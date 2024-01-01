Volvo не зміг класифікувати свою новинку ES90

Судячи з офіційних зображень, новина має ознаки усіх трьох вищезгаданих сегментів. Автівка має високий кліренс та фактурний профіль, характерний кросоверам, стрімку лінію даху, як у фастбеків, а також витягнутий силует, подібний до седанів.

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Проте, незалежно від класифікації, компанія Volvo вважає його своїм електричним флагманом. Новий ES90 розділятиме цю роль з кросовером EX90. Через це в дизайні обох моделей можна помітити певну схожість.Однак, ES90 має унікальну деталь – C-подібні задні ліхтарі, що мають додаткові світлодіоди на нахиленому склі.

Вони дублюють стоп-сигнали й надають задній частині автівці справді самобутнього вигляду. Клієнти можуть обрати модель в одному з семи варіантів фарбування кузова, а також з чотирьох варіантів дизайну колісних дисків розміром від 20 до 22 дюймів.

Об’єм багажника також досить солідний і становить 424 літри. Якщо скласти спинки задніх сидінь, його можна збільшити до 733 літрів. Водночас попереду є 22-літровий відсік, що стане ідеальним місцем для зберігання зарядного кабелю та додаткових аксесуарів.

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Салон ES90 має мінімалістичний скандинавський дизайн, проте може похизуватись непоганим оснащенням. Електромобіль отримав 14,5-дюймовий центральний дисплей, який відповідає за управління майже усіма доступними функціями. Водночас цифрова панель приладів має діагональ в 9 дюймів.

Серед інших опцій - чотиризонний клімат-контроль, стереосистема Bowers & Wilkins із 25 динаміками, бездротове підключення смартфона, панорамний дах, вбудований Google та проєкційний дисплей. Цікаво, що звичні фізичні кнопки в салоні майже відсутні, а доступ до більшості опцій забезпечується сенсорами.

Завдяки довгій колісній базі в 3,1 метра ES90 забезпечує комфорт для пасажирів заднього ряду. Як і кросовер EX90, електромобіль побудовано на платформі SPA2. Volvo стверджує, що новий ES90 використовує подвійну конфігурацію Nvidia Drive AGX Orin, яка може обробляти понад 500 трильйонів операцій на секунду.

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Впровадження цієї технології робить авто найтехнологічнішою моделлю бренду та дозволяє покращити стандарти безпеки та продуктивності, за допомогою штучного інтелекту та передового програмного забезпечення. Через це, новий Volvo ES90 також є першим електромобілем компанії з 800-вольтовою архітектурою.

Автовиробник каже, що батарея флагмана має ємність в 106 кВт-год й здатна прийняти заряд до 350 кВт. Через це її можна зарядити з 10 до 80% всього за 20 хвилин. Очікуваний запас ходу становить до 700 кілометрів за циклом WLTP. Новинка також має найкращий показник лобового опору в 0,25.

Базова версія новинки буде доступна з одним електромотором на задній осі потужністю 245 к.с., в парі з батареєю на 92 кВт-год. В такому виконанні автівка зможе подолати до 645 кілометрів. Середній рівень оснащення має додатковий електромотор на передній осі. Загальна потужність автомобіля зростає до 442 к.с., а запас ходу – до 700 км.

Наостанок, топова версія ES90 Twin Motor Performance пропонує вражаючу потужність в 670 “конячок”. Цього достатньо, аби модель могла досягнути 100 км/год всього за 3,9 секунди. Однак, максимальна швидкість усіх версій обмежена на позначці 180 км/год. Попри таку потужність, максимальний прогнозований діапазон, який може подолати електромобіль, становить 700 кілометрів.

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Новий Volvo ES90 вже доступний для замовлення в Європі. Коли саме перші автівки надійдуть до дилерів наразі невідомо, проте, компанія зазначила, що пізніше цього року та у 2026 році будуть додані й інші світові ринки.