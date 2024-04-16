Лидером среди новых автомобилей в этом ценовом сегменте в США бесспорно остается Toyota Corolla, ведь стоимость базовой версии 2024 года выпуска составляет $23 000. Этот автомобиль прекрасно подойдет для водителей, которые не ищут ярких впечатлений от езды, а ценят простоту и надежность.

Однако, эксперты Autoblog считают, что на рынке вторичных автомобилей есть более интересные варианты, чем новая базовая Corolla. Эти авто имеют худшие показатели расхода топлива, однако могут подарить более интересные впечатления во время езды.

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Lexus UX 250h

Гибридные версии кроссовера 2019 – 2021 года пока доступны по цене до 30 тысяч долларов. Самый маленький кроссовер от Lexus поразит водителя плавностью хода и уровнем оснащенности. К тому же автомобиль является достаточно экономичным. Переднеприводная версия тратит в среднем 5,5 л бензина, а полноприводная – 5,7 л/100 км, в смешанном цикле.

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Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2020-2023 годов – большой семейный седан, который предлагает больший багажный отсек, чем вышеупомянутый Lexus. Дизайн автомобиля может понравиться не всем, однако Hyundai дарит лучшие впечатления от поездки по сравнению с Toyota.

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Kia Seltos

За сумму до 30 000 долларов можно найти автомобиль 2021-22 года выпуска с малым пробегом и хорошим оснащением. Этот вариант является одним из лидеров в соотношении цена/качество на рынке подержанных кроссоверов. Большинство из этих автомобилей сейчас продаются по цене до 25 000 долларов.

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BMW 3 серии

Для фанатов активной езды BMW будет прекрасным выбором, однако, выбирать такой автомобиль надо взвесив все "за" и "против". Дело в том, что в сегменте до 30 тысяч долларов можно найти только предыдущую версию модели 2015-2018 годов.

За полную сумму можно получить автомобиль в версии 330и с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом BMW B48. За примерно 25 000 долларов можно выбрать только версию 320i, которая оснащена менее мощной версией того же двигателя.

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Infiniti Q50

Иногда обесценивание автомобиля случается не потому, что он плохой. Infinity Q50 – это именно тот случай. Он потерпел такую судьбу из-за того, что был недостаточно конкурентоспособным в своем классе. К тому же автопроизводитель не предлагал обновлений для модели, чтобы она производила впечатление на покупателей.

Именно поэтому Q50 остался в тени своих конкурентов. Однако, это вовсе не означает, что это плохое авто. Infinity Q50 оснащен мощным V6 с двойным турбонаддувом на 400 "лошадок". В целом, стоимость этих автомобилей на вторичном рынке составляет от 23 000 до 28 000