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Volvo не смог классифицировать свою новинку ES90

Шведский автопроизводитель заявляет, что новый флагманский ES90 не является седаном, фастбэком или кроссовером, поскольку Volvo хочет, чтобы покупатели сами определили класс электромобиля. Это первая модель бренда с 800-вольтовой архитектурой. Она имеет запас хода до 700 километров.
Дебютировал совершенно новый флагманский Volvo ES90: фото, характеристики - Auto24

ФОТО: Вольво|

Volvo ES90

Даниил Северенчук
logo5 марта, 16:50
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Судя по официальным изображениям, новость имеет признаки всех трех вышеупомянутых сегментов. Автомобиль имеет высокий клиренс и фактурный профиль, характерный кроссоверам, стремительную линию крыши, как у фастбэков, а также вытянутый силуэт, подобный седанам.

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Однако, независимо от классификации, компания Volvo считает его своим электрическим флагманом. Новый ES90 будет разделять эту роль с кроссовером EX90. Поэтому, в дизайне обеих моделей можно заметить определенное сходство., ES90 имеет уникальную деталь – C-образные задние фонари, имеющие дополнительные светодиоды на наклонном стекле.

Они дублируют стоп-сигналы и придают задней части автомобиля действительно самобытного вида. Клиенты могут выбрать модель в одном из семи вариантов окраски кузова, а также из четырех вариантов дизайна колесных дисков размером от 20 до 22 дюймов.

Объем багажника также достаточно солидный и составляет 424 литра. Если сложить спинки задних сидений, его можно увеличить до 733 литров. В то же время впереди есть 22-литровый отсек, что станет идеальным местом для хранения зарядного кабеля и дополнительных аксессуаров.

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Салон ES90 имеет минималистичный скандинавский дизайн, однако может похвастаться неплохим оснащением. Электромобиль получил 14,5-дюймовый центральный дисплей, который отвечает за управление почти всеми доступными функциями. В то же время цифровая панель приборов имеет диагональ в 9 дюймов.

Среди других опций - четырехзонный климат-контроль, стереосистема Bowers & Wilkins с 25 динамиками, беспроводное подключение смартфона, панорамная крыша, встроенный Google и проекционный дисплей. Интересно, что привычные физические кнопки в салоне почти отсутствуют, а доступ к большинству опций обеспечивается сенсорами.

Благодаря длинной колесной базе в 3,1 метра ES90 обеспечивает комфорт для пассажиров заднего ряда. Как и кроссовер EX90, электромобиль построен на платформе SPA2. Volvo утверждает, что новый ES90 использует двойную конфигурацию Nvidia Drive AGX Orin, которая может обрабатывать более 500 триллионов операций в секунду.

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Внедрение этой технологии делает авто самой технологичной моделью бренда и позволяет улучшить стандарты безопасности и производительности, с помощью искусственного интеллекта и передового программного обеспечения. Поэтому, новый Volvo ES90 также является первым электромобилем компании с 800-вольтовой архитектурой.

Автопроизводитель говорит, что батарея флагмана имеет емкость в 106 кВт-ч и способна принять заряд до 350 кВт. Из-за этого ее можно зарядить с 10 до 80% всего за 20 минут. Ожидаемый запас хода составляет до 700 километров по циклу WLTP. Новинка также имеет лучший показатель лобового сопротивления в 0,25.

Базовая версия новинки будет доступна с одним электромотором на задней оси мощностью 245 л.с., в паре с батареей на 92 кВт-ч. В таком исполнении автомобиль сможет преодолеть до 645 километров. Средний уровень оснащения имеет дополнительный электромотор на передней оси. Общая мощность автомобиля возрастает до 442 л.с., а запас хода – до 700 км.

Напоследок, топовая версия ES90 Twin Motor Performance предлагает впечатляющую мощность в 670 “лошадок”. Этого достаточно, чтобы модель могла достичь 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Однако, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч. Несмотря на такую мощность, максимальный прогнозируемый диапазон, который может преодолеть электромобиль, составляет 700 километров.

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Новый Volvo ES90 уже доступен для заказа в Европе. Когда именно первые машины поступят к дилерам пока неизвестно, однако, компания отметила, что позже в этом году и в 2026 году будут добавлены и другие мировые рынки.

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