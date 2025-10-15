В Германии создали трассу для испытаний экологически чистых грузовиков

Новая расширенная зона тестирования концерна Iveco занимает 150 000 квадратных метров. Реконструкция состоялась после прошлогодней модернизации испытательного полигона Группы в Турине, Италия.

Как можно понять из сообщения производителя, вместе эти два самых современных комплекса значительно расширяют возможности компании по испытанию коммерческих автомобилей следующего поколения.

Читайте также Электрическая фура без зеркал преодолела 150 километров задним ходом

Деньги вложены на перспективу

Инвестиции в тестировочный трек в Ульме теперь понятны на все сто процентов: совершенно новые электрические грузовики Iveco будут производиться на производственной площадке в Ульме.

После масштабной реконструкции автопроизводитель получил овальную трассу длиной 1,6 километра с крутыми поворотами, новую динамическую зону вождения и специальные участки для тестов торможения, шума и езды на холмах.

Читайте также Латвийский водитель установил рекорд по опьянению и отдал автомобиль в Украину

Это позволяет компании Iveco проводить всесторонние испытания производительности и безопасности транспортных средств в реальных условиях.

Реновация имела экологический след

Даже оппоненты признали, что здесь активно поработали экологи: большое количество асфальта и бетона было использовано повторно.

Этот положительный фактор к тому же подкреплен еще одним важным экологическим шагом – благодаря использованию местных материалов сократились транспортные расстояния и выбросы на строительной площадке.

Читайте также На чешских дорогах появятся инспекторы новой службы: чего ожидать

Кроме этого приняты меры по управлению дождевыми водами и уменьшению шума.

С взглядом в будущее

Трасса, открыта в Ульме в конце 1980-х годов, после капитальной реконструкции адаптирована к новым типам техники. Ее строительство велось с учетом будущих технологий. В первую очередь тех, что используются на борту электрических и водородных транспортных средств.

Читайте также Армия Нидерландов отказалась от DAF и Scania

Вывод о ключевых моментах

Ульмская трасса занимает площадь 150 000 квадратных метров с новой зоной динамики вождения и овальной трассой длиной 1,6 километра.

Специальные зоны испытаний включают трассы для торможения, шума и испытаний наклона в реальных условиях.

Акцент на устойчивом развитии заключается в использовании переработанного асфальта и бетона, местных материалов и внедрении методов строительства, сокращающих выбросы.

Обновление Турина охватывает 30 000 квадратных метров с овалом длиной 1,2 километра, зонами разгона/торможения и склонами до 60%.

В группе Iveco работает 36 000 сотрудников на 19 промышленных объектах и в 30 научно-исследовательских центрах по всему миру.

Читайте также Появилось видео новых фургонов eJolly и eSuperJolly от Iveco

Какие треки есть в Украине

К сожалению, ни одного автомобильного трека у нас нет. Впрочем, отечественный производитель тяжелой коммерческой техники также отсутствует.

В свое время довольно мощная площадка для испытаний и демонстрационных показов тяжелой техники, в том числе военной и для гуманитарных миссий ООН, была в Кременчуге на территории ХК "АВтоКрАЗ".

Тестовая зона и поныне там есть, чего не скажешь об автозаводе, чья продукция была известна всему миру.