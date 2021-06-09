Тизеры от производителя раскрывают несколько важных деталей дизайна будущей новинки, который обещает стать революционным для Opel.

Opel Astra следующего поколения был разработан при активном участии французской PSA Group, которая стала частью альянса Stellantis. Однако немецкий производитель отмечает, что новая является абсолютно немецким автомобилем.

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Ключевые тезисы пресс-релиза Opel, сопровождающего тизерные изображения нового поколения Astra:

Смелый и чистый: Следующее поколение Astra интерпретирует новую философию дизайна Opel;

Движущая сила: продолжение стратегии электрификации Opel;

Сделано в Германии: Разработка, инжиниринг и производство в Рюссельсхайме.

Как можно видеть на официальных фотографиях, дизайн автомобиля не имеет ничего общего с родственным Peugeot 308. Самобытная дизайнерская черта под названием “визор” напоминает как серийные Mokka и Crossland, так и построеный в единственном экземпляре рестомод Manta.

Снимки салона машины привлекают внимание желтым потолком над сиденьем со спортивным профилем и сдвоенным дисплеем для панели приборов и мультимедийного комплекса. Левая часть имеет 12-дюймовую диагональ, а правая – 10-дюймовую. Также можем видеть новый руль.

Opel лишь отмечает, что Astra нового поколения будет электрифицированным автомобилем, однако не объясняет, о какой именно форме электрификации идет речь – гибрид или чистый электрокар. В случае Peugeot 308 электрификация означает именно плагин-гибридные версии.

Предполагается, что силовые агрегаты будут иметь отдачу подобную той, что имеет французский хэтчбек – 180-225 лошадиных сил. Кроме того, не исключено появление 300-сильной полноприводной версии от OPC.

Производство нового поколения Astra должно начаться в Рюссельсхайме до конца текущего года. Модель планируют выпускать в кузовах хэтчбек и универсал.

Фото: тизеры Opel Astra нового поколения / Opel