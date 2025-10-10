Стало відомо, у кого уряд Данії замовив в Україні спецтехніку для Миколаєва

Дарувальником спецтехніки виступив уряд Данії. Щоправда, у повідомленні Миколаївської обласної військової адміністрації виробник техніки не вказаний, але з фото та відео видно продукцію Polycar.

Аварійні "летючки" біля фронту в пріоритеті

Згаданий бренд Polycar (Спец-Ком-Сервіс) добре знаний "летючками" на шасі Isuzu NPR-75 L-K у колі аварійно-відновлювальних служб країни. Про цю ходову та аварійні надбудови на ній редакція Авто24 давала описи вже не раз.

Наші транспортники з повагою розповідають як про витривалу ходову, так і про надійний дизельний двигун Isuzu 4HK1. Його потенціал у 155 к.с. досягається в парі з 6-ступеневою також власною коробкою передач Isuzu MYY6.

Процедура вручення техніки віддзеркалювала доброзичливість данських посланців та свідчила про справжню підтримку Королівства. Фото: Миколаївська ОВА

Які потреби враховує надбудова

Окремої уваги заслуговує коробчаста надбудова двосекційного фургона. Він розділений на пасажирсько-побутове купе (кубрик) для ремонтної бригади та вантажний відсік для розміщення спеціального обладнання, інструментів, у т.ч. зварювального устаткування.

Така конфігурація знайшла прихильність та має попит в аварійних службах багатьох міст. Цьогоріч основні замовлення на таку техніку з областей та райцентрів йшли саме на цю модель.

Уся техніка має нульовий пробіг, отож й ресурс її буде довготривалим. Фото: Миколаївська ОВА

Головний постулат привабливості в тому, що двосекційний фургон дозволяє комфортно доставляти в зону аварійної ділянки бригаду ремонтників. Навіть в лютий мороз обігрівач створює сприятливі умови як в дорозі, так і для перепочинку людей на об'єкті.

Хто став володарем спецтехніки

Спецтехніка розподілена за принципом необхідності. Чотири автомобілі отримало обласне КП "Миколаївоблтеплоенерго", підприємство з найбільшим обсягом ремонтно-відновлювальних робіт.

Гості з Данії запевнили: техніка у прифронтовий регіон буде находити й надалі. Фото: Миколаївська ОВА

Аварійні "летючки" отримали громади :

Бузька;

Новоодеська;

Степівська;

Новобузька;

Первомайська;

Південноукраїнська.

Допомога вкрай необхідна та вчасна: територіальні громади Миколаївщини, як і безпосередньо обласний центр, готуються до зими.

Чиновники Данії не злякалися прифронтової смуги

Попри те, що від Миколаєва до лінії якихось 30 кілометрів, посадовці Королівства виявилися сміливцями. Для передачі техніки громадам у прифронтовий регіон не побоялися приїхати міністр бізнесу, промисловості та фінансових справ Королівства Данія Мортен Бьодсковий, новий посол Данії в Україні Томас Лунд-Соренсен та ряд представників бізнесу, громадськості Королівства.

Гості з Королівства Данія запевнили, що допомога триватиме й надалі. Попри спроби кремлівських окупантів зірвати вдале зимування українців, данський уряд та благодійні організації забезпечать місто та громади необхідним аварійно-відновлювальним транспортом, обладнанням.