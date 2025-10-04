Toyota створила село майбутнього: жителі тестуватимуть технології 2050 року

У зведеному біля підніжжя гори Фудзі поселенні житимуть з родинами майже 300 співробітників компанії та пов'язаних із нею фахівців. Про це Toyota повідомила на своєму сайті у в короткому звіті про офіційне відкриття Woven City.

Днями розпочато переїзд та заселення розумних будинків, інтегрованих в експериментальну інфраструктуру. У перспективі чисельність населення зросте до двох тисяч людей.

Це село задумане як повноцінний полігон для випробування технологій, що допоки існують лише в лабораторіях та на кресленнях. За задумом правління корпорації, тут "у польових умовах" розпочнуть тестувати автономний транспорт, побутову робототехніку, безпілотні дрони, що будуть у майбутньому обслуговувати мешканців будинків.

Архітектори та дизайнери створили містечко майбутнього, а ІТ-спеціалісти додали туди інновацій. Фото: Toyota

Також в планах перетворення ідей літаючих таксі або роботизованих домашніх тварин в реальну площину впровадження.

Таким чином Toyota Motor Corporation (Toyota) спільно з Woven by Toyota, Inc. (WbyT) створили реальний тестовий майданчик, де співробітники та залучені фахівці з різних галузей добровольці погодилися стати як учасниками випробувань, так і авторами власних розробок, що тільки-тільки визрівають в ідеях, але мають перспективу реального винахідництва.

За градацією фахівці Woven City умовно розділені на дві рівносильні чи то групи, чи то категорії. Перша група названа "винахідниками", обов'язки розробляти та перевіряти технологічні інновації. До цієї категорії входять — компанії, стартапи, дослідні спільноти тощо.

Окрім підрозділів самої Toyota, до групи входять такі відомі компанії, як Denso і Aisin.

Друга категорія жителів села отримала назву "ткачі". Вони будуть на практиці знайомитися з інноваційними з розробками. Їх завдання також не з легких - забезпечувати зворотний зв'язок. Це має велике значення для формування технологій. До речі, почесне звання умовного "головного ткача" беззаперечно отримав глава корпорації Акіо Тойоде.

Програма корпорації в Woven City охоплює найважливіші теми завтрашніх потреб людства. Інфографіка: Авто24

Woven City вже запустила свою програму акселерації з відкритим конкурсом для винахідників, починаючи з конкурсу "Woven City Challenge: Hack the Mobility", тобто "Виклик плетеного міста: Зламай мобільність".

Тут фахівці Toyota та її партнерів працюватимуть, відпочиватимуть і житимуть “без відриву від виробництва”. Фото: Toyota

Програма запрошує стартапи, підприємців, університети та дослідницькі установи з усього світу пропонувати ідеї для спільного створення Kakezan (множення), а заявки приймаються до 14 жовтня 2025 року.

В ході презентації Woven City, що відбулася 18 вересня, коротко сказано про розумні будинки. Усі вони в обладнані системами розумних асистентів та домашніх роботів, здатних допомагати з рутинними справами.

Скажімо, тут вже буде тестуватися машина для складання одягу. Така дрібничка з повсякденного життя стане частиною великого експерименту. І аналогів такому рішенню в автовиробників світу ще не було.

В планах Woven City пріоритетні напрямки відведено мобільності. Інфографіка: Авто24

Це тільки один з прикладів впровадження й тестування в реальних умовах побуту масштабних проєктів, починаючи від вбудовуваних роботизованих помічників у домашнє середовище та закінчуючи проєктами розвитку сервісів, що полегшують життя літнім людям та людям з обмеженими можливостями.

За словами голови корпорації Акіо Тойоди, на вулицях села курсуватимуть безпілотні автобуси Toyota e-Palette. Вони працюватимуть для відшліфування логістики пасажирських перевезень без водія.