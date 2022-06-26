В не дуже благополучні часи запарковані автомобілі часто страждають від різного роду зловмисників. І одне з найуразливіших місць машини – її колеса: дорогі, затребувані і … легкодоступні для крадіїв. Один з ефективних способів захистити зазначене майно – болти з секретом. Як вибрати правильні секретки?

На жаль, сучасні охоронні системи не завжди захищають від крадіжки коліс. Досвідчений крадій може зняти їх так, що датчики удару та нахилу нічого не помітять і не піднімуть тривогу.

Тому тут потрібен ще один бар’єр – механічний захист у вигляді штатного кріплення, яке можна відкрутити лише за допомогою спеціального інструменту. Це те, що водії називають “секреткою” – гайка чи бовт з нестандартною, особливою голівкою, до якої не підходить жоден стандартний ключ.

Секретна частина болтів-“секреток” від пристойного виробника часто має сотні або й тисячі варіантів – подібно до ключів від дверних замків.

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“Секретку” винайшли не учора, тож у злочинного світу було чимало часу, аби розробити для неї “протиотруту”. Але при виборі слід враховувати не лише “протикримінальну” стійкість, а й такі елементарні речі, як геометричні розміри. Візьміть також до уваги ціну, адже комплект секретних кріплень для коліс не повинен коштувати дорожче самих коліс.

Це серйозна проблема: через неякісний метал голівка секретки розвалилася навпіл. Викрутити залишок болта буде непросто.

Як вибрати “секретку”

Геометрія. Звісно, має значення довжина болта (не більше і не менше!), діаметр та крок різьби. А ще – тип сполучення болта або гайки з диском: конус, сфера або пласка поверхня. Врахуйте, що на ваших зимових та літніх дисках параметри бовтів можуть бути різними, тобто може знадобитися два комплекти.

Надійність “секрета” . Найбільш складне питання. Основні критерії такі. Секретна частина спецболта, по-перше, має бути такою, щоб її не можна було захопити та провернути ззовні жодним інструментом – потужним затискувачем, трубним ключем, голівкою більшого розміру. Форма граней не повинна бути схожою на стандартний бовт. Фігурні вирізи секретної частини мають бути неглибокими, щоб в них не могли забити міцну викрутку та провернути її добрим ключем.

Кількість ключів. Краще, якщо ключів у комплекті два. Тоді один можна тримати у надійному місці в машині, а другий – дома.



Одна з ознак добротної секретної частини спецболта – наявність міцної захисної втулки, яка вільно крутиться ззовні голівки бовта.

Прийоми злочинців

Заздалегідь готовлять інструмент, попередньо вивчивши конструкцію “секреток” на вашій машині. Ознакою того, що вашими колесами зацікавилися, буде, наприклад, знятий у вашу відсутність та неправильно встановлений ковпак.

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Перетягують решту бовтів (гайок) на колесі, щоб секретний бовт “послабився” та відкрутився легко, тим чи іншим універсальним інструментом. Секретний бовт треба затягувати з тим самим нормованим зусиллям, що і звичайні бовти – тому, між іншим, він має бути достатньо міцним та якісним. Як варіант – встановлення на кожному колесі по дві “секретки”.

Руйнують захисну кільце “секретки”, стискуючи його особливими силовими щипцями або лещатами. Проти цього прийому встоїть лише якісне загартоване кільце (втулка) на секретному болту.

Використовують екстрактор. Це універсальний пристрій для силового відкручування гайок (бовтів), коли немає стандартного ключа. Йому під силу конструкції секреток найпопулярніших типів – де є бодай щось схоже на гайку. Найкращі (і найдорожчі) моделі секретних бовтів екстрактор ухопити не може.

Проколюють шину на парковці. Коли злочинцям дуже потрібні саме ваші колеса, але вони бачать, що ваші якісні “секретки” їм не по зубах, вони можуть прослідкувати, де в машині ви ховаєте спецключ. Щоб потім скористатися ним у вашу відсутність.

Основні ознаки надійної секретки мають такий вигляд. Але перевірити їх при покупці може лише людина з певним досвідом.

Рекомендація “Авто 24”

Вибираючи секретні болти (гайки) для коліс, пам’ятайте про таку річ, як їхній ресурс. Адже використання низькоякісної сталі для виробника є одним з найдієвіших способів знизити собівартість цього товару. Між тим, вам доведеться випробовувати секретки на міцність як мінімум двічі на рік (сезонне перевзування) плюс можливі проколи шин та ремонти ходової частини. Орієнтовно перевірити якість металу можна, намагаючись залишити подряпину на поверхні секретки іншим металевим предметом, наприклад, якісною викруткою або фірмовим ножем. Але перед цим треба провести порівняльні “випробування” на двох-трьох інших деталях, заздалегідь відомої твердості.

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