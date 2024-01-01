Найпоширеніший скам на тему авто: як його уникнути

Найбільш поширені схеми автошахрайства зазвичай пов’язані зі сферою продажу вживаних автомобілів з пробігом, або запчастин до них. Оскільки ціни на вживані авто чималі, зростає попит на доступні моделі.

Цим користуються шахраї, що починають рекламувати оголошення про продаж автомобіля за спокусливою ціною. Як зазначає WhatCar?, за даними Global Anti-Scam Alliance, найбільш популярними моделями для афер в Європі є Ford Fiesta, BMW 1 Series, а також фургон Volkswagen Transporter.

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Інший вид обману є загальновідомим, але й досі процвітає. Йдеться про так зване “скручування” пробігу. Власникам електромобілів також слід бути уважними, адже останнім часом аферисти розміщують фальшиві QR-коди на громадських зарядних станціях, які перенаправляють на підроблений сайт для здійснення платежу.

Що ще критичніше, таким чином шахраї можуть отримати доступ до банківських карток й використовувати їх для викрадення грошей з рахунків. Інколи виявити аферу досить складно, адже злодії уміло маніпулюють фактами та працюють за налагодженими схемами. Проте, виявити обман все ж цілком реально.

Перевіряйте продавців

Варто розуміти, що найчастіше зловмисники діють не на пряму, а в інтернеті. Через це, плануючи покупку вживаного авто, або запчастин до нього, шукайте пропозиції на перевірених ресурсах. Досить поширеною є схема, коли шахраї створюють власний сайт з привабливим оформленням та оголошенням про продаж авто за досить привабливими цінами.

Не соромтеся дізнаватися додаткові відомості про авто у продавця (Фото: Freepik)

Якщо угода виглядає занадто привабливою, варто спершу повністю впевнитись в чесності продавця. Попросіть його надіслати додаткові фотографії та відео з оглядом автомобіля та доказом наявності усіх необхідних документів. До слова, зловмисники працюють не лише з сайтами, а й в соціальних мережах, оскільки вони дозволяють ефективніше поширювати рекламу.

Найпоширенішою є наступна схема обману: після того, як потенцій покупець відгукується на фейкове оголошення в соц.мережі, йому пояснюють, чому він не може попередньо оглянути автомобіль, наприклад, власник перебуває в іншій країні, або не має вільного часу для зустрічі.

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Тоді продавець пропонує доставити авто в будь-яке зручне місце, коли буде здійснено оплату. В таких випадках краще не погоджуватись на пропозицію й шукати автівку в іншого продавця. Якщо ви зацікавлені в автомобілі, але продавець не хоче, щоб ви оглянули його, це вже має викликати підозру. Ніколи не платіть за автомобіль наперед без попереднього огляду.

Вивчайте історію автомобіля

Якщо покупець не виглядає підозріло, афера може бути вміло прихована. Найпоширеніший приклад – заниження реального пробігу. Автомобілі з великими показниками одометра зазвичай коштують набагато дешевше, ніж аналогічні екземпляри в кращому стані.

Змінити пробіг в авто можна доволі просто, проте так само просто можна виявити недостовірність. Найкращий спосіб – перевірити історію обслуговування автівки, або провести діагностику спеціальним обладнанням.

Не варто довіряти малому показнику одометра (Фото: Freepik)

До слова, таким чином також можна виявити й інші способи афери, зокрема, так звані “перебиті” ідентифікаційні коди. Деякі завзяті шахраї змінюють VIN-код та номерні знаки викраденого авто, аби продати його як автівку з “чистою історією”. Таке “клонування” є незаконним й дане авто навіть може бути вилучене поліцією.

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Будьте обережні з онлайн-оплатою стоянки чи зарядки

Цей спосіб обману новий й з’явився після розвитку сервісів для безготівкової оплати за послуги. Шахраї наклеюють власні QR-коди на автомати для оплати автостоянок і пункти зарядки на громадських станціях зарядки електромобілів, обманом змушуючи водіїв надіслати їм свої банківські реквізити.

Уважно перевіряйте сайти для оплати послуг (Фото: Freepik)

Уникнути цього досить просто. Найпопулярніші оператори зарядних станцій, а також власники паркінгів зазвичай мають власні застосунки для здійснення оплати. В разі його відсутності варто перевірити наявність іншого способу оплати.

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Навмисне ДТП

Цей вид шахрайства, на щастя, потрохи відходить у забуття, проте інколи зустрічається. Шахрай створює сценарій, який спричинить аварію, наприклад, несподівано натискає на гальма свого автомобіля, щоб змусити автомобіль позаду в’їхати в нього, або блимає фарами, щоб пропустити автомобіль, а потім в’їжджає в нього. Затяті зловмисники навіть кидались під колеса авто, аби видати себе потім за жертву.

Фіксуйте пошкодження авто після ДТП (Фото: Freepik)

Тоді вони в агресивній формі починають тиснути на водія й вимагають врегулювати інцидент без участі поліції. Звичайно ж, за оплату спричинених “збитків”. Аби уникнути такої неприємної ситуації, варто тримати дистанцію від підозрілих автомобілів й уважно слідкувати за зміною дорожньої обстановки.

Якщо ви вже потрапили в халепу, не варто йти на поступки шахраям, а одразу викликати поліцію для оформлення ДТП та повідомити страхову компанію. Також корисно зробити фото автомобілів та водія іншого ТЗ, або зібрати докази від перехожих чи інших учасників руху, які погодяться виступати в якості свідків ДТП.

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Чесний страховий поліс

Цей пункт, можливо, є найважливішим серед усіх, оскільки дозволяє не бути ошуканим в критичний момент. Досить часто власники автомобілів укладають угоди про страхування з невідомими компаніями за дуже низькими цінами.

Чесна страхова компанія – запорука відсутності проблем у майбутньому (Фото: Freepik)

В результаті вони виявляють, що їх ошукали лише тоді, коли намагаються подати претензію за полісом: компанія-страховик або взагалі не відповідає на запит, або просто відмовляє в платежі. Рішення, аби уникнути потенційних проблем в майбутньому лише одне – оформлюйте страховий поліс лише у чесних компаній.

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