В Швейцарии ремонтируют дорогу, не останавливая движение: видео

Езжай выше, работай безопасно

Этот необычный мобильный строительный мост призван изменить способ ремонта автомагистралей с оживленным трафиком.

При этом под мостом образуется 100-метровая рабочая зона, где операторы фрезеровочной техники срезают слой поврежденного асфальта. Затем грейдеры, фронтальные погрузчики, подметально-вакуумные машины зачищают полотно от обломков и пыли.

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Далее укладывается, утрамбовывается асфальт, а в это время над зоной ремонта идет непрерывный поток транспорта. По наклонному пандусу автомобили поднимаются на продольный мост, двигаются и потом так же наклонным склоном возвращаются на дорогу. Правда, это не скоростной автобан, действует ограничение 60 км/ч.

И хотя в отдельных СМИ сообщается о "впервые примененном революционном решении в ремонте и строительстве дорог", это все не соответствует действительности. Не впервые, и не во второй раз. До нынешнего использования на участке автобана А1 между Рехерсвилем и Лютербахом, мост Astra Bridge использовался для асфальтирования дорог в Швейцарии по крайней мере четыре раза, начиная с 2022 года.

В этот раз мобильный эстакадный мост для ремонтных работ на автомобильных дорогах компания Marti Technik возвела в выходные с 5 по 7 апреля 2024 года на автомагистрали в Рехерсвилле в направлении Цюриха. Восьмого апреля состоялось тестирование и технологическая наладка этой сложной инженерной машины, а 9 апреля начался ремонт трассы.

С любой грузоподъемностью, но с ограниченной скоростью

После пилотного использования Astra Bridge в 2022 году стало понятно, что въездные и выездные пандусы нужно делать более пологими. Тот пандус немного напоминал "лежачих полицейских", перед которым водители притормаживали. Из-за этого образовывались большие пробки.

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Проблема сейчас снята, легковые и грузовые машины заходят на мост, не сбавляя скорости. Правда, в пределах разрешенного – 60 км/ч. Многократные испытания с широким спектром транспортных средств, включая грузовики с прицепами, полуприцепами, автовозы, спортивные автомобили, автомобили с низкой посадкой с дорожным просветом всего десять сантиметров, мотоциклы показали, что на мост можно заезжать, ехать безопасно и без ограничений со скоростью 60 км/ч

Более этого разрешено ехать только спецтранспорту – каретам скорой медицинской помощи, машинам полиции, пожарных и других служб оперативного реагирования при условии операционных вызовов. При этом вибрация, и шум под мостом не превышают разрешенных норм – дорожники работают в комфортных условиях. Правда, освещение рабочей зоны приходится включать.

За кулисами инженерных решений

Мобильный строительный мост обеспечивает рабочую зону длиной в 100 м. Общая длина – 236 м. Внутреннее пространство в размерах также довольно габаритное – высота до потолка 3,1 м, а ширина на 2 м больше.

Производительность также удивительная. Передвижной мост, а следовательно и строительная площадка, каждую ночь передвигается вперед примерно на 100 метров, чтобы отремонтировать следующий участок (смотри процесс ремонта на видео ниже). Работы продолжаются без выходных.

Ожидается, что на этом участке пути Astra будет работать до середины августа. После демонтажа она пройдет техническое обслуживание и уже в сентябре перебазируется на другую автомагистраль.

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Логистика требует два десятка фур

Для перевозки секций по городу Astra используется конвой из более 20 низкорамных грузовиков. Они транспортируют к месту монтажа моста различные элементы, модули. Основной груз – модульные секции, многочисленный инструментарий.

Самыми большими компонентами монтажа являются четыре верхних элемента рампы весом 57 тонн каждый. Они устанавливаются друг против друга. Правая и левая секции рампы затем собираются в массивное транспортное средство.

Чтобы уложиться в сжатые сроки, Astra Bridge строят одновременно с обоих концов. Этот стратегический подход позволяет быстрее установить мост. Команда монтажников привлекает тяжелые самосвалы, краны и козловые мосты для эффективного размещения и соединения различных элементов моста.

Все компоненты монтажа детально выверены, расхождения не превышают 1,5-2 мм. Нужно отдать должное проектировщикам Marty Technic, которые потратили 15 000 часов на тщательное проектирование 236-метрового моста, состоящего из 22 отдельных мобильных модулей. Эти все соединенные в один комплекс колесные транспортные блоки взаимодействуют друг с другом и бесперебойно работают как одно целое с помощью GPS.

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Одной из главных проблем, с которой столкнулась команда проекта, было требование для работы мостового комплекса на трассе с большим интенсивным движением, в т.ч. с тяжелыми полуприцепами. Astra должна была минимально обеспечить ежедневный поток примерно из 70 000 транспортных средств.

Мост собрать – не поле перейти

Монтаж начинается с вставки и соединения центрального и краевого сегментов. Используя подъемные цилиндры и портал, центральный сегмент осторожно позиционируется, а краевые сегменты устанавливаются. Затем они соединяются винтами, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Линии питания и передачи данных также подключены к пандусам и порталам, чтобы обеспечить их работу.

Затем устанавливаются порталы, которые являются основными и опорными элементами моста. Эти мобильные устройства весят 35 тонн каждый и опираются на твердые опорные плиты, когда мост держит над собой транспортный поток.

Для передвижения порталы поднимают с помощью гидравлических цилиндров, опускают на колеса шасси и фиксируют на месте.

В операционном режиме полностью собранный мост фиксируется на месте для обеспечения стабильности. Промежуточные элементы сжимаются с помощью гидравлических систем управления.

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Процесс монтажа также учитывает изменения температуры, позволяя элементам расширяться и сжиматься в определенных пределах.

Мост Astra в фактах и цифрах

Компания Marty Technic отмечает, что Astra Bridge имеет 96 подъемных цилиндров, каждый весом три четверти тонны. Они управляются сложной системой и работают в сочетании с 96 колесами, которые передвигают мост и приводят его в движение.

Каждое колесо имеет блок управления, блок двигателя и большое количество гидравлики для обеспечения точного движения. Гидравлика также регулирует цилиндры, контролирует движение козловых платформ и поддерживает стабильность во время монтажа.

Мост Astra гарантирует, что во время капитального ремонта автомагистрали не нужно больше сокращать количество полосы движения или перенаправлять транспортные средства на встречную полосу. Это также позволяет строить днем, не мешая на восходящий летний трафик.

Фото: Федеральное дорожное управление FEDRO, Швейцария