Подбираем шины для самых популярных электромобилей в Украине

Шины для электромобилей должны обеспечивать низкий уровень шума, ведь аккумуляторные авто гораздо тише моделей с ДВС. Поэтому и звук от покрышек в них должен ощущаться меньше. Самыми популярными электрическими авто в нашей стране является Tesla моделей 3 и Y, Volkswagen ID.4, а также несколько моделей Zeekr и BYD.

Разная ширина передних и задних колес некоторых из этих автомобилей усложняет выбор и покупку нового комплекта шин. Оптимальным решением для владельцев электромобилей станут модели шин от Continental. Ведь все они приспособлены к использованию на электромобилях и на боковинах имеют пометку EV.

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Размеры

Самыми распространенными моделями Tesla в нашей стране являются седан Model 3 и кроссовер Tesla Model Y. В случае с Model 3 Standard Range американский автопроизводитель допускает установку шин размером 235/45 R18 или 235/40 R19, тогда как высокопроизводительная версия Model 3 Performance использует комплект 20-дюймовых колесных дисков с резиной 235/35.

Что касается Model Y Standard Range, водителям придется выбирать комплекты размером от 255/45 R19, или 255/40 R20. В версии Performance кроссовер имеет разноширокую резину – 255/35 R21 на передней оси и более широкие 275/35 R21 на задней.

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Аналогично, Volkswagen ID.4 тоже получил шины различной ширины. Например, самая популярная полноприводная версия ID.4 Pro в зависимости от комплектации или пожеланий владельца может быть оснащена колесами 235/55 R19 на передней оси и 255/50 R19 на задней, 235/50 R20 впереди и 255/45 R20 сзади, или с 21-дюймовыми шинами 235/45 и 255/40 соответственно.

Также в Украине часто покупают Zeekr 001, который “обувают” в резину 255/55 R19, 255/45 R21, или 265/40 R22. В то же время самый популярный в Украине кроссовер бренда BYD, Song Plus, обычно имеет 19-дюймовые колеса размером 235/50.

Какие шины выбрать?

Учитывая эти параметры, идеальным вариантом для Model 3 и Model Y Standard Range, а также VW ID.4 и BYD Song Plus станут шины Continental PremiumContact 7, поскольку данная модель обеспечивает наилучшее сцепление при сухих и влажных условиях и подходит для большинства современных автомобилей.

Шины Continental PremiumContact 7 доступны в размере от 16 до 21 дюйма в диаметре, от 205 до 285 миллиметров в ширину и с профилем от 55 до 35 процентов.

В то же время для высокопроизводительных версий Tesla Performance, а также мощного Zeekr 001 лучше всего подойдет модель Continental SportContact 7, поскольку она была специально разработана для мощных и динамичных авто, которые требуют идеального сцепления с асфальтом.

Благодаря адаптивному протектору данные шины обеспечивают прогнозируемое поведение автомобиля на мокрой и сухой дороге даже на самой высокой скорости. Шины Continental SportContact 7 доступны в размерной гамме от 215/40 R18 до 325/35 ZR23.

Для владельцев электромобилей, которые хотят сэкономить деньги на покупке второго комплекта сезонных шин, также есть решение – Continental AllSeasonContact 2.

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Данные всесезонные шины обеспечивают отличные характеристики как при низких, так и при высоких температурах. Они хорошо держат дорогу на мокрых и сухих поверхностях. Важно, что Continental AllSeasonContact 2 стали победителям многочисленных испытаний независимых экспертов в Европе, где получили оценки “рекомендовано” и “лучший выбор”.

Эти шины также подходят для электромобилей, поскольку имеют соответствующую маркировку EV. Continental AllSeasonContact 2 доступны в размерной гамме от 15 до 21 дюйма в диаметре, от 165 до 285 миллиметров в ширину и с профилем от 65 до 35 процентов.

Напоследок, для водителей, которые все же хотят использовать преимущества сезонных шин и стремятся экономить заряд батареи, существуют специальные экологические шины Continental EcoContact 6. Они имеют самое низкое сопротивление качению из всех перечисленных, поэтому лучше всего подойдут для экономного вождения.

Кроме этого, благодаря усовершенствованной смеси Green Chili 2.0 эти шины отличаются улучшенной выносливостью. В результате шины Continental EcoContact 6 демонстрируют намного более высокий ресурс по сравнению с конкурентами. Они доступны в размерной гамме от 155/70 R13 до 315/30 R22, поэтому подойдут для широкого спектра моделей.

Высокая технологичность

Шины Continental с пометкой CS оснащены технологией ContiSeal. Она была разработана с целью герметизации поврежденного протектора шины. То есть, в случае прокола шины гвоздем или другим острым предметом, водителю нет необходимости немедленно съезжать на обочину, чтобы сменить ее.

ContiSeal – это липкое и вязкое наслоение, нанесенное на внутреннюю часть шины в области протектора, что позволяет минимизировать последствия до 80% всех проколов. Шины с технологией ContiSeal совместимы с любыми дисками и имеют соответствующую маркировку на боковине.

Вывод

Шины Continental хорошо подходят для использования в электрических автомобилях. Широкий ассортимент разных моделей шин способен обеспечить требования и предпочтения любого владельца электромобилей Tesla, Volkswagen, Zeekr, BYD или других.

Напомним: Как и для чего тестируют шины Continental перед производством