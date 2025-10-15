У Німеччині створили трасу для випробувань екологічно чистих вантажівок

Нова розширена зона тестування концерну Iveco займає 150 000 квадратних метрів. Реконструкція відбулася після торішньої модернізації випробувального полігону Групи в Турині, Італія.

Як можна зрозуміти з повідомлення виробника, разом ці два найсучасніші комплекси значно розширюють можливості компанії щодо випробування комерційних автомобілів наступного покоління.

Гроші вкладено на перспективу

Інвестиції у тестувальний трек в Ульмі тепер зрозумілі на всі сто відсотків: абсолютно нові електричні вантажівки Iveco будуть вироблятися на виробничому майданчику в Ульмі.

Після масштабної реконструкції автовиробник отримав овальну трасу довжиною 1,6 кілометра з крутими поворотами, нову динамічну зону водіння та спеціальні ділянки для тестів гальмування, шуму та їзди на пагорбах.

Це дозволяє компанії Iveco проводити всебічні випробування продуктивності та безпеки транспортних засобів в реальних умовах.

Реновація мала екологічний слід

Навіть опоненти визнали, що тут активно попрацювали екологи: велика кількість асфальту та бетону була використана повторно.

Цей позитивний фактор до того ж підкріплено ще одним важливим екологічним кроком – завдяки використанню місцевих матеріалів скоротилися транспортні відстані та викиди на будівельному майданчику.

Окрім цього вжиті заходи щодо управління дощовими водами та зменшення шуму.

З поглядом у майбутнє

Траса, відкрита в Ульмі наприкінці 1980-х років, після капітальної реконструкції адаптована до нових типів техніки. Її будівництво велося з урахуванням майбутніх технологій. В першу чергу тих, що використовуються на борту електричних та водневих транспортних засобів.

Висновок про ключові моменти

Ульмська траса займає площу 150 000 квадратних метрів з новою зоною динаміки водіння та овальною трасою довжиною 1,6 кілометра.

Спеціальні зони випробувань включають траси для гальмування, шуму та випробувань нахилу в реальних умовах.

Акцент на сталому розвитку полягає у використанні переробленого асфальту та бетону, місцевих матеріалів та впровадженні методів будівництва, що скорочують викиди.

Оновлення Турина охоплює 30 000 квадратних метрів з овалом довжиною 1,2 кілометра, зонами розгону/гальмування та схилами до 60%.

У групі Iveco працює 36 000 співробітників на 19 промислових об'єктах та в 30 науково-дослідних центрах по всьому світу.

Які треки має Україна

На жаль, жодного автомобільного треку у нас немає. Втім, вітчизняний виробник важкої комерційної техніки також відсутній.

Свого часу доволі потужний майданчик для випробувань та демонстраційних показів важкої техніки, у тому числі воєнної та для гуманітарних місій ООН, був у Кременчуці на території ХК "АВтоКрАЗ".

Тестова зона і понині там є, чого не скажеш про автозавод, чия продукція була відома усьому світу.