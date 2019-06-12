Эта машина из той эпохи, когда автомобили еще делили улицы с каретами. Только взгляните на внутреннее убранство этого Horch 951.

Раритетный Horch 951 1937 года выпуска засветился на фестивале классических авто "Ретро-Фест 2019", который проходил на днях в Каменце-Подольском.

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В те времена, когда Bugatti, Bentley и Lamborghini еще были независимыми автопроизводителями, а легендарный Volkswagen Kafer еще не родился, компания Horch представляла верхний ценовой сегмент автомобилей в структуре концерна Auto Union. Позже Auto Union реструктуризувалась и со всех своих брендов вывела на первое место Audi. Со временем Audi стала частью Volkswagen, а марка Horch была надолго забыта.

Впрочем, недавно компания Audi объявила планы по возрождению премиального бренда Horch. Но пока этого не случилось – имеем возможность наслаждаться действительно роскошным видом довоенного автомобиля Horch 951. Для тех, кто пока не в курсе, отметим, что каждый кузов для этой модели изготавливался по индивидуальному заказу в различных кузовных ателье. Поэтому двух одинаковых "Хорьх" 951 в мире не существует, а это, как известно, лишь добавляет ценности коллекционному авто.

Фото: роскошный лимузин Horch 951 1937 года выпуска / ТопЖыр

Что касается этого конкретного автомобиля, показанного на нынешнем "Ретро-Фесте", то по информации портала ТопЖыр, Horch 951 является трофейным и был приобретен во Львове. Хозяин лимузина неизвестен, но столь дорогой и редкой машиной может обладать разве что генерал. Или царь, или император.

Кузов украинского Horch 951 полностью отреставрирован до оригинального состояния (насколько это возможно), а салон сохранился в первоначальном состоянии и не восстанавливался. И он словно завис на полпути между каретой и автомобилем.

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