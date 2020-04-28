Вітчизняний автовиробник вже багато років поспіль виробляє техніку для боротьби з надзвичайними ситуаціями. Зараз, при частих лісних пожежах, така техніка дуже актуальна.

Пожежні автомобілі КрАЗ дуже добре зарекомендували себе не тільки в Україні, бо давно стали своєрідним еталоном галузі. АвтоКрАЗ працює рік у рік над вдосконаленням техніки та розширенням її модельного ряду.

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Ось, наприклад, у 2017 році лінійка спецтехніки КрАЗ поповнилася новою пожежною автоцистерною КрАЗ-5401(АЦ-7-40) колісної формули 4×2. Автоцистерна призначена для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання та служить для гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною.



Базою нового пожежного автомобіля послужило перспективне двовісне шасі автомобіля КрАЗ-5401Н2 з компонуванням "кабіна над двигуном". За двомісною кабіною автомобіля розташований спеціальний відсік для шістьох осіб бойового розрахунку. До складу спецобладнання входять: автоцистерна 6,5 кубометрів, 500-літровий бак для піноутворювача, пожежний відцентровий насос НЦП-40/100-Р-Р, автономна напівавтоматична вакуумна всмоктувальна система та інше обладнання, необхідне для ефективного виконання завдань при ліквідації пожеж.

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Для Полтавського ГЗК "АвтоКрАЗ" виготовив автоцистерну пожежну АЦ 11-70 (63221), призначену для доставки до місця пожежі особового складу, вогнегасних речовин, пожежно-технічного озброєння та аварійно-рятувального обладнання для гасіння вогнищ, загорянь і проведення аварійно-рятувальних робіт.



База АЦ-11-70 - повнопривідне шасі КрАЗ-63221 (6х6) із можливістю відключення переднього моста.

Цистерна вміщує 10 тонн води, тонну піноутворювача і 250 літрів вогнегасного порошку. За рахунок насосної станції потужністю 70 л/с, висота потоку води досягає 30 метрів.

За словами рятувальників, такий автомобіль більш потужний з усіх п'яти одиниць, які є в автопарку ПГЗК. Кількість вогнегасних засобів, які вміщує автомобіль, дозволяє виконувати більш складні завдання і гасити пожежі набагато більших об’ємів.

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На службі ДСНС знаходяться й пожежні телескопічні підйомники на повнопривідному шасі КрАЗ-63221 колісної формули 6х6. Вони призначені для подачі води або розчину піноутворювача при гасінні пожеж та для проведення рятувальних робіт на висоті.

Пожежна автоцистерна АЦ-13-70 на шасі автомобіля КрАЗ-6511Н4 (6х4) перебуває на службі пожежно-рятувального загону ПрАТ "Полтавський ГЗК" з 2011 року. За ці роки аварійно-рятувальна служба Ferrexpo, використовувала пожежну автоцистерну на гасінні пожеж різноманітної складності, у тому числі під час гасіння торф’яників поблизу Кременчука. Фахівці пожежної справи перевагами КрАЗів називають високу прохідність шасі, його стійкість, наявність у конструкції кабіни та цистерни ребер жорсткості, які підвищують міцність і надійність. Цінують пожежники й оперативність цієї техніки, великий об’єм цистерни, яка може бути і дозаправником для інших пожежних машин, потужні насоси. Об’єм цистерни для води – 11 000 л, Запас вогнегасного порошку - 250 кг, обсяг бака для піноутворювача – 2000 л.

Цілий ряд автомобільних шасі виробництва Кременчуцького автозаводу обладнаний автоцистерною пожежною АЦ-40: КрАЗ-5401Н2 (4х2), КрАЗ-5401НЕ (4х4), КрАЗ-5233Н2 (4х2), КрАЗ-5233НЕ (4х4) і КрАЗ-65053 (6х4).

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Для рятувальників Донеччини АвтоКрАЗ виготовив 8 пожежних автомобілів АЦ-60, чотири з яких - автомобілі важкого типу на базі шасі КрАЗ-65053 колісної формули 6х4.

Державна служба із надзвичайних ситуацій Сумського та Миколаївського гарнізону у 2018 році отримала партію автомобілів підвищеної прохідності на шасі КрАЗ-5401НЕ (4х4) вантажопідйомністю 9,5 т. Шасі призначене під виготовлення різних спецвиробів, у даному випадку - автоцистерни АЦ-4-60.



Оригінальність цього шасі полягає в тому, що, з урахуванням вимог замовника, вперше на двовісному повнопривідному КрАЗі застосована дворядна чотиридверна шестимісна кабіна, параметри якої були прописані в даному тендері. Кременчуцькі конструктори провели адаптацію цієї кабіни до шасі автомобіля КрАЗ-5401НЕ.

Широкопрофільна шина з ЦПШ, встановлена на цьому шасі, дозволяє експлуатувати спецвиріб не тільки на дорогах із різним покриттям, а й в умовах повного бездоріжжя. До того ж оснащення автомобіля двома паливними баками по 165 л, які забезпечують пробіг автомобіля на відстань до 600 км, дозволяє здійснювати оперативну доставку екіпажу і обладнання до місця проведення рятувальних, аварійний або інших необхідних, відповідно до специфікації автомобіля, робіт.

Для надзвичайних умов засушливого клімату Казахстану було поставлено автопоїзд пожежний АЦ-30-70-2 (6443)-406 в складі сідельного автомобільного тягача КрАЗ-6443 і напівпричепа-цистерни. Автопоїзд призначений для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежогасіння і пожежно-технічного озброєння; гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною з цистерни; перекачування води з іншими автомобілями при значному віддаленні водойми від місця пожежі (запас води 30 000 л.).

Стала б у нагоді вітчизняним пожежникам для локалізації осередків пожежі, створена ПрАТ "АвтоКрАЗ" у тісній співдружності з Крюківським вагонобудівним заводом (Кременчук) траншейно-котлованна машина, призначена для риття траншей і котлованів у ґрунтах різних категорій, а також для засипання виїмок і розчищення майданчиків при температурі навколишнього повітря від - 40 C до + 40 C при відносній вологості 98%.

Широкий модельний ряд перспективної техніки КрАЗ, створений "АвтоКрАЗом", дозволяє забезпечити імпортозаміщення внутрішнього ринку ефективною спецтехнікою вітчизняного виробництва. Виробничі потужності, кадровий потенціал і відпрацьовані роками технології дозволяють це зробити в необхідних обсягах в різному виконанні. ПрАТ "АвтоКрАЗ" розраховує, що вітчизняний продукт, який відповідає всім сучасним вимогам, що висуваються до такої спецтехніки, незабаром з’явиться в автопарках підрозділів ДСНС.

Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають значного збитку державі. Надзвичайна пожежна небезпека зберігається на всій території України і сьогодні. "КрАЗ" може оснастити підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема і пожежно-рятувальні частини підприємств, ефективною вітчизняною технікою та забезпечити її своєчасне технічне обслуговування.

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