Почему грузовики MAN внезапно загораются: объяснение производителя

Проблема началась в 2023 году, когда администраторы страницы “LKW-Unfälle und Kontrollen” (Аварии и проверки грузовиков) в Facebook заметили, что автомобили MAN TGX и TGS неоднократно вспыхивали из-за технического дефекта в седельном тягаче. Об этом, в частности, сообщает eurotransport.de.

После расследования, проведенного полицией, было установлено, что в группу повышенного риска попадают грузовики серий 2017-2019 годов с двигателем D26. Производитель, который уже следил за проблемой, выяснил причины. Одна из них касалась нарушения интервалов замены моторного масла.

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Это удивило транспортную отрасль поскольку за долгие годы они привыкли к фиксированным интервалам пробега, то есть к замене масла примерно через 120 тыс. километров.

Решающая роль обслуживания ЭВМ

Встроенный в автомобиль компьютер технического обслуживания уже на этом этапе играет решающую роль. Он рассчитывает время следующей замены масла с точностью до дня, основываясь на количестве использованного дизельного топлива, которое зависит от индивидуального графика использования грузовика.

Водитель вовремя получает уведомление на экране. Однако в более чем 400-страничном руководстве по эксплуатации этой серии MAN об этом ничего не сказано ни на одной странице. Кроме того, вряд ли кто-то из водителей вообще читает эту толстую книгу, там буквально написано: "Замена моторного масла производится при регулярном техническом обслуживании и поэтому описана в Инструкции по техническому обслуживанию. Однако Инструкции по техническому обслуживанию не входят в комплект поставки автомобиля. Их можно получить в любом сервисном центре MAN".

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Таким образом, тема замены масла – это еще и вопрос правильной информации. Это сообщение, очевидно, дошло до многих крупных и мелких автопарков, и менеджеры автопарков могут использовать RIO Box, чтобы вовремя узнать о сроках следующей замены масла, если водитель пропустит или проигнорирует сообщение на дисплее или предупреждение. В подавляющем большинстве автопарков таких инцидентов не было.

Бессвинцовые вкладыши подшипников

Начали поступать и другие выводы, экспертные протоколы и отчеты. В одном из сообщений отмечалось, что в TGX произошло стирание материала на подшипнике коленчатого вала 4 при недостаточной смазке, во время сухого трения и протекания шатунного подшипника. Как результат – возгорание.

После пожара на TGX в 2023 году и двух отказов двигателя в начале февраля на горном маршруте в Шварцвальде сгорел другой TGX 2019 года. В ходе разговора между экспертами MAN и главным редактором FERNFAHRER Маркусом Бауэром выяснилось, что MAN действительно был первым производителем, который заменил прежние свинцово-бронзовые сплавы вкладышей подшипников на алюминиево-бронзовые, что еще раз подчеркивает риск попадания грязи в мотор.

Была опубликована статья, где указывалось на 45 автомобилей, сгоревших, компании и их собственные сервисные центры. Однако уже тогда в узком кругу говорилось, что подозрительный износ нельзя "вылечить" только новым маслом, если не заменить и вкладыши подшипников. При пробеге от 400 тыс. до 500 тыс. км через четыре-пять лет такое повреждение двигателя с воспламенением могло произойти в любое время и в любом месте.

Почти каждый рабочий день где-то горит МАН

Эта статистика не очень понравилось представителям MAN. В середине мая, в день публикации этой статьи, количество MAN TGX в огне буквально взлетело до 70. Это происходило не только в Германии, волна распространилась на Швейцарию, Польшу, Италию и Великобританию. Подсчитано, что практически каждый рабочий день в мае загорался MAN.

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Пожар на грузовике MAN 18.500 2019 года выпуска, принадлежащего компании Hubert Lackner Transporte из Монхайма под Донаувертом, произошел в начале мая на дороге возле Таннхаузена. Она особенно наглядна. Здесь водитель смог вовремя оставить грузовик. Хуберт Лакнер, владелец восьми грузовых автомобилей в Италии, приехал на место пожара, сфотографировал повреждения и шатунный подшипник, который он собрал из отдельных частей на обочине дороги, и опубликовал информацию о происшествии на своей странице в Facebook.

Он утверждал, что интервалы технического обслуживания всегда придерживались в соответствии с калькулятором технического обслуживания и контролировались с помощью блока RIO. Через некоторое время после обслуживания грузовик также загорелся.

Случай в Brucker

В транспортной компании Brucker все было иначе. Согласно экспертному заключению, проблема с вкладышами подшипников возникла в самом начале. Автоперевозчик открыто заявил, что транспортное средство, сгоревшее, значительно превысило один интервал технического обслуживания в течение срока службы, особенно первый. Отклонение составляло 25%. Вместо 36 тыс. литров потребленного дизельного топлива техническое обслуживание было проведено только после 44,3 тыс. литров, что эквивалентно задержке примерно на 25 тыс. км.

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"Почему так произошло, для меня до сих пор остается загадкой, ведь автомобиль имел контракт на техническое обслуживание. Никогда не было никаких проблем с другими MAN, которые придерживались своих интервалов или лишь немного превышали их, – отметили у перевозчика.

Ответы MAN

Пресс-служба MAN ответила на все вопросы после консультации с юридическим отделом. Там подчеркнули, что у пожара могут быть разные причины. К ним относятся, прежде всего, перегретые шины или тормоза, пренебрежение техническим обслуживанием, модернизация или дефекты в электрических и электронных компонентах.

После пожара только индивидуальный анализ может прояснить причину и ее предельные условия. Повреждение двигателя является лишь незначительной причиной пожаров в автомобилях. В ходе мониторинга выяснилось, что загрязнение моторного масла, вызванное несоблюдением или задержкой интервалов его замены и технического обслуживания, является одной из основных причин повреждения двигателя.

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Требование об использовании (экологически безопасных) бессвинцовых коренных и шатунных подшипников в двигателях поколения Euro 6 C сопровождалось повышенной чувствительностью к чрезмерному старению масла и попаданию грязи.

Фото: eurotransport.de и Spedition Lenz GmbH & Co. KG