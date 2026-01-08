Продаж тракторів у світі та в Україні: огляд редакції

Станом на початок 2026 року найбільший обсяг продажів записала у свій залік Mahindra Group (включаючи бренди Mahindra, Swaraj та Gromaxx). Вона за календарний 2025 рік продала 428 246 одиниць техніки.

Щоправда, в грошовому вимірі першу позицію світових продаж утримує американська корпорація John Deere. Попри те, що вона в ТОП-5 на останньому місці, бо продала всього 75 229 тракторів, попередньо її зростання зафіксовано на позначці 13,2% відносно 2024 року.

То в кого все-таки першість

Експерти з цього приводу розводять руками, але до суперечки не доходить. Mahindra законно утримує перше місце за кількістю завдяки величезному попиту на малопотужні трактори в Індії.

Однак John Deere залишається №1 за прибутком, оскільки вартість одного високотехнологічного трактора Deere в десятки разів перевищує вартість бюджетної моделі Mahindra.

Попередньо зафіксованого зростання (+13,2% до минулого року) John Deere у 2025 році досягла завдяки впровадженню автономних систем керування.

Графічний блок попередннього підсумку реалізаії тракторів світовими брендами у 2025 році. Інфографіка: Авто24



Індія в лідерах глобального збуту

Загалом же для індійської тракторної промисловості минулий рік став рекордним. Усі разом узяті виробники цієї країни продали торік 1 228 525 тракторів.

Успіх незаперечний – тут на 21,9 відсотка більше, ніж у 2024 році. В згаданий вище показник входить загальна кількість реалізованих тракторів як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Однак, зауважимо, мова йде про попередні дані.

Уже зараз стає зрозуміло, що для Індії це чергова вершина виробничого успіху, бо попередній рекорд 2022 року перевершено більш ніж на 160 000 одиниць.

За даними індійського веб-сайту Tractorgayan, на внутрішньому ринку було продано 978 748 тракторів. Це становить зростання на 10,9 відсотка та 79,7 відсотка від загального обсягу виробництва. З Індії було експортовано 249 777 тракторів.

Піднебесна з підрахунками не поспішає

Китай ще далекий навіть до попередніх підсумків. Однак на думку експертів, його бренди глобальними лідерами не стануть - їх багато і поодинці вони ще не можуть похвалитися кількістю.

Однак сумарно там результати можуть бути гарними. На внутрішньому ринку в сегменті сільськогосподарських тракторів у першому півріччі 2025-го о продано понад 90 000 одиниць техніки. Цей показник демонструє значне падіння доходів (на 38% у річному обчисленні) через посилення конкуренції та ринкову трансформацію.

За підсумками 11 місяців 2025 року Китай посів друге місце за обсягами постачань тракторів в Україну, експортувавши техніки на суму $130 млн (близько 17% всього українського імпорту тракторів). Для порівняння, за аналогічний період 2024 року обсяг постачань становив $100,56 млн.

А що в Україні на ринку тракторів

Поки навіть попередніх розрахунків за рік не зроблено. Але зростання за 2025 рік передбачається. За 11 місяців було імпортовано техніки на $762,6 млн, що перевищує показники попереднього року.

Ключові гравці ринку

Західна техніка продовжує домінувати у сегменті високої та середньої потужності завдяки технологічності та розвиненим мережам дилерів (таких як Titan Machinery, RDO Ukraine, Техноторг).

Хто попередньо увійде в лідери (Західні бренди):

John Deere — традиційний лідер українського ринку, що займає значну частку продажів завдяки інноваційним рішенням та популярності серед великих агрохолдингів.

— традиційний лідер українського ринку, що займає значну частку продажів завдяки інноваційним рішенням та популярності серед великих агрохолдингів. Case IH — бренд зберігає сильні позиції, особливо в сегменті потужних машин (наприклад, модель Quadtrac 715 отримала титул «Трактор року 2025»).

— бренд зберігає сильні позиції, особливо в сегменті потужних машин (наприклад, модель Quadtrac 715 отримала титул «Трактор року 2025»). New Holland — входить до трійки найпопулярніших брендів, пропонуючи збалансовані рішення для середніх фермерських господарств.

— входить до трійки найпопулярніших брендів, пропонуючи збалансовані рішення для середніх фермерських господарств. Massey Ferguson та Valtra (бренди корпорації AGCO) — показали активне зростання завдяки оновленню модельного ряду у 2025 році.

(бренди корпорації AGCO) — показали активне зростання завдяки оновленню модельного ряду у 2025 році. Claas — стабільно входить до топ-продажів у преміальному сегменті.

Бюджетний та середній сегмент (Азійські бренди):

У цій категорії тракторів потужністю 80–130 к.с., які часто купують малі та середні фермери, лідирують:

YTO — китайський бренд, що став одним із найбільш продаваних в Україні завдяки простоті конструкції та доступній ціні в порівнянні з західними аналогами.

— китайський бренд, що став одним із найбільш продаваних в Україні завдяки простоті конструкції та доступній ціні в порівнянні з західними аналогами. Lovol — активно нарощує присутність, конкуруючи за частку ринку в сегменті техніки середньої потужності.

Вітчизняні виробники

Завдяки державній програмі часткової компенсації вартості (25%), у 2025 році зріс попит на українську техніку. Серед основних виробників повнорозмірних тракторів виділяються:

ХТЗ (Харківський тракторний завод).

(Харківський тракторний завод). ПМЗ (Південний машинобудівний завод).

Середній цінник

Середня ціна придбаного трактора в Україні у 2025 році становила близько $33 500, що свідчить про високий попит на техніку середньої потужності та бюджетні іноземні моделі.