Отечественный автопроизводитель уже много лет производит технику для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Сейчас, при частых лесных пожарах, такая техника очень актуальна.

Пожарные автомобили КрАЗ хорошо зарекомендовали себя не только в Украине. АвтоКрАЗ постоянно расширяет модельный ряд “пожарных”.

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Например, в 2017 году линейка спецтехники КрАЗ пополнилась новой пожарной автоцистерной КрАЗ-5401 (АЦ-7-40) колесной формулы 4×2. Автоцистерна предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, средств пожаротушения, пожарно-технического оборудования и служит для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Базой нового пожарного автомобиля послужило перспективное двухосное шасси автомобиля КрАЗ-5401Н2 с компоновкой "кабина над двигателем". За двухместной кабиной автомобиля расположен специальный отсек для шести человек боевого расчета. В состав спецоборудования входят: автоцистерна 6,5 кубометров, 500-литровый бак для пенообразователя, пожарный центробежный насос НЦП-40/100-Р-Р, автономная полуавтоматическая вакуумная всасывающая система и другое оборудование, необходимое для эффективного выполнения задач при ликвидации пожаров.

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Для Полтавского ГОКа "АвтоКрАЗ" изготовил автоцистерну пожарную АЦ 11-70 (63221), предназначенную для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для тушения очагов, возгораний и проведения аварийно-спасательных работ.

База АЦ-11-70 – полноприводное шасси КрАЗ-63221 (6х6) с возможностью отключения переднего моста. Цистерна вмещает 10 тонн воды, тонну пенообразователя и 250 литров огнетушащего порошка. За счет насосной станции мощностью 70 л/с, высота потока воды достигает 30 метров.

По словам спасателей, такой автомобиль более мощный из всех пяти единиц, которые есть в автопарке ПГОКа. Количество огнетушащих средств, что вмещает автомобиль, позволяет выполнять более сложные задачи и тушить пожары гораздо больших объемов.

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На службе ГСЧС находятся и пожарные телескопические подъемники на полноприводном шасси КрАЗ-63221 колесной формулы 6х6. Они предназначены для подачи воды или раствора пенообразователя при тушении пожаров и для проведения спасательных работ на высоте.

Пожарная автоцистерна АЦ-13-70 на шасси автомобиля КрАЗ-6511Н4 (6х4) находится на службе пожарно-спасательного отряда ЗАО "Полтавский ГОК" с 2011 года. За эти годы аварийно-спасательная служба Ferrexpo, использовала пожарную автоцистерну на тушении пожаров различной сложности, в том числе при тушении торфяников вблизи Кременчуга. Специалисты пожарного дела преимуществами КрАЗов называют высокую проходимость шасси, его устойчивость, наличие в конструкции кабины и цистерны ребер жесткости, которые повышают прочность и надежность. Ценят пожарные и оперативность этой техники, большой объем цистерны, которая может быть и дозаправщиком для других пожарных машин, мощные насосы. Объем цистерны для воды – 11 000 л, запас огнетушащего порошка – 250 кг, объем бака для пенообразователя – 2 000 л.

Целый ряд автомобильных шасси производства Кременчугского автозавода оборудован автоцистерной пожарной АЦ-40: КрАЗ-5401Н2 (4х2), КрАЗ-5401НЕ (4х4), КрАЗ-5233Н2 (4х2), КрАЗ-5233НЕ (4х4) и КрАЗ-65053 (6х4).

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Для спасателей Донетчины АвтоКрАЗ изготовил 8 пожарных автомобилей АЦ-60, четыре из которых – автомобили тяжелого типа на базе шасси КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Сумского и Николаевского гарнизона в 2018 году получила партию автомобилей повышенной проходимости на шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9,5 т. Шасси предназначено под изготовление различных специзделий, в данном случае – автоцистерны АЦ-4-60.

Оригинальность этого шасси состоит в том, что, с учетом требований заказчика, впервые на двухосном полноприводном КрАЗе применена двухрядная четырехдверная шестиместная кабина, параметры которой были прописаны в данном тендере. Кременчугские конструкторы провели адаптацию этой кабины к шасси автомобиля КрАЗ-5401НЕ.

Широкопрофильная шина с ЦПШ, установленная на этом шасси, позволяет эксплуатировать специзделие не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К тому же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобиля на расстояние до 600 км, позволяет осуществлять оперативную доставку экипажа и оборудования к месту проведения спасательных, аварийный или других необходимых, согласно спецификации автомобиля, работ.

Для чрезвычайных условий засушливого климата Казахстана было поставлено ​​автопоезд пожарный АЦ-30-70-2 (6443)-406 в составе седельного автомобильного тягача КрАЗ-6443 и полуприцепа-цистерны. Автопоезд предназначен для доставки к месту пожара боевого расчета, средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения; тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной из цистерны; перекачки воды с другими автомобилями при значительном отдалении водоема от места пожара (запас воды 30 000 л.).

Пригодилась бы отечественным пожарным для локализации очагов пожара, созданая ЧАО "АвтоКрАЗ" в тесном содружестве с Крюковским вагоностроительным заводом (Кременчуг) траншейно-котлованная машина, предназначенная для рытья траншей и котлованов в грунтах различных категорий, а также для засыпки выемок и расчистки площадок при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C при относительной влажности 98%.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассчитывает, что отечественный продукт, который отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к такой спецтехнике, вскоре появится в автопарках подразделений ГСЧС.

Ежегодно пожары в природных экосистемах наносят значительный ущерб государству. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на всей территории Украины и сегодня. "КрАЗ" может оснастить подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в том числе и пожарно-спасательные части предприятий, эффективной отечественной техникой и обеспечить ее своевременное техническое обслуживание.

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