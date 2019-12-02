Модель Hyundai Lafesta EV обіцяє багате оздоблення і технологічне оснащення у поєднанні з відносно доступною ціною. На жаль, новинка призначена виключно для Китаю.

Середньорозмірний седан Lafesta в модельній лінійці корейської марки у Піднебесній розташовується між Hyundai Elantra та Hyundai Sonata. Перевтілившись в електрокар, автомобіль трохи додав у розмірах і злегка змінився зовні.

Також цікаво: Перше оновлення для Audi e-tron збільшує запасу ходу до 37 кілометрів

Глуха панель на місці решітки радіатора та 17-дюймові алюмінієві колісні диски оригінального дизайну відрізняють Lafesta EV від бензинової. Електрична версія моделі на 45 мм довша за машину з ДВЗ (4705 мм), але має таку ж колісну базу – 2700 мм. Також батарейна “Лафеста” на сантиметр вища.

Lafesta EV оснащується електромотором продуктивністю у 150 кВт (204 к.с.) та 310 Нм. Заявлений виробником запас ходу на одній зарядці дозволяє долати до 490 км, однак не ясно, за якою системою вимірювання. Літієво-іонна тягова батарея має ємність 56,5 кВт*год.

Список оснащення базової версії Hyundai Lafesta EV включає шість подушок безпеки, комплекс помічників водія, включаючи моніторинг сліпих зон з автоматичним запобіганням зіткненю при зміні ряду або руху заднім ходом, фронтальний контроль дороги, стеження за безпечним виходом з машини, навігаціяю з відміченими зарядними станціями, бездротову зарядку смартфона, кольоровий 7-дюймовий екран приладової панелі та 10,25-дюймовий в центрі консолі. В оснащення моделі також входять панорамний люк з управлінням голосом і світлодіодні фари.

Фото: електрокар Hyundai Lafesta EV / Hyundai

Новий електрокар Hyundai відсвяткував дебют на автосалоні в Гуанчжоу, де він постав поруч з концептом 45 EV, електричним кросовером Kona, який в Китаї носить назву Encino EV. Задній план стенду прикрасили ще два електрокари: Nexo та Ioniq. Електрична версія Lafesta буде доступна покупцям у Китаї на початку 2020 року, ціни поки не оголошені. Бензинова Lafesta коштує від 119 800 юанів – 407 тисяч гривень за поточним курсом.

Також цікаво: Rolls-Royce з паралельного світу показався в Китаї