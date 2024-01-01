Підбираємо шини для найпопулярніших електромобілів в Україні

Шини для електромобілів повинні забезпечувати низький рівень шуму, адже акумуляторні авто набагато тихіші за моделі з ДВЗ. Тож і звук від покришок у них має відчуватись менше. Найпопулярнішими електричними авто в нашій країні є Tesla моделей 3 та Y, Volkswagen ID.4, а також кілька моделей Zeekr та BYD.

Різна ширина передніх та задніх коліс деяких з цих автівок ускладнює вибір та покупку нового комплекту шин. Оптимальним рішенням для власників електромобілів стануть моделі шин від Continental. Адже всі вони пристосовані до використання на електромобілях та на боковинах мають позначку EV.

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Розміри

Найпоширенішими моделями Tesla в нашій країні є седан Model 3 та кросовер Tesla Model Y. У випадку з Model 3 Standard Range американський автовиробник допускає встановлення шин розміром 235/45 R18 або 235/40 R19, тоді як високопродуктивна версія Model 3 Performance використовує комплект 20-дюймових колісних дисків з гумою 235/35.

Що стосується Model Y Standard Range, водіям доведеться обирати комплекти розміром від 255/45 R19, або 255/40 R20. У версії Performance кросовер має різношироку гуму – 255/35 R21 на передній осі та ширші 275/35 R21 на задній.

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Аналогічно, Volkswagen ID.4 теж має шини різної ширини. Наприклад, найпопулярніша повнопривідна версія ID.4 Pro залежно від комплектації чи побажань власника може бути оснащена колесами 235/55 R19 на передній осі й 255/50 R19 на задній, 235/50 R20 попереду й 255/45 R20 позаду, або з 21-дюймовими шинами 235/45 й 255/40 відповідно.

Також в Україні популярний Zeekr 001, який “взувають” в гуму 255/55 R19, 255/45 R21, чи 265/40 R22. Водночас найпопулярніший в Україні кросовер бренду BYD, Song Plus, зазвичай має 19-дюймові колеса розміром 235/50.

Які шини обрати?

Враховуючи ці параметри, ідеальним варіантом для Model 3 та Model Y Standard Range, а також VW ID.4 й BYD Song Plus стануть шини Continental PremiumContact 7, оскільки дана модель забезпечує найкраще зчеплення за сухих та вологих умов та підходить для більшості сучасних автомобілів.

Шини Continental PremiumContact 7 доступні у розмірі від 16 до 21 дюйма в діаметрі, від 205 до 285 міліметрів завширшки та з профілем від 55 до 35 відсотків.

Водночас для високопродуктивних версій Tesla Performance, а також потужного Zeekr 001 найкраще підійде модель Continental SportContact 7, оскільки вона була спеціально розроблена для потужних та динамічних авто, які потребують ідеального зчеплення з асфальтом.

Завдяки адаптивному протектору дані шини забезпечують прогнозовану поведінку автомобіля на мокрій та сухій дорозі навіть на найвищій швидкості. Шини Continental SportContact 7 доступні в розмірній гамі від 215/40 R18 до 325/35 ZR23.

Для власників електромобілів, які хочуть зекономити гроші на покупці другого комплекту сезонних шин, також є рішення – Continental AllSeasonContact 2.

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Дані всесезонні шини забезпечують відмінні характеристики як за низьких, так і за високих температур. Вони добре тримають дорогу на мокрих та сухих поверхнях. Важливо, що Continental AllSeasonContact 2 стали переможцям численних випробувань незалежних експертів в Європі, де отримали оцінки “рекомендовано” та “кращий вибір”.

Ці шини також підходять для електромобілів, оскільки мають відповідне маркування EV. Continental AllSeasonContact 2 доступні у розмірній гамі від 15 до 21 дюйма в діаметрі, від 165 до 285 міліметрів завширшки та з профілем від 65 до 35 відсотків.

Наостанок, для водіїв, які все ж хочуть використовувати переваги сезонних шин й прагнуть економити заряд батареї, існують спеціальні екологічні шини Continental EcoContact 6. Вони мають найнижчий опір коченню з усіх перелічених, тому найкраще підійдуть для економного водіння.

Окрім цього, завдяки удосконаленій суміші Green Chili 2.0 ці шини відрізняються покращеною витривалістю. В результаті шини Continental EcoContact 6 демонструють набагато вищий ресурс порівняно з конкурентами. Вони доступні в розмірній гамі від 155/70 R13 до 315/30 R22, тому підійдуть для широкого спектра моделей.

Висока технологічність

Шини Continental з позначкою CS оснащені технологією ContiSeal. Вона була розроблена з метою герметизації пошкодженого протектора шини. Тобто, у разі проколу шини цвяхом чи іншим гострим предметом, водієві нема потреби негайно з’їжджати на узбіччя, щоб змінити її.

ContiSeal – це липке та в’язке нашарування, нанесене на внутрішню частину шини в області протектора, що дозволяє мінімізувати наслідки до 80% усіх проколів. Шини з технологією ContiSeal сумісні з будь-якими дисками та мають відповідне маркування на боковині.

Висновок

Шини Continental добре підходять для використання в електричних автомобілях. Широкий асортимент різних моделей шин здатен забезпечити вимоги та вподобання будь-якого власника електромобілів Tesla, Volkswagen, Zeekr, BYD чи інших.

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