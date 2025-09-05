Подержанные электромобили: какие покупают чаще всего

Суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковушки, грузовые и автобусы) по итогам августа 2025 года составил рекордные 11,5 тыс., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше относительно прошлогодних показателей августа-2024, сообщает Институт исследований авторынка.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 52,1%, или 6018 шт.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 30,8%, количество - 3561 шт.

Новые электроавто заняли 17% в своей группе, а в количественном измерении это 1966 шт., и что в очередной раз поднимает планку для этого подсегмента, ведь это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей.

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: +12,5% M-M, +31,1% Y-Y

Импорт подержанных: +10,0% M-M, +9,5% Y-Y

Импорт новых: +21,2% M-M, +62,6% Y-Y

Электромобили - импорт

Доля "свежепригнанных" авто среди всех электромобилей на рынке по итогам августа 2025 года составила 52,1% то есть более половины, и, соответственно, больше, чем два других сегмента вместе - продажи новых и внутренние перепродажи бывших в употреблении электромобилей. Подробнее об этом в отдельном обзоре.

Всего в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился на 6018 легковушек группы BEV (Battery Electric Vehicle) с пробегом.

В августе лидером импорта подержанных электромобилей в Украину традиционно оставалась Tesla - 1790 авто. Спрос на модели американского бренда не ослабевает благодаря сочетанию узнаваемого имиджа, технологичности и широкого предложения на мировых аукционах.

Второе место занял Nissan (621 шт.), который стабильно поставляет на наш рынок более доступные по цене, но надежные и простые в обслуживании модели, прежде всего Leaf. На третьем месте - KIA (549 шт.), марка, которая постепенно наращивает присутствие в сегменте, предлагая современный дизайн и неплохой запас хода даже в более доступных вариантах.

Очень близко к KIA подошел и Hyundai (493 шт.) - еще один южнокорейский бренд, предлагающий аналогичную по уровню качества и оснащения технику.

Топ-10 марок электромобилей, импорт, Украина, 08/2025 г.

В августе больше всего подержанных электромобилей в Украину приехало Tesla Model Y - 833 авто. Модель удерживает первенство благодаря популярности в США и Европе, значительному запасу хода и просторному салону, что делает ее универсальной для семей и бизнеса. На втором месте - Tesla Model 3 (641 шт.), которая предлагает ту же технологическую базу, но в более компактном и динамичном кузове седана. Третью позицию занял Nissan Leaf (557 шт.) - классический "входной билет" в мир электромобилей для многих украинцев благодаря доступной цене и простоте эксплуатации.

Топ-10 моделей электромобилей, импорт, Украина, 08/2025 г.

Интересно, что кроссовер Tesla Model Y получил первое место не только среди электромобилей, но и в рейтинге "свежепригнанных" легковушек в целом - обойдя Volkswagen Golf. Это четкое свидетельство того, что электромобили уже полноправные участники рынка, а не экзотика для небольшой группы техно-фанатов. И, скорее всего, со временем присутствие машин группы BEV будет только увеличиваться - по крайней мере именно так свидетельствует статистика авторынка.

Средний возраст электрических легковушек, которые прибывали к нам в прошлом месяце, составил 4,7 года - наименьшее значение из всех сегментов нашего рынка подержанных авто.

Электромобили - внутренний рынок

По итогам августа 2025 года доля внутренних перепродаж в сегменте электромобилей составила 30,8%, а общее количество легковых автомобилей группы BEV, которые стали предметами сделок купли-продажи на внутреннем рынке, составляет 3561 шт.

На внутреннем рынке перепродаж подержанных электромобилей в июле лидером оставалась Tesla - 952 авто. Американский бренд удерживает популярность не только среди новых импортеров, но и среди тех, кто уже эксплуатировал авто в Украине, благодаря узнаваемости, технологичности и высокому спросу со стороны покупателей. На втором месте - Nissan (592 шт.), традиционно привлекает тех, кто ищет доступный электромобиль для повседневного пользования. Основная масса продаж приходится на Leaf, который уже давно зарекомендовал себя как "рабочая лошадка" в своем сегменте. Третье место занял Volkswagen (423 шт.), который постепенно усиливает позиции в этом рейтинге благодаря e-Golf и семейству ID, а еще ему на руку общая приверженность украинцев к этой немецкой марке.

Топ-10 марок электромобилей, внутренний рынок, 08/2025 г.

Среди отдельных моделей на внутреннем рынке перепродаж в июле лидером оставался Nissan Leaf - 556 авто. Этот хэтчбек и дальше удерживает статус самого массового электромобиля Украины, особенно среди тех, кто за простоту, дешевое обслуживание и доступные запчасти. На втором месте - Tesla Model 3 (410 шт.), которая привлекает сочетанием технологичности и более доступной цены по сравнению с кроссовером Model Y, оказавшимся на третьем месте (297 шт.).

Топ-10 моделей электромобилей с пробегом, 08/2025 г.

Во втором эшелоне стоит отметить Volkswagen e-Golf (229 шт.) и Tesla Model S (181 шт.). VW e-Golf интересен для тех, кто хочет "классический" хэтчбек с европейской сборкой и умеренными размерами, а Model S - для ценителей премиальных электроседанов с большим запасом хода. Такая картина свидетельствует, что на внутреннем рынке, как и в импорте, лидерство сохраняют несколько проверенных временем моделей, но постепенно появляется пространство и для нишевых решений.

В завершение добавим, что сегмент электромобилей остается самым молодым и на вторичном рынке - средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составил 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет около 16 лет.

Общий парк электрического транспорта

По состоянию на конец июля 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 185 тыс. единиц.

Больше всего в нем легковушек - 181 тыс. грузовиков на электротяге 3,9 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.). Кроме этого зарегистрировано около 1,1 тыс. единиц различной мототехники на электрической тяге.

Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla - 20%, хотя с начала "электромобилизации" и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18,9%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,6%.