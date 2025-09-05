Вживані електромобілі: які купують найчастіше

Сумарний обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) за підсумками серпня 2025 року склав рекордні 11,5 тис., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

До речі які нові електромобілі представлено у Києві

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 52,1%, або 6018 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 30,8%, кількість — 3561 шт.

Нові електроавто зайняли 17% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1966 шт., і що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів.

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: +12,5% M-M, +31,1% Y-Y

Імпорт вживаних: +10,0% M-M, +9,5% Y-Y

Імпорт нових: +21,2% M-M, +62,6% Y-Y

До речі інженери винайшли бензиновий двигун для електромобілів

Електромобілі — імпорт

Частка «свіжопригнаних» авто серед усіх електромобілів на ринку за підсумками серпня 2025 року склала 52,1% тобто понад половину, і, відповідно, більше, ніж два інші сегменти разом — продажі нових та внутрішні перепродажі вживаних електромобілів. Детальніше про це в окремому огляді.

Загалом впродовж минулого місяця український автопарк поповнився на 6018 легковиків групи BEV (Battery Electric Vehicle) з пробігом.

У серпні лідером імпорту вживаних електромобілів в Україну традиційно залишалася Tesla — 1790 авто. Попит на моделі американського бренду не слабшає завдяки поєднанню впізнаваного іміджу, технологічності та широкої пропозиції на світових аукціонах.

Друге місце зайняв Nissan (621 шт.), який стабільно постачає на наш ринок доступніші за ціною, але надійні й прості в обслуговуванні моделі, насамперед Leaf. На третьому місці — KIA (549 шт.), марка, яка поступово нарощує присутність у сегменті, пропонуючи сучасний дизайн і непоганий запас ходу навіть у більш доступних варіантах.

Дуже близько до KIA підійшов і Hyundai (493 шт.) — ще один південнокорейський бренд, що пропонує аналогічну за рівнем якості й оснащення техніку.

Топ-10 марок електромобілів, імпорт, Україна, 08/2025 р.

Також цікаво китайське авто стало лідером серед нових електричних авто в Україні

У серпні найбільше вживаних електромобілів в Україну приїхало Tesla Model Y — 833 авто. Модель утримує першість завдяки популярності у США та Європі, значному запасу ходу і просторому салону, що робить її універсальною для сімей та бізнесу. На другому місці — Tesla Model 3 (641 шт.), яка пропонує ту ж технологічну базу, але в більш компактному і динамічному кузові седана. Третю позицію зайняв Nissan Leaf (557 шт.) — класичний «вхідний квиток» у світ електромобілів для багатьох українців завдяки доступній ціні та простоті експлуатації.

Топ-10 моделей електромобілів, імпорт, Україна, 08/2025 р.

Цікаво, що кросовер Tesla Model Y здобув перше місце не лише серед електромобілів, а й у рейтингу «свіжопригнаних» легковиків загалом — обійшовши Volkswagen Golf. Це чітке свідчення того, що електромобілі уже повноправні учасники ринку, а не екзотика для невеликої групи техно-фанатів. І, скоріш за все, з часом присутність машин групи BEV лише збільшуватиметься — принаймні саме так свідчить статистика авторинку.

Середній вік електричних легковиків, які прибували до нас минулого місяця, склав 4,7 року — найменше значення з усіх сегментів нашого ринку вживаних авто.

Також цікаво скільки економлять українські електромобілі грошей за нафту

Електромобілі — внутрішній ринок

За підсумками серпня 2025 року частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів склала 30,8%, а загальна кількість легкових автомобілів групи BEV, які стали предметами угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку, становить 3561 шт.

На внутрішньому ринку перепродажів вживаних електромобілів у липні лідером залишалася Tesla — 952 авто. Американський бренд утримує популярність не лише серед нових імпортерів, а й серед тих, хто вже експлуатував авто в Україні, завдяки впізнаваності, технологічності та високому попиту з боку покупців. На другому місці — Nissan (592 шт.), що традиційно приваблює тих, хто шукає доступний електромобіль для повсякденного користування. Основна маса продажів припадає на Leaf, який уже давно зарекомендував себе як «робоча конячка» у своєму сегменті. Третє місце зайняв Volkswagen (423 шт.), який поступово посилює позиції у цьому рейтингу завдяки e-Golf та сімейству ID, а ще йому на руку загальна прихильність українців до цієї німецької марки.

Топ-10 марок електромобілів, внутрішній ринок, 08/2025 р.

Серед окремих моделей на внутрішньому ринку перепродажів у липні лідером залишався Nissan Leaf — 556 авто. Цей хетчбек і далі утримує статус наймасовішого електромобіля України, особливо серед тих, хто за простоту, дешеве обслуговування та доступні запчастини. На другому місці — Tesla Model 3 (410 шт.), яка приваблює поєднанням технологічності та більш доступної ціни порівняно з кросовером Model Y, що опинився на третьому місці (297 шт.).

Топ-10 моделей електромобілів з пробігом, 08/2025 р.

У другому ешелоні варто відзначити Volkswagen e-Golf (229 шт.) та Tesla Model S (181 шт.). VW e-Golf цікавий для тих, хто хоче «класичний» хетчбек з європейською збіркою та помірними розмірами, а Model S — для поціновувачів преміальних електроседанів із великим запасом ходу. Така картина свідчить, що на внутрішньому ринку, як і в імпорті, лідерство зберігають кілька перевірених часом моделей, але поступово з’являється простір і для нішевих рішень.

На завершення додамо, що сегмент електромобілів залишається наймолодшим і на вторинному ринку — середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить близько 16 років.

Також цікаво чи буде скасування пільг для електромобілів

Загальний парк електричного транспорту

Станом на кінець липня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 185 тис. одиниць.

Найбільше у ньому легковиків — 181 тис. Вантажівок на електротязі 3,9 тис., також є кілька електробусів (8 шт.). Окрім цього зареєстровано близько 1,1 тис. одиниць різної мототехніки на електричній тязі.

Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18,9%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,6%.