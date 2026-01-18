Де можна "загриміти" у вʼязницю через перевищення швидкості на 50 кілометрів за годину

За новими законодавчими нормами у Франції, суттєве перевищення швидкості вважається злочином. Нововведення діє з 29 грудня 2025 року. Як пише franceroutes.fr, перевищення максимально дозволеної швидкості на понад 50 км/год може призвести до безпосереднього ув'язнення.

Таке порушення вже кваліфікують як кримінальний злочин з великою ймовірністю тримісячного тюремного ув'язнення водія-порушника.

Читайте також Франція виділила всього 72 години на оплату за проїзд

Що каже закон

Відповідно до закону від 9 липня 2025 року, що встановлює кримінальну відповідальність за вбивства на дорогах та спрямований на боротьбу з насильством на дорогах, перевищення максимально дозволеної швидкості щонайменше на 50 км/год карається позбавленням волі на строк до трьох місяців та штрафом у розмірі 3750 євро, з внесенням до судимості.

Анулювання водійських прав із забороною подавати заявку на отримання нових прав на строк до трьох років здійснюється на додаток до існуючих штрафів.

Читайте також Франція подвоює темпи виробництва артилерії для України

Перелік основних санкцій:

конфіскація транспортного засобу, який водій використовував для скоєння правопорушення;

позбавлення водійських прав на строк до трьох років;

заборона на керування певними видами транспортних засобів на строк до п'яти років;

зобов'язання пройти за свій рахунок курс з безпеки дорожнього руху, що призводить до відрахування шести балів.

Відмінність від попереднього покарання

Зміст покарань "до" та "після" суттєво різниться. До кінця 2025 року перевищення швидкості каралося штрафом 5-го класу та вважалося злочином лише у разі повторного вчинення правопорушення.

Читайте також Власники позашляховиків платитимуть за паркування в Парижі більше, ніж інших авто

За даними Управління безпеки дорожнього руху (DSR) Міністерства внутрішніх справ Франції, це покарання більше не відповідало серйозності правопорушень та їх зростанню. Водій відбувався "легким переляком".

Згідно з останнім звітом про порушення правил дорожнього руху, у 2024 році було зареєстровано 63 217 перевищень швидкості на понад 50 км/год, що на 69% більше, ніж у 2017 році. З 29 грудня 2025 року до цих особливо серйозних правопорушень застосовуються суворіші правові заходи.

Нульова толерантність

"Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год – це не просте порушення: це поведінка, яка ставить під загрозу життя. Кваліфікуючи це надмірне перевищення швидкості як кримінальний злочин та вживаючи жорсткіших правових заходів, ми посилаємо чіткий сигнал: насильство на дорогах більше не будемо терпіти", – заявила Марі-П’єр Ведренн, міністр-делегат міністра внутрішніх справ.

Читайте також Рожеві автомобільні номери офіційно узаконено

Цей крок вперед вважається захисним заходом для всіх, для сімей та для найбільш вразливих учасників дорожнього руху. Він відображає вимогу відповідальності та поваги. Місія закону – гарантувати безпеку.

Причина серйозних аварій

Водії вантажівок страждають як прямо, так і опосередковано: вони також можуть зіткнутися з водіями автомобілів та мотоциклів, які можуть рухатися з надмірною швидкістю. Значна різниця в швидкості з вантажівкою, яка, наприклад, рухається зі швидкістю 90 км/год на автомагістралі, може призвести до серйозних дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також Європейські автотраси заблоковані заторами з відпочивальників

Про максимальну дозволену швидкість машинам понад 3,5 тонни

Швидкість транспортних засобів з максимально дозволеною масою (понад 3,5 тонни) або поєднань транспортних засобів з максимально дозволеною масою з навантаженням понад 3,5 тонни, за винятком транспортних засобів громадського транспорту, обмежується: