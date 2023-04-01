Очень неприятно, когда о каждой вашей попытке затормозить тут же узнает вся улица. Еще неприятнее понимать, что скрип тормозов – это вид неисправности и неизвестно, чем все это в конце концов закончится. "Авто 24" рассказывает, почему скрипят тормоза и что с ними в таком случае делать.

Журналистам "Авто 24" не раз приходилось бывать в лабораториях и на полигонах, где ведущие компании-производители автокомпонентов разрабатывают автомобильные тормоза. И каждый раз конструкторы нас удивляли, рассказывая, сколько усилий они тратят на борьбу со скрипом. Оказывается, тормозов без этого явления не бывает.

Природа писка одна и та же и у дисковых, и у барабанных тормозных механизмов. Очень часто из-за особенностей приобретенных колодок пищат в целом исправные тормоза.

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Кто скрипит

С инженерной точки зрения скрип колесного тормозного механизма – естественный процесс. Дело в том, что писк – это вибрации, а вибрации лежат в основе процесса торможения. Для тех, кому интересно, мы тут расскажем о сути неприятных звуков в тормозах. Другим предлагаем сразу переходить к следующей главе.

Уже больше ста лет тормоза автомобиля устроены принципиально одинаково. Рядом с колесом есть гладкая металлическая деталь, которая вместе с ним и вращается – барабан или диск. И есть тормозные колодки, которые с силой к этой гладкой детали прижимаются и останавливают ее вращение силой трения.

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Процесс затормаживания диска (для простоты описания забудем о барабане) происходит следующим образом: под давлением поршня гидропривода колодка на суперкороткое, в несколько миллисекунд, мгновение прилипает к диску, а затем срывается. Диск проворачивается на определенный угол, колодка снова на микросекунду прикипает к нему, тот снова "вырывается" - и так с частотой в сотни и тысячи раз в секунду. В определенном диапазоне частот колодка начинает работать как динамик аудиосистемы – человеческое ухо слышит эти вибрации как скрип.

Колодки должны изнашиваться равномерно. Если это не так, нужно очищать суппорт, или заменять (ремонтировать) цилиндр гидропривода.

Таким образом, борьба инженеров со скрипом колодок сводится к тому, чтобы сместить частоту вибраций колодки в тот диапазон, который не слышит ухо человека. Приметы этой борьбы можно увидеть практически на каждой модели колодок:

срезанные под разными углами кромки фрикционных накладок;

проточки на фрикционных накладках;

противоскрипные накладки на оборотной стороне колодок;

грузики на колодках;

разного рода пружины и скобы на колодках.

Почему скрипят тормоза

Понятно, что на технически исправном автомобиле ничего не скрипит, потому что все предпринятые конструкторами антискрипные меры эффективно работают. Но, к сожалению, есть целый перечень причин, чтобы эти меры "не сработали".

Некачественные колодки. "Упрощенные" колодки без противоскрипных элементов либо с неправильно изготовленными элементами, либо с неадекватным составом фрикционной накладки встречаются довольно часто. Придется их заменить.

Новые колодки не притерлись . Поскольку диски заменяют не с каждой заменой колодок, гладкой поверхности новой колодки первые сотни километров приходится контактировать с неровной поверхностью диска. Это может вызвать скрип, который исчезнет, когда эти детали притрутся друг к другу.

Конфликт материалов колодки и диска. Иногда после притирки фрикционного слоя колодок к бороздкам на диске звук исчезает, а иногда владелец едет покупать колодки другой марки. Целесообразнее всего сразу покупать колодки и диски одного бренда и одной линейки.

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Потеря (разрушение) противоскрипных пружин или пластин на колодке, чаще всего – из-за их полной коррозии. Придется заменить.

Износ колодки (колодок) . Во-первых, писк может издавать механический индикатор износа колодки – именно так он и срабатывает. Во-вторых, при полностью изношенной фрикционной накладке колодка начинает "тормозить" своим металлическим основанием, сопровождающимся скрежетом.

Загрязнение колесного механизма. Скрежет может вызывать один-единственный мелкий камешек, попавший между диском и суппортом (колодкой), и застрявший там.

Перекос или заклинивание колодки на направляющих, из-за чего нарушаются условия ее взаимодействия с диском. Дело либо в коррозии, либо в загрязнении направляющих. Для промывки есть специальные препараты, не оставляющие жира на рабочих поверхностях дисков и колодок.

Для очистки направляющих суппортов и колодок с дисками применяются специальные препараты (часто основным компонентом в них является ацетон).

Дефекты диска : трещины, деформация, неравномерный износ. Диск с бороздами иногда можно проточить, но кривой или растрескавшийся можно только заменить.

Неправильно затянутые болты (гайки) крепления колеса. Не очень частая причина, но бывает, что неравномерно или чрезмерно затянутые крепежные детали деформируют тормозной диск, что нарушает условия его “сотрудничества” с колодками. Поэтому так важно посещать шиномонтаж, где работникам знакомо такое понятие как момент затяжки.

Отметим, что практически все сказанное касается и барабанных механизмов, часто встречающихся на задних колесах небогатых комплектаций автомобилей.

Рекомендация Авто24

Скрип тормозов, как и другие внештатные явления вокруг тормозной системы – повод поскорее провести ее инспекцию. В большинстве случаев проверка не покажет ничего катастрофического, но вероятность, что окажется какая-то неисправность, все же есть. Например, может выясниться, что одна колодка стерлась да металла, а это признак неполадок суппорта и перспектива глобальных неприятностей. Так что если у вас вдруг завизжали тормоза, найдите полчаса-час для визита на СТО.

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