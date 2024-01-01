Самый распространенный скам на тему авто: как его избежать

Наиболее распространенные схемы автомошенничества обычно связаны со сферой продажи подержанных автомобилей с пробегом, или запчастей к ним. Поскольку цены на подержанные авто немалые, растет спрос на доступные модели.

Этим пользуются мошенники, начинающие рекламировать объявления о продаже автомобиля по соблазнительной цене. Как отмечает WhatCar?, по данным Global Anti-Scam Alliance, наиболее популярными моделями для афер в Европе являются Ford Fiesta, BMW 1 Series, а также фургон Volkswagen Transporter.

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Другой вид обмана является общеизвестным, но до сих пор процветает. Речь идет о так называемом “скручивании” пробега. Владельцам электромобилей также следует быть внимательными, ведь в последнее время аферисты размещают фальшивые QR-коды на общественных зарядных станциях, которые перенаправляют на поддельный сайт для осуществления платежа.

Что еще критичнее, таким образом мошенники могут получить доступ к банковским картам и использовать их для похищения денег со счетов. Иногда выявить аферу достаточно сложно, ведь воры умело манипулируют фактами и работают по отлаженным схемам. Однако, выявить обман все же вполне реально.

Проверяйте продавцов

Стоит понимать, что чаще всего злоумышленники действуют не на прямую, а в интернете. Поэтому, планируя покупку подержанного авто, или запчастей к нему, ищите предложения на проверенных ресурсах. Достаточно распространена схема, когда мошенники создают собственный сайт с привлекательным оформлением и объявлением о продаже авто по весьма привлекательным ценам.

Не стесняйтесь узнавать дополнительные сведения об авто у продавца (Фото: Freepik)

Если сделка выглядит слишком привлекательной, стоит сначала полностью убедиться в честности продавца. Попросите его прислать дополнительные фотографии и видео с осмотром автомобиля и доказательством наличия всех необходимых документов. К слову, злоумышленники работают не только с сайтами, но и в социальных сетях, поскольку они позволяют эффективнее распространять рекламу.

Самой распространенной является следующая схема обмана: после того, как потенциальный покупатель откликается на фейковое объявление в соц.сети, ему объясняют, почему он не может предварительно осмотреть автомобиль, например, владелец находится в другой стране, или не имеет свободного времени для встречи.

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Тогда продавец предлагает доставить авто в любое удобное место, когда будет произведена оплата. В таких случаях лучше не соглашаться на предложение и искать машину у другого продавца. Если вы заинтересованы в автомобиле, но продавец не хочет, чтобы вы осмотрели его, это уже должно вызвать подозрение. Никогда не платите за автомобиль заранее без предварительного осмотра.

Изучайте историю автомобиля

Если покупатель не выглядит подозрительно, афера может быть умело скрыта. Самый распространенный пример – занижение реального пробега. Автомобили с большими показателями одометра обычно стоят гораздо дешевле, чем аналогичные экземпляры в лучшем состоянии.

Изменить пробег в авто можно довольно просто, однако так же просто можно обнаружить недостоверность. Лучший способ – проверить историю обслуживания автомобиля, или провести диагностику специальным оборудованием.

Не стоит доверять малому показателю одометра (Фото: Freepik)

К слову, таким образом можно обнаружить и другие способы аферы, в частности, так называемые “перебитые” идентификационные коды. Некоторые заядлые мошенники меняют VIN-код и номерные знаки похищенного авто, чтобы продать его как машину с “чистой историей”. Такое “клонирование” является незаконным и данное авто даже может быть изъято полицией.

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Будьте осторожны с онлайн-оплатой стоянки или зарядки

Этот способ обмана новый и появился после развития сервисов для безналичной оплаты за услуги. Мошенники наклеивают собственные QR-коды на автоматы для оплаты автостоянок и пункты зарядки на общественных станциях зарядки электромобилей, обманом заставляя водителей прислать им свои банковские реквизиты.

Внимательно проверяйте сайты для оплаты услуг (Фото: Freepik)

Избежать этого достаточно просто. Самые популярные операторы зарядных станций, а также владельцы паркингов обычно имеют собственные приложения для осуществления оплаты. В случае его отсутствия стоит проверить наличие другого способа оплаты.

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Умышленное ДТП

Этот вид мошенничества, к счастью, понемногу отходит в забвение, однако иногда встречается. Мошенник создает сценарий, который повлечет аварию, например, неожиданно нажимает на тормоза своего автомобиля, чтобы заставить автомобиль позади въехать в него, или мигает фарами, чтобы пропустить автомобиль, а затем въезжает в него. Ярые злоумышленники даже бросались под колеса авто, чтобы выдать себя потом за жертву.

Фиксируйте повреждения авто после ДТП (Фото: Freepik)

Тогда они в агрессивной форме начинают давить на водителя и требуют урегулировать инцидент без участия полиции. Конечно же, за оплату вызванных “убытков”. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, стоит держать дистанцию от подозрительных автомобилей и внимательно следить за изменением дорожной обстановки.

Если вы уже попали в беду, не стоит идти на уступки мошенникам, а сразу вызвать полицию для оформления ДТП и сообщить страховую компанию. Также полезно сделать фото автомобилей и водителя другого ТС, или собрать доказательства от прохожих или других участников движения, которые согласятся выступать в качестве свидетелей ДТП.

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Честный страховой полис

Этот пункт, возможно, является важнейшим среди всех, поскольку позволяет не быть обманутым в критический момент. Довольно часто владельцы автомобилей заключают соглашения о страховании с неизвестными компаниями по очень низким ценам.

Честная страховая компания – залог отсутствия проблем в будущем (Фото: Freepik)

В результате они обнаруживают, что их обманули только тогда, когда пытаются подать претензию по полису: компания-страховщик или вообще не отвечает на запрос, или просто отказывает в платеже. Решение, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем только одно – оформляйте страховой полис только у честных компаний.

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