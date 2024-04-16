Лідером серед нових автомобілів в цьому ціновому сегменті в США безперечно залишається Toyota Corolla, адже вартість базової версії 2024 року випуску становить $23 000. Цей автомобіль чудово підійде для водіїв, які не шукають яскравих вражень від їзди, а цінують простоту й надійність.

Однак, експерти Autoblog вважають, що на ринку вторинних автомобілів є цікавіші варіанти, ніж нова базова Corolla. Ці авто мають гірші показники витрати палива, однак можуть подарувати цікавіші враження під час їзди.

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Lexus UX 250h

Гібридні версії кросовера 2019 – 2021 року наразі доступні за ціною до 30 тисяч доларів. Найменший кросовер від Lexus вразить водія плавністю ходу й рівнем оснащеності. До того ж автомобіль є досить економічним. Передньопривідна версія витрачає в середньому 5,5 л бензину, а повнопривідна – 5,7 л/100 км, у змішаному циклі.

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Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2020-2023 років – великий сімейний седан, який пропонує більший багажний відсік, ніж вищезгаданий Lexus. Дизайн автомобіля може сподобатись не всім, однак Hyundai дарує кращі враження від поїздки порівняно з Toyota.

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Kia Seltos

За суму до 30 000 доларів можна знайти автомобіль 2021-22 року випуску з малим пробігом та гарним оснащенням. Цей варіант є одним з лідерів у співвідношенні ціна/якість на ринку вживаних кросоверів. Більшість з цих автомобілів нині продаються за ціною до 25 000 доларів.

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BMW 3 серії

Для фанатів активної їзди BMW буде чудовим вибором, однак, обирати такий автомобіль треба зваживши всі “за” та “проти”. Річ у тім, що в сегменті до 30 тисяч доларів можна знайти лише попередню версію моделі 2015-2018 років.

За повну суму можна отримати автомобіль у версії 330і з чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом BMW B48. За приблизно 25 000 доларів можна обрати лише версію 320і, яка оснащена менш потужною версією того ж двигуна.

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Infiniti Q50

Інколи знецінення автомобіля трапляється не тому, що він поганий. Infinity Q50 – це саме той випадок. Він зазнав такої долі через те, що був недостатньо конкурентноспроможним у своєму класі. До того ж автовиробник не пропонував оновлень для моделі, аби вона справляла враження на покупців.

Саме тому Q50 залишився в тіні своїх конкурентів. Однак, це зовсім не означає, що це погане авто. Infinity Q50 оснащений потужним V6 з подвійним турбонаддувом на 400 “конячок”. Загалом, вартість цих автомобілів на вторинному ринку становить від 23 000 до 28 000