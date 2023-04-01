Дуже неприємно, коли про кожну вашу спробу загальмувати одразу ж дізнається вся вулиця. Ще неприємніше відчувати, що рипіння гальм – це вид несправності, тож невідомо, чим все це врешті-решт закінчиться. “Авто 24” розповідає, чому скриплять гальма і що з ними робити.

Журналістам “Авто 24” не раз доводилося бувати в лабораторіях і на полігонах, де провідні компанії-виробники автокомпонентів розробляють автомобільні гальма. І щоразу конструктори нас дивували, розповідаючи, скільки зусиль вони витрачають на боротьбу зі скрипом. Виявляється, гальм без цього явища не буває.

Природа писку одна й та сама і у дискових, і у барабанних гальмівних механізмів. Дуже часто через особливості придбаних колодок пищать в цілому справні гальма.

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Хто рипить

З інженерної точки зору рипіння колісного тормозного механізму – природній процес. Річ у тому, що писк – це вібрації, а вібрації лежать в основі процесу гальмування. Для тих, кому цікаво, ми розповімо про суть неприємних звуків у гальмах. Іншим пропонуємо відразу переходити до наступної глави.

Вже понад сто років гальма автомобіля влаштовані принципово однаково. Поряд з колесом є гладка металева деталь, яка разом з ним і обертається – барабан або диск. І є гальмівні колодки, які з силою до цієї гладкої деталі притискуються й зупиняють її силою тертя.

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Процес загальмовування диска (для простоти описання забудемо про барабан) відбувається таким чином: під тиском поршня колодка на суперкоротку, протягом кількох мілісекунд, мить прилипає до диска, а потім зривається. Диск провертається на певний мізерний кут, колодка знов на мікросекунду прикипає до нього, той знов “виривається” – і так з частотою в сотні і тисячі разів в секунду. В певному діапазоні частот колодка починає працювати як динамік аудіосистеми - людське вухо чує ці вібрації як писк.

Колодки мають зношуватись рівномірно. Якщо це не так, потрібно очищувати супорт, а той заміняти (ремонтувати) циліндр гідроприводу.

Таким чином, боротьба інженерів з рипінням колодок зводиться до того, щоб змістити частоту вібрацій колодки в той діапазон, який не чує людське вухо. Прикмети цієї боротьби можна побачити практично на кожній моделі колодок:

зрізані під різними кутами кромки фрикційних накладок;

проточки на фрикційних накладках колодок;

протискрипні накладки на зворотній стороні колодок;

тягарці на колодках;

різного роду пружини і скоби на колодках.

Чому скриплять гальма

Зрозуміло, що на технічно справному автомобілі нічого не скрипить, бо усі вжиті конструкторами антискрипні заходи ефективно працюють. Але на жаль, є цілий перелік причин, щоб ці заходи “не спрацювали”.

Неякісні колодки. “Спрощені” колодки без протискрипних елементів, або з неправильно виготовленими елементами, або з неадекватним складом фрикційної накладки зустрічаються доволі часто. Доведеться їх замінити.

Нові колодки не притерлися. Оскільки диски замінюють не з кожною заміною колодок, гладкій поверхні нової колодки перші сотні кілометрів доводиться контактувати з нерівною поверхнею диска. Це може викликати писк, який зникне, коли ці деталі притруться одна до одної.

Конфлікт матеріалів колодки та диску. Іноді після притирання фрикційного шару колодок до борозни на дискові звук зникає, іноді власник їде купувати колодки іншої марки. Найдоцільніше відразу купувати колодки й диски одного бренду та однієї лінійки.

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Втрата (руйнування) протискрипних пружин або пластин на колодці, найчастіше – через їх повну корозію. Доведеться замінити.

Знос колодки (колодок) . По-перше, писк може видавати механічний індикатор зносу колодки – саме так він і спрацьовує. По-друге, при повністю зношеній фрикційній накладці колодка починає “гальмувати” своєю металевою основою, що супроводжується скреготінням.

Забруднення колісного механізму. Скреготати може один-єдиний дрібний камінчик, що потрапив між диском та супортом (колодкою) і застрягнув там.

Перекіс або заклинювання колодки на напрямних, через що порушуються умови її взаємодії з диском. Справа або у корозії, або у забрудненні напрямних. Для промивання є спеціальні препарати, які не залишають жиру на робочих поверхнях.

Для очищення напрямних супортів та колодок з дисками застосовують спеціальні препарати (часто основним компонентом в них є ацетон).

Дефекти диска : тріщини, деформація, нерівномірний знос. Диск з борознами іноді можна проточити, але кривий чи розтрісканий можна лише замінити.

Неправильно затягнуті болти (гайки) кріплення колеса. Не дуже часта причина, але буває, що нерівномірно або надмірно затягнуті кріпильні деталі деформують гальмівний диск, що порушує умови його “співпраці” з колодками. Тому так важливо відвідувати шиномонтаж, де працівникам знайоме таке поняття як момент затягування болтів (гайок).

Зазначимо, що практично все сказане стосується і барабанних механізмів, які часто зустрічаються на задніх колесах небагатих комплектацій автомобілів.

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Скрипіння гальм, як і інші нештатні явища навколо гальмівної системи – привід швиденько провести її інспекцію. В більшості випадків перевірка не покаже нічого катастрофічного, але ймовірність, що виявиться якась несправність, таки є. Наприклад, може з’ясуватись, що одна колодка стерлася до металу, а це ознака негараздів з супортом і перспектива глобальних неприємностей. Тож якщо у вас раптом заверещали гальма, знайдіть годинку для візиту на СТО.

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