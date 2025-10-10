Стало известно, у кого правительство Дании заказало в Украине спецтехнику для Николаева

Дарителем спецтехники выступила Дания. Правительство Королевства одновременно поддержало украинского производителя. Правда, в сообщении Николаевской областной военной администрации он не указан, по фото и видео видно стилистический почерк разработчиков Polycar.

Аварийные "летучки" у фронта в приоритете

Упомянутый бренд Polycar (Спец-Ком-Сервис) хорошо известен "летучками" на шасси Isuzu NPR-75 L-K в кругу аварийно-восстановительных служб страны. Об этой ходовой и аварийных надстройках на ней редакция Авто24 давала описания уже не раз.

Наши транспортники с уважением рассказывают как о выносливой ходовой, так и о надежном дизельном двигателе Isuzu 4HK1. Его потенциал в 155 л.с. достигается в паре с 6-ступенчатой также собственной коробкой передач Isuzu MYY6.

Процедура вручения техники отражала доброжелательность датских посланников и свидетельствовала о настоящей поддержке Королевства. Фото: Николаевская ОГА

Какие потребности учитывает надстройка

Отдельного внимания заслуживает коробчатая надстройка двухсекционного фургона. Она разделена на пассажирско-бытовое купе (кубрик) для ремонтной бригады и грузовой отсек для размещения специального оборудования и инструментов, в т.ч. сварочного оборудования.

Такая конфигурация нашла расположение и пользуется спросом в аварийных службах многих городов. В этом году основные заказы на такую технику из областей и райцентров шли именно на эту модель.

Вся техника имеет нулевой пробег, поэтому и ресурс ее будет долговременным. Фото: Николаевская ОГА

Главный постулат привлекательности в том, что двухсекционный фургон позволяет комфортно доставлять в зону аварийного участка бригаду ремонтников. Даже в лютый мороз обогреватель создает благоприятные условия как в дороге, так и для передышки людей на объекте.

Кто стал обладателем спецтехники

Спецтехника распределена по принципу необходимости. Четыре автомобиля получило областное КП "Николаевоблтеплоэнерго", предприятие с наибольшим объемом ремонтно-восстановительных работ.

Гости из Дании заверили: техника в прифронтовой регион будет поступать и в дальнейшем. Фото: Николаевская ОГА

Аварийные "летучки" получили громады:

Бугская;

Новоодесская;

Степовская;

Новобугская;

Первомайская;

Южноукраинская.

Помощь крайне необходима и своевременна: территориальные громады Николаевщины, как и непосредственно областной центр, готовятся к зиме.

Чиновники Дании не испугались прифронтовой полосы

Несмотря на то, что от Николаева до линии каких-то 30 километров, чиновники Королевства оказались смельчаками. Для передачи техники громадам в прифронтовой регион не побоялись приехать министр бизнеса, промышленности и финансовых дел Королевства Дания Мортен Бёдсковый, новый посол Дании в Украине Томас Лунд-Соренсен и ряд представителей бизнеса, общественности Королевства.

Гости из Королевства Дания заверили, что помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Несмотря на попытки кремлевских оккупантов сорвать удачную зимовку украинцев, датское правительство и благотворительные организации обеспечат город и громады необходимым аварийно-восстановительным транспортом, оборудованием.