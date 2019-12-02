Модель Hyundai Lafesta EV обещает богатое убранство и технологическое оснащение в сочетании с относительно доступной цене. К сожалению, новинка предназначена исключительно для Китая.

Среднеразмерный седан Lafesta в модельной линейке корейской марки в Поднебесной располагается между Hyundai Elantra и Hyundai Sonata. Превратившись в электрокар, автомобиль немного прибавил в размерах и слегка изменился внешне.

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Глухая панель на месте решетки радиатора и 17-дюймовые алюминиевые колесные диски оригинального дизайна отличают Lafesta EV от бензиновой. Электрическая версия модели на 45 мм длиннее машину с ДВС (4705 мм), но имеет такую ​​же колесную базу – 2700 мм. Также батарейная "Лафеста" на сантиметр выше.

Lafesta EV оснащается электромотором производительностью в 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм. Заявленный производителем запас хода на одной зарядке позволяет преодолевать до 490 км, однако не ясно, по какой системе измерения. Литиево-ионная тяговая батарея имеет емкость 56,5 кВт*ч.

Список оснащения базовой версии Hyundai Lafesta EV включает шесть подушек безопасности, комплекс помощников водителя, включая мониторинг слепых зон с автоматическим предотвращения столкновений при изменении ряда или движения задним ходом, фронтальный контроль дороги, слежение за безопасным выходом из машины, навигацияю с отмеченными зарядными станциями, беспроводную зарядку смартфона, цветной 7-дюймовый экран приборной панели и 10,25-дюймовый в центре консоли. В оснащение модели также входят панорамный люк с управлением голосом и светодиодные фары.

Фото: электрокар Hyundai Lafesta EV / Hyundai

Новый электрокар Hyundai отпраздновал дебют на автосалоне в Гуанчжоу, где он предстал рядом с концептом 45 EV, электрическим кроссовером Kona, который в Китае носит название Encino EV. Задний план стенда украсили еще два электрокара: Nexo и Ioniq. Электрическая версия Lafesta будет доступна покупателям в Китае в начале 2020 года, цены пока не объявлены. Бензиновая Lafesta стоит от 119 800 юаней – 407 тысяч гривен по текущему курсу.

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