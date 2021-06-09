Тізери від виробника розкривають кілька важливих деталей дизайну майбутньої новинки, який обіцяє стати революційним для Opel.

Opel Astra наступного покоління був розроблений за активної участі французької PSA Group, що стала частиною альянсу Stellantis. Однак німецький виробник наголошує, що нова є абсолютно німецьким автомобілем.

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Ключові тези прес-релізу Opel, що супроводжує тизерні зображення нового покоління Astra:

Сміливий і чистий: Наступне покоління Astra інтерпретує нову філософію дизайну Opel;

Рушійна сила: Продовження стратегії електрифікації Opel;

Зроблено в Німеччині: Розробка, інжиніринг та виробництво в Рюссельсхаймі.

Як можна бачити на офіційних світлинах, дизайн автомобіля не має нічого спільного зі спорідненим Peugeot 308. Самобутня дизайнерська риса під назвою “візор” нагадує як серійні Mokka та Crossland, так і побудований в єдиному екземплярі рестомод Manta.

Знімки салону машини привертають увагу жовтою стелею над сидінням зі спортивним профілем та здвоєним дисплеєм для панелі приладів та мультимедійного комплексу. Ліва частина має 12-дюймову діагональ, а права – 10-дюймову. Також можемо бачити нове кермо.

Opel лише зазначає, що Astra нового покоління буде електрифікованим автомобілем, однак не пояснює, про яку саме форму електрифікації йде мова – гібрид чи чистий електрокар. У випадку Peugeot 308 електрифікація означає саме плагін-гібридні версії.

Передбачається, що силові агрегати матимуть віддачу подібну до тієї, що має французький хетчбек – 180–225 кінських сил. Крім того, не виключена поява 300-сильної повнопривідної версії від OPC.

Виробництво нового покоління Astra має розпочатись у Рюссельсхаймі до кінця поточного року. Модель планують випускати у кузовах хетчбек та універсал.

Фото: тізери Opel Astra нового покоління / Opel