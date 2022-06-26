В не очень благополучные времена запаркованные автомобили часто страдают от разного рода злоумышленников. И одно из самых уязвимых мест машины – ее колеса: дорогие, востребованные и легкодоступные для воров. Один из эффективных способов защитить указанное имущество – болты с секретом. Как выбрать правильные секретки?

К сожалению, современные охранные системы не всегда защищают от утраты колес. Опытный вор может снять их так, что датчики удара и наклона ничего не заметят и не поднимут тревогу.

Поэтому здесь требуется еще один барьер – механическая защита в виде штатного крепления, которое можно открутить только с помощью специального инструмента. Это то, что водители называют "секреткой" – гайка или болт с нестандартной, особой головкой, к которой не подходит ни один стандартный ключ.

Секретная часть болтов-“секреток” от уважаемого производителя часто имеет сотни или тысячи вариантов – подобно ключам от дверных замков.

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Секретку изобрели не вчера, так что у преступного мира было немало времени, чтобы разработать для нее противоядие. Но при выборе следует учитывать не только "противокриминальную" устойчивость, но и такие элементарные вещи, как геометрические размеры. Примите также во внимание цену, ведь комплект секретных креплений для колес не должен стоить дороже самих колес.

Это серьезная проблема: из-за некачественного металла головка секретки развалилась на две части.

Как выбрать "секретку"

Геометрия. Конечно, имеет значение длина болта (не больше и не меньше!), диаметр и шаг резьбы. А еще – тип сочетания болта или гайки с диском: конус, сфера или плоская поверхность. Учтите, что на ваших зимних и летних дисках параметры болтов могут быть разными, то есть может потребоваться два комплекта.

Надежность "секрета". Наиболее сложный вопрос. Основные критерии таковы. Секретная часть спецболта, во-первых, должна быть такой, чтобы ее нельзя было захватить и провернуть извне никаким инструментом – мощным зажимом, трубным ключом, головкой большего размера, головкой-экстрактором. Форма граней не должна походить на стандартный болт. Фигурные вырезы секретной части должны быть неглубокими, чтобы в них нельзя было забить прочную отвертку и провернуть ее ключом.

Количество ключей. Лучше, если ключей в комплекте два. Тогда один можно держать в надежном месте в машине, а второй – дома.

Один из признаков добротной секретной части спецболта – наличие крепкой защитной втулки, свободно вращающейся снаружи головки.

Приемы злоумышленников

Предварительно готовят инструмент, изучив конструкцию "секреток" на вашей машине. Признаком того, что вашими колесами заинтересовались, будет, например, снятый в ваше отсутствие и неправильно установленный колпак.

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Перетягивают чрезмерным усилием остальные болты (гайки) на колесе, чтобы секретный болт "прослабился" и открутился легко, тем или иным универсальным инструментом. Секретный болт нужно затягивать с тем же нормированным усилием, что и обычные болты – поэтому, между прочим, он должен быть достаточно крепким и качественным. Как вариант – установка на каждом колесе по две секретки.

Разрушают вращающееся защитное кольцо секретки, сжимая его особыми силовыми щипцами или тисками. Против этого приёма устоит только качественное закаленное кольцо (втулка) на секретном болте.

Используют экстрактор. Это универсальное устройство для силового откручивания гаек (болтов), когда нет стандартного ключа. Ему по силам конструкции секреток самых популярных типов – где есть хоть что-то, похожее на гайку. Лучшие (и дорогие) модели секретных болтов экстрактор ухватить не может.

Прокалывают шину на парковке. Когда преступникам очень нужны именно ваши колеса, но они видят, что ваши качественные секретки им не по зубам, они могут проследить, где в машине вы прячете спецключ. Чтобы потом воспользоваться им в ваше отсутствие.

Основные признаки надежной секретки выглядят так. Но проверить их при покупке может только человек с опытом.

Рекомендация “Авто 24”

Выбирая секретные болты (гайки) для колес, помните о такой вещи как их ресурс. Ведь использование низкокачественной стали является одним из наиболее действенных способов снизить себестоимость этого товара. Между тем вам придется испытывать секретки на прочность как минимум дважды в год (сезонное “переобувание”) плюс возможные проколы шин и ремонты ходовой части. Ориентировочно проверить качество металла можно, пытаясь оставить царапину на поверхности секретки другим металлическим предметом, например качественной отверткой или фирменным ножом. Но перед этим нужно провести сравнительные испытания на двух-трех других деталях, заранее известной твердости.

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