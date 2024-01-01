Новий Jeep Compass показали ще до прем’єри

Як пише Carscoops, якщо зображення, взяті з бразильського веб-сайту Quatrorodas, достовірні, Jeep Compass нового покоління матиме більш квадратний дизайн, порівняно з попередником. Зовнішність моделі нагадує стиль меншого Jeep Avenger.

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На фото презентовані усі версії моделі. Лаймово-зелена, схоже, є повністю електричним варіантом, про що свідчить логотип “e” на дверях багажника. Біла модель з чорними пластиковими захисними елементами, ймовірно, є попереднім переглядом флагманської комплектації Trailhawk.

Зображення інтер’єру дозволяють побачити новий дисплей мультимедіа, що встановлений над центральною консоллю з фізичними кнопками та алюмінієвими акцентами.

Відомо, що новий Jeep Compass використовуватиме платформу STLA Medium, що вже використовується в Peugeot 3008/5008, Opel Grandland та Citroen C5 Aircross. Експерти припускають, що електричний варіант кросовера використовуватиме трансмісію Peugeot e-3008 на 325 к.с. й батареями ємністю 73 та 97 кВт-год на вибір.

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Компанія Stellantis підтвердила, що виробництво нового Jeep Compass розпочнеться в Італії наприкінці 2025 року. Хоча північноамериканські моделі спочатку мали зійти з конвеєра в Канаді, починаючи з 2026 року, затримки, пов'язані з тарифами США на імпортні автомобілі, відтермінували запуск моделі.