Ця машина з тієї епохи, коли автомобілі ще ділили вулиці з каретами. Тільки погляньте на внутрішнє оздоблення цього Horch 951.

Раритетний Horch 951 1937 року випуску засвітився на фестивалі класичних авто "Ретро-Фест 2019", що проходив днями у Кам'янці-Подільському.

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У ті часи, коли Bugatti, Bentley та Lamborghini ще були незалежними автовиробниками, а легендарний Volkswagen Kafer ще не народився, компанія Horch представляла верхній ціновий сегмент автомобілів у структурі концерну Auto Union. Пізніше Auto Union реструктуризувалась і з усіх своїх брендів вивела на перше місце Audi. З часом Audi стала частиною Volkswagen, а марка Horch була надовго забута.

Втім, нещодавно компанія Audi оголосила плани по відродженню преміального бренду Horch. Та поки цього несталось – маємо можливість насолоджуватись справді розкішним виглядом довоєнного автомобіля Horch 951. Для тих, хто поки не в курсі, зазначимо, що кожен кузов для цієї моделі виготовлявся за індивідуальним замовленням у різних кузовних ательє. Тож двох однакових “Хьорьх” 951 у світі не існує, а це, як відомо, лиш додає цінності колекційному авто.

Фото: розкішний лімузин Horch 951 1937 року випуску / ТопЖир

Щодо цього конкретного автомобіля, показаного на цьогорічному “Ретро-Фесті”, то за інформацією портала ТопЖир, Horch 951 є трофейним і був придбаний у Львові. Господар лімузина невідомий, але настільки дорогою й рідкісною машиною може володіти хіба що генерал. Або й цар чи імператор.

Кузов українського Horch 951 повністю відреставрований до оригінального стану (наскільки це можливо), а салон зберігся у первісному стані й не відновлювався. І він немов завис на півдорозі між каретою й автомобілем.

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