Продажа тракторов в мире и в Украине: обзор редакции

По состоянию на начало 2026 года наибольший объем продаж записала в свой зачет Mahindra Group (включая бренды Mahindra, Swaraj и Gromaxx). Она за календарный 2025 год продала 428 246 единиц техники.

Правда, в денежном измерении первую позицию мировых продаж удерживает американская корпорация John Deere. Несмотря на то, что она в ТОП-5 на последнем месте, потому что продала всего 75 229 тракторов, предварительно ее рост зафиксирован на отметке 13,2% относительно 2024 года.

Так у кого все-таки первенство

Эксперты по этому поводу разводят руками, но до спора не доходит. Mahindra законно удерживает первое место по количеству благодаря огромному спросу на маломощные тракторы в Индии.

Однако John Deere остается №1 по прибыли, поскольку стоимость одного высокотехнологичного трактора Deere в десятки раз превышает стоимость бюджетной модели Mahindra.

Предварительно зафиксированного роста (+13,2% к прошлому году) John Deere в 2025 году достигла благодаря внедрению автономных систем управления.

Графический блок предварительного итога реализации тракторов мировыми брендами в 2025 году. Инфографика: Авто24



Индия в лидерах глобального сбыта

В целом же для индийской тракторной промышленности прошлый год стал рекордным. Все вместе взятые производители этой страны продали в прошлом году 1 228 525 тракторов.

Успех неоспорим – здесь на 21,9 процента больше, чем в 2024 году. В упомянутый выше показатель входит общее количество реализованных тракторов как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Однако, заметим, речь идет о предварительных данных.

Уже сейчас становится понятно, что для Индии это очередная вершина производственного успеха, потому что предыдущий рекорд 2022 года превзойден более чем на 160 000 единиц.

По данным индийского веб-сайта Tractorgayan, на внутреннем рынке было продано 978 748 тракторов. Это составляет рост на 10,9 процента и 79,7 процента от общего объема производства. Из Индии было экспортировано 249 777 тракторов.

Поднебесная с подсчетами не спешит

Китай еще далек даже до предварительных итогов. Однако по мнению экспертов, его бренды глобальными лидерами не станут – их много и поодиночке они еще не могут похвастаться количеством.

Однако суммарно там результаты могут быть хорошими. На внутреннем рынке в сегменте сельскохозяйственных тракторов в первом полугодии 2025-го было продано более 90 000 единиц техники. Этот показатель демонстрирует значительное падение доходов (на 38% в годовом исчислении) из-за усиления конкуренции и рыночной трансформации.

По итогам 11 месяцев 2025 года Китай занял второе место по объемам поставок тракторов в Украину, экспортировав техники на сумму $130 млн (около 17% всего украинского импорта тракторов). Для сравнения, за аналогичный период 2024 года объем поставок составил $100,56 млн.

А что в Украине на рынке тракторов

Пока даже предварительных расчетов за год не сделано. Но рост за 2025 год предполагается. За 11 месяцев было импортировано техники на $762,6 млн, что превышает показатели предыдущего года.

Ключевые игроки рынка

Западная техника продолжает доминировать в сегменте высокой и средней мощности благодаря технологичности и развитым сетям дилеров (таких как Titan Machinery, RDO Ukraine, Техноторг).

Кто предварительно войдет в лидеры (Западные бренды):

John Deere - традиционный лидер украинского рынка, занимающий значительную долю продаж благодаря инновационным решениям и популярности среди крупных агрохолдингов.

- традиционный лидер украинского рынка, занимающий значительную долю продаж благодаря инновационным решениям и популярности среди крупных агрохолдингов. Case IH – бренд сохраняет сильные позиции, особенно в сегменте мощных машин (например, модель Quadtrac 715 получила титул "Трактор года 2025").

– бренд сохраняет сильные позиции, особенно в сегменте мощных машин (например, модель Quadtrac 715 получила титул "Трактор года 2025"). New Holland – входит в тройку самых популярных брендов, предлагая сбалансированные решения для средних фермерских хозяйств.

– входит в тройку самых популярных брендов, предлагая сбалансированные решения для средних фермерских хозяйств. Massey Ferguson и Valtra (бренды корпорации AGCO) – показали активный рост благодаря обновлению модельного ряда в 2025 году.

(бренды корпорации AGCO) – показали активный рост благодаря обновлению модельного ряда в 2025 году. Claas - стабильно входит в топ-продаж в премиальном сегменте.

Бюджетный и средний сегмент (Азиатские бренды):

В этой категории тракторов мощностью 80–130 л.с., которые часто покупают малые и средние фермеры, лидируют:

YTO - китайский бренд, ставший одним из самых продаваемых в Украине благодаря простоте конструкции и доступной цене по сравнению с западными аналогами.

- китайский бренд, ставший одним из самых продаваемых в Украине благодаря простоте конструкции и доступной цене по сравнению с западными аналогами. Lovol - активно наращивает присутствие, конкурируя за долю рынка в сегменте техники средней мощности.

Отечественные производители

Благодаря государственной программе частичной компенсации стоимости (25%), в 2025 году вырос спрос на украинскую технику. Среди основных производителей полноразмерных тракторов выделяются:

ХТЗ (Харьковский тракторный завод).

(Харьковский тракторный завод). ПМЗ (Южный машиностроительный завод).

Средний ценник

Средняя цена приобретенного трактора в Украине в 2025 году составляла около $33 500, что свидетельствует о высоком спросе на технику средней мощности и бюджетные иностранные модели.