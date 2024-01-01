Volvo не смог классифицировать свою новинку ES90

Судя по официальным изображениям, новость имеет признаки всех трех вышеупомянутых сегментов. Автомобиль имеет высокий клиренс и фактурный профиль, характерный кроссоверам, стремительную линию крыши, как у фастбэков, а также вытянутый силуэт, подобный седанам.

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Однако, независимо от классификации, компания Volvo считает его своим электрическим флагманом. Новый ES90 будет разделять эту роль с кроссовером EX90. Поэтому, в дизайне обеих моделей можно заметить определенное сходство., ES90 имеет уникальную деталь – C-образные задние фонари, имеющие дополнительные светодиоды на наклонном стекле.

Они дублируют стоп-сигналы и придают задней части автомобиля действительно самобытного вида. Клиенты могут выбрать модель в одном из семи вариантов окраски кузова, а также из четырех вариантов дизайна колесных дисков размером от 20 до 22 дюймов.

Объем багажника также достаточно солидный и составляет 424 литра. Если сложить спинки задних сидений, его можно увеличить до 733 литров. В то же время впереди есть 22-литровый отсек, что станет идеальным местом для хранения зарядного кабеля и дополнительных аксессуаров.

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Салон ES90 имеет минималистичный скандинавский дизайн, однако может похвастаться неплохим оснащением. Электромобиль получил 14,5-дюймовый центральный дисплей, который отвечает за управление почти всеми доступными функциями. В то же время цифровая панель приборов имеет диагональ в 9 дюймов.

Среди других опций - четырехзонный климат-контроль, стереосистема Bowers & Wilkins с 25 динамиками, беспроводное подключение смартфона, панорамная крыша, встроенный Google и проекционный дисплей. Интересно, что привычные физические кнопки в салоне почти отсутствуют, а доступ к большинству опций обеспечивается сенсорами.

Благодаря длинной колесной базе в 3,1 метра ES90 обеспечивает комфорт для пассажиров заднего ряда. Как и кроссовер EX90, электромобиль построен на платформе SPA2. Volvo утверждает, что новый ES90 использует двойную конфигурацию Nvidia Drive AGX Orin, которая может обрабатывать более 500 триллионов операций в секунду.

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Внедрение этой технологии делает авто самой технологичной моделью бренда и позволяет улучшить стандарты безопасности и производительности, с помощью искусственного интеллекта и передового программного обеспечения. Поэтому, новый Volvo ES90 также является первым электромобилем компании с 800-вольтовой архитектурой.

Автопроизводитель говорит, что батарея флагмана имеет емкость в 106 кВт-ч и способна принять заряд до 350 кВт. Из-за этого ее можно зарядить с 10 до 80% всего за 20 минут. Ожидаемый запас хода составляет до 700 километров по циклу WLTP. Новинка также имеет лучший показатель лобового сопротивления в 0,25.

Базовая версия новинки будет доступна с одним электромотором на задней оси мощностью 245 л.с., в паре с батареей на 92 кВт-ч. В таком исполнении автомобиль сможет преодолеть до 645 километров. Средний уровень оснащения имеет дополнительный электромотор на передней оси. Общая мощность автомобиля возрастает до 442 л.с., а запас хода – до 700 км.

Напоследок, топовая версия ES90 Twin Motor Performance предлагает впечатляющую мощность в 670 “лошадок”. Этого достаточно, чтобы модель могла достичь 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Однако, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч. Несмотря на такую мощность, максимальный прогнозируемый диапазон, который может преодолеть электромобиль, составляет 700 километров.

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Новый Volvo ES90 уже доступен для заказа в Европе. Когда именно первые машины поступят к дилерам пока неизвестно, однако, компания отметила, что позже в этом году и в 2026 году будут добавлены и другие мировые рынки.