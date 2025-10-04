Toyota создала деревню будущего: жители будут тестировать технологии 2050 года

В возведенном у подножия горы Фудзи поселении будут жить с семьями почти 300 сотрудников компании и связанных с ней специалистов. Об этом Toyota сообщила на своем сайте в кратком отчете об официальном открытии Woven City.

На днях начат переезд и заселение умных домов, интегрированных в экспериментальную инфраструктуру. В перспективе численность населения возрастет до двух тысяч человек.

Это село задумано как полноценный полигон для испытания технологий, что пока существуют только в лабораториях и на чертежах. По замыслу правления корпорации, здесь "в полевых условиях" начнут тестировать автономный транспорт, бытовую робототехнику, беспилотные дроны, которые будут в будущем обслуживать жителей дома.

Архитекторы и дизайнеры создали городок будущего, а ИТ-специалисты добавили туда инноваций. Фото: Toyota

Также в планах превращение идей летающих такси или роботизированных домашних животных в реальную плоскость внедрения.

Таким образом Toyota Motor Corporation (Toyota) совместно с Woven by Toyota, Inc. (WbyT) создали реальную тестовую площадку, где сотрудники и привлеченные специалисты из разных отраслей добровольцы согласились стать как участниками испытаний, так и авторами собственных разработок, только-только вызревающих в идеях, но имеющих перспективу реального изобретательства.

По градации специалисты Woven City условно разделены на две равносильные то ли группы, то ли категории. Первая группа названа "изобретателями", обязанности разрабатывать и проверять технологические инновации. В эту категорию входят – компании, стартапы, исследовательские сообщества и тому подобное.

Кроме подразделений самой Toyota, в группу входят такие известные компании, как Denso и Aisin.

Вторая категория жителей деревни получила название "ткачи". Они будут на практике знакомиться с инновационными с разработками. Их задача также не из легких – обеспечивать обратную связь. Это имеет большое значение для формирования технологий. Кстати, почетное звание условного "главного ткача" беспрекословно получил глава корпорации Акио Тойоде.

Программа корпорации в Woven City охватывает важнейшие темы завтрашних потребностей человечества. Инфографика: Авто24

Woven City уже запустила свою программу акселерации с открытым конкурсом для изобретателей, начиная с конкурса "Woven City Challenge: Hack the Mobility", то есть "Вызов плетеного города: Взломай мобильность".

Здесь специалисты Toyota и ее партнеров будут работать, отдыхать и жить “без отрыва от производства”. Фото: Toyota

Программа приглашает стартапы, предпринимателей, университеты и исследовательские учреждения со всего мира предлагать идеи для совместного создания Kakezan (умножение), а заявки принимаются до 14 октября 2025 года.

В ходе презентации Woven City, состоявшейся 18 сентября, кратко сказано об умных домах. Все они в оборудованы системами умных ассистентов и домашних роботов, способных помогать с рутинными делами.

Скажем, здесь уже будет тестироваться машина для складывания одежды. Такая мелочь из повседневной жизни станет частью большого эксперимента. И аналогов такому решению у автопроизводителей мира еще не было.

В планах Woven City приоритетные направления отведено мобильности. Инфографика: Авто24

Это только один из примеров внедрения и тестирования в реальных условиях быта масштабных проектов, начиная от встраиваемых роботизированных помощников в домашнюю среду и заканчивая проектами развития сервисов, облегчающих жизнь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

По словам главы корпорации Акио Тойоды, на улицах села будут курсировать беспилотные автобусы Toyota e-Palette. Они будут работать для отшлифовки логистики пассажирских перевозок без водителя.