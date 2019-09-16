Подольский мост через Днепр в последнее время оказался в центре внимания, подвинув даже Шулявский. О нем говорят чиновники, уверяют, что мост на финальной стадии строительства. Его строят уже 26 лет.

Про Подольский мост говорят и киевляне, правда, их риторика другая – просят изменить проект таким образом, чтобы путепровод не мешал тем, кто проживает вблизи строительства.

Читайте также: На Подольском мосту демонтировали временные опоры

"Большой Киев" узнал, что именно планируется сделать в этом году, когда ожидать окончания строительства, изменят ли проект. А также – довольны ли бывшие жители Русановских садов, чьей собственностью пришлось пожертвовать ради строительства.

Эстакады и съезды

Одним из самых цитируемых сообщений власти за последнее время стала новость о демонтаже временных опор Подольского мостового перехода, которую обнародовал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, который занимается вопросами транспортной инфраструктуры.

"Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц. На очереди срезки временных опор до уровня метропроезда. Демонтированы также и шпренгеля. Кроме того, продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит, герметизация болтовых соединений", – написал он на своей странице в Facebook

Многие это воспринял это как сигнал, что строительство автомобильной части моста выходит на финишную прямую. А о важности этого объекта для города можно судить даже по большим суммам, которые выделяются из бюджета на строительство: почти 1 млрд грн, как на строительство метро на Виноградарь.

Всего в 2017-2019 годы, по данным КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", на строительство Подольского мостового перехода было выделено 2,602 млрд грн, из них из госбюджета – 200 млн грн.

Читайте также: В Украине начали массово штрафовать нелегальные АЗС

Директор КП Михаил Харне рассказал, какие части мостового перехода хотят возвести уже в этом году. "По состоянию на 1 сентября в основных конструкциях построены часть эстакады на Рыбацком острове, левоповоротный съезд с Подольского моста на ул. Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакада на Трухановом острове, мост через реку Десенка, эстакада в урочище Горбачиха. Кроме того , выполняются работы по строительству заезда на мост с ул. Набережно-Крещатицкая в районе Верхнего и Нижнего Валов и участка Подольского моста от дамбы Русановских садов до путепровода через железнодорожные пути", – говорит Харне.

В частности, для заезда на Подольский мостовой переход установили буронабивные сваи, непосредственно на мосту регулировали положение арок, сваривали стыки арок, монтировали конструкции арок. На эстакаде на Рыбачьем полуострове установили железобетонные части метропроезда и автопроезда. На эстакаде на Трухановом острове уже прокладывают покрытие тротуаров и конструкции башен для лестниц и лифтов. В урочище Горбачиха, где также запланирована эстакада, обустраивают барьерное ограждение и защитную стенку над станцией метро. А на месте эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метро обустраивают фундаменты и опоры и другие элементы.

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, которая выступает заказчиком строительства, планируют, что работы завершатся в 2021 году.

Напомним, проект Подольско-Воскресенского моста стартовал еще в 1987 году, а строительство объекта началось в 1993 году, но из-за нехватки средств было приостановлено. Но в 2003 году, при мэре Александре Омельченко оно было восстановлено. В конце 2010 года сдали первую очередь моста. До 2017 года выполнили половину работ.

Жители Русановских садов против съездов к ним

Но по мере того, как строительство движется, жители левого берега активно выступают против существующего проекта. Так, жители Радужного массива выступают против того, чтобы строительство проходила по озеру Радунка.

В этом году состоялись очередные общественные слушания, на которых граждане просили не трогать обустроенное озеро. “Проект был разработан еще в 1987 году, и им был предусмотрен съезд на узкую ул. Стальского, через озеро. Жители категорически против. С одной стороны, строительство бы врезалось в улочку, которая не готова к большим потокам машин, кроме того, могли бы пострадать старые дома. С другой стороны, жители не хотят, чтобы пострадало озеро. Там был оборудован пляж, укреплены берега, была реконструирована пляжная зона. Эта ситуация уже продолжается несколько лет. В этом году мэром Киева Виталием Кличко было дано поручение проектантам – изменить проект и отвести левобереговые подходы к мосту с одной стороны на ул. Бальзака, с другой – на ул. Алишера Навои. Сейчас проект пересматривается. И в ближайшее время он будет обнародован", – говорит "Большом Киеву" депутат от Радужного массива Елена Овраменко.

Читайте также: Кличко поделился радостной вестью о работах на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве (видео)

Но еще более радикально настроены жители Русановских садов, которые выступают против заезда/съезда с моста на свою территорию. Сейчас они собирают подписи за изменение проекта с учетом своих интересов.

Пост об этом в профильной Facebook-группе "Никольская Слободка/метро Левобережная" опубликовала местная жительница Людмила Соломко.

Но он вызвал неоднозначную реакцию среди участников группы. "Я думаю, что всех нас, особенно живущие на ул. Шептицкого, это коснется. Ни днем, ни ночью открыть окно, выходящее на улицу, невозможно: интенсивное движение, выхлопы, шум, грохот, который усиливается лежачими полицейскими, уже сейчас . Подумайте и о уже существующей проблемной развязке в районе метро Левобережная. А что будет дальше?", – приводит автор основной аргумент.

Доводы противников пересмотра проекта сводятся к тому, что будущий мост должен разгрузить уже существующие от пробок, для чего и нужен заезд с Никольской Слободки, где идет активное строительство высотных ЖК. К тому же на массив всего один заезд – со стороны станции метро "Левобережная", в отличие, например, от соседней Русановки, где таких заездов три, а количество домов и жителей меньше.

Будет ли в итоге пересмотренный проект и в чью пользу, в Дирекции строительства сооружений мы не узнали. Нам обещали дать ответ на следующей неделе. Но депутаты, с которыми побеседовал "Большой Киев", склонны к тому, что заезд нужен.

Переселенцы первого поколения

Между тем до сих пор окончательно не решены проблемы бывших жителей Русановских садов, чьи дома попали в зону строительства и кто согласился на компенсацию.

Людям предложили пять различных видов компенсации. В частности, земельный участок с домом и вспомогательными помещениями под ключ, квартиру, или же полную денежную компенсацию за потерю своего имущества. Прошли годы, а некоторым владельцам так и не удалось добиться возмещения ущерба от города.

"Тем, кто воспринял в штыки предложение добровольно расстаться со своим имуществом вследствие строительства моста, повезло меньше всех. Владельцы, которые не захотели выбрать любую компенсацию за свое имущество, остались ни с чем", – рассказывает один из переселенцев Дмитрий Козьмин, у семьи которого на Русановских садах была дача еще с 1970-х.

Читайте также: Строительство Шулявского моста может остановиться – мешает цех старого завода

Его семья дала согласие на аналогичную недвижимость в Быковне, так сделали еще около ста владельцев домов в Садах. По условиям договора, который садоводы – владельцы домов с трех улиц, которые попадают в зону строительства, подписали с КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", ему принадлежал типичный домик с забором, всеми коммуникациями и канализацией.

"В результате дома на разной степени строительства – там, где люди вкладывают свои деньги, оно продвигается или даже закончено, и люди получили адреса. А подрядчиками выступают различные организации, но лица одни и те же. Когда эти организации заходят, они начинают с одного и того же – прокладывают асфальт. В последний раз это пытались сделать при температуре минус семь. Это, как мы понимаем, работы, где можно эффективно осваивать бюджет. А строительство домов садоводам – ​​не приоритетная задача, на которую выделяется очень мало средств, чтобы нанимать высокопрофессиональных строителей. Поэтому нанимают, мягко говоря, не самых лучших", – делится Дмитрий.

По его словам, часть садоводов ушла из жизни, так и не дождавшись компенсации. Кто-то переуступил права другим людям. Но проблема в том, что договоры садоводов с дирекцией – бессрочные. Какие-либо сроки выполнения своих обязательств перед киевлянами со стороны власти не прописаны. То есть его исполнение может растянуться на многие десятилетия.

Также интересно: Строители Шулявского моста устроили забастовку