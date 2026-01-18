Где можно "загреметь" в тюрьму из-за превышения скорости на 50 километров в час

По новым законодательным нормам Франции, сильное превышение скорости считается преступлением. Нововведение действует с 29 декабря 2025 года. Как пишет franceroutes.fr, превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч может привести к тюремному заключению.

Такое нарушение уже квалифицируют как уголовное преступление с большой вероятностью трехмесячного тюремного заключения водителя-нарушителя.

Что гласит закон

Согласно закону от 9 июля 2025 года, устанавливающий уголовную ответственность за убийства на дорогах и направленный на борьбу с насилием на дорогах, превышение максимально разрешенной скорости минимум на 50 км/ч наказывается лишением свободы на срок до трех месяцев и штрафом в размере 3750 евро, с внесением до заключения.

Аннулирование водительских прав с запретом подавать заявку на получение новых прав на срок до трех лет осуществляется в дополнение к существующим штрафам.

Перечень основных санкций:

конфискация транспортного средства, которое водитель использовал для совершения правонарушения;

лишение водительских прав на срок до трех лет;

запрет на управление определенными видами транспортных средств на срок до пяти лет;

обязательство пройти за свой счет курс по безопасности дорожного движения, что приводит к вычету шести баллов.

Отличие от предыдущего наказания

Содержание наказаний "до" и "после" существенно отличается. До конца 2025 года превышение скорости каралось штрафом 5-го класса и считалось преступлением только в случае повторного совершения правонарушения.

По данным Управления безопасности дорожного движения (DSR) Министерства внутренних дел Франции, это наказание больше не соответствовало серьезности правонарушений и их росту. Водитель отделывался "легким испугом".

Согласно последнему отчету о нарушении правил дорожного движения, в 2024 году было зарегистрировано 63 217 нарушений скорости, превышающих ограничения скорости на 50 км/ч и даже более этого, что на 69% больше, чем в 2017 году. С 29 декабря 2025 года к этим особо серьезным правонарушениям применяются более строгие правовые меры.

Нулевая толерантность

"Превышение скорости более чем на 50 км/ч – это не простое нарушение: это поведение, которое намеренно ставит под угрозу жизнь. Квалифицируя это чрезмерное превышение скорости как уголовное преступление и принимая более жесткие правовые меры, мы посылаем четкий сигнал: насилие на дорогах больше не будет терпеть", – заявила Мари-Пьер Ведренн, министр-делегат министра внутренних дел.

Этот шаг вперед считается защитной мерой для всех, для семей и для наиболее уязвимых участников дорожного движения. Он отражает требование ответственности и уважения. Миссия закона – гарантировать безопасность.

Причина серьезных аварий

Водители грузовиков страдают как прямо, так и косвенно: они также могут столкнуться с водителями автомобилей и мотоциклов, которые могут двигаться с чрезмерной скоростью. Значительная разница в скорости с грузовиком, который, например, движется со скоростью 90 км/ч на автомагистрали, может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

О максимальной разрешенной скорости машинам свыше 3,5 тонны

Скорость транспортных средств с максимально разрешенной массой (более 3,5 тонны) или сочетаний транспортных средств с максимально разрешенной массой с нагрузкой более 3,5 тонны, за исключением транспортных средств общественного транспорта, ограничивается: