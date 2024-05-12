У Швейцарії ремонтують дорогу, не зупиняючи рух: відео

Їдь вище, працюй безпечно

Цей незвичний мобільний будівельний міст покликаний змінити спосіб ремонту автомагістралей з пожвавленим трафіком.

При цьому під мостом утворюється 100-метрова робоча зона, де оператори фрезерувальної техніки зрізають шар пошкодженого асфальту. Потім грейдери, фронтальні навантажувачі, підмітально-вакуумні машини зачищають полотно від уламків та пилу.

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Далі вкладається, втрамбовується асфальт, а в цей час над зоною ремонту йде безперервний потік транспорту. Похилим пандусом автомобілі підіймаються на повздовжній міст, рухаються й потім так само похилим схилом повертаються на дорогу. Щоправда, це не швидкісний автобан, діє обмеження 60 км/год.

І хоча в окремих ЗМІ повідомляється про "вперше застосоване революційне рішення у ремонті та будівництві доріг", це все не відповідає дійсності. Не вперше, і не вдруге. До нинішнього використання на ділянці автобану А1 між Рехерсвільом і Лютербахом, міст Astra Bridge використовувався для асфальтування доріг у Швейцарії принаймні чотири рази, починаючи з 2022 року.

Нинішнього разу мобільний естакадний міст для ремонтних робіт на автомобільних дорогах компанія Marti Technik звела у вихідні з 5 по 7 квітня 2024 року на автомагістралі у Рехерсвілі в напрямку Цюріха. Восьмого квітня відбулося тестування й технологічна наладка цієї складної інженерної машини, а 9 квітня розпочався ремонт траси.

З будь-якою вантажністю, але з обмеженою швидкістю

Після пілотного використання Astra Bridge у 2022 році стало зрозуміло, що в’їзні та виїзні пандуси потрібно робити більш пологими. Той пандус трохи нагадував "лежачих поліцейських", перед яким водії пригальмовували. Через це утворювалися великі затори.

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Проблема нині знята, легкові та вантажні машини заходять на міст, не збавляючи швидкості. Щоправда, в межах дозволеного – 60 км/год. Багаторазові випробування з широким спектром транспортних засобів, включаючи вантажівки з причепами, напівпричепами, автовози, спортивні автомобілі, автомобілі з низькою посадкою з дорожнім просвітом лише десять сантиметрів, мотоцикли показали, що на міст можна заїздити, їхати безпечно та без обмежень зі швидкістю 60 км/год

Понад це дозволено їхати лише спецтранспорту – каретам швидкої медичної допомоги, машинам поліції, пожежників та інших служб оперативного реагування за умови операційних викликів. При цьому вібрація, та шум під мостом не перевищують дозволених норм – дорожники працюють в комфортних умовах. Щоправда, освітлення робочої зони доводиться вмикати.

За лаштунками інженерних рішень

Мобільний будівельний міст забезпечує робочу зону завдовжки у 100 м. Загальна довжина – 236 м. Внутрішній простір у розмірах також доволі габаритний – висота до стелі 3,1 м, а ширина на 2 м більша.

Продуктивність також дивовижна. Пересувний міст, а отже і будівельний майданчик, щоночі пересувається вперед приблизно на 100 метрів, щоб відремонтувати наступну ділянку (дивись процес ремонту на відео нижче). Роботи тривають без вихідних.

Очікується, що на цій ділянці шляху Astra працюватиме до середини серпня. Після демонтажу вона пройде технічне обслуговування і уже в вересні перейде на іншу автомагістраль.

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Логістика потребує два десятки фур

Для перевезення секцій місту Astra використовується конвой із понад 20 низькорамних вантажівок. Вони транспортують до місця монтажу мосту різні елементи, модулі. Основний вантаж – модульні секції, численний інструментарій.

Найбільшими компонентами монтажу є чотири верхні елементи рампи вагою 57 тонн кожен. Вони встановлюються один проти одного. Права та ліва секції рампи потім збираються у масивний транспортний засіб.

Щоб вкластися в стислі терміни, Astra Bridge будують одночасно з обох кінців. Цей стратегічний підхід дозволяє швидше встановити міст. Команда монтажників залучає важкі самоскиди, крани та козлові мости для ефективного розміщення та з’єднання різних елементів мосту.

Всі компоненти монтажу детально вивірені, розбіжності не перевищують 1,5-2 мм. Потрібно віддати належне проєктувальникам Marty Technic, які витратили 15 000 годин на ретельне проєктування 236-метрового мосту, що складається з 22 окремих мобільних модулів. Ці всі з’єднані в один комплекс колісні транспортні блоки взаємодіють один з одним і безперебійно працюють як одне ціле за допомогою GPS.

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Однією з головних проблем, з якою зіткнулася команда проєкту, була вимога для роботи мостового комплексу на трасі з великим інтенсивним рухом, у т.ч. з важкими напівпричепами. Astra повинна була мінімально забезпечити щоденний потік приблизно з 70 000 транспортних засобів.

Міст зібрати – не поле перейти

Монтаж починається з вставки та з’єднання центрального та крайового сегментів. Використовуючи підйомні циліндри та портал, центральний сегмент обережно позиціонується, а крайові сегменти встановлюються. Потім вони з’єднуються гвинтами, забезпечуючи надійне та стабільне з’єднання. Лінії живлення та передачі даних також під’єднані до пандусів і порталів, щоб забезпечити їх роботу.

Потім встановлюються портали, які є основними та опорними елементами мосту. Ці мобільні пристрої важать 35 тонн кожен і спираються на тверді опорні плити, коли міст тримає над собою транспортний потік.

Для пересування портали підіймають за допомогою гідравлічних циліндрів, опускають на колеса шасі та фіксують на місці.

В операційному режимі повністю зібраний міст фіксується на місці для забезпечення стабільності. Проміжні елементи стискаються за допомогою гідравлічних систем керування.

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Процес монтажу також враховує зміни температури, дозволяючи елементам розширюватися та стискатися в певних межах.

Міст Astra у фактах і цифрах

Компанія Marty Technic зазначає, що Astra Bridge має 96 підйомних циліндрів, кожен вагою три чверті тонни. Вони керуються складною системою та працюють у поєднанні з 96 колесами, які пересувають міст і приводять його в рух.

Кожне колесо має блок керування, блок двигуна та велику кількість гідравліки для забезпечення точного руху. Гідравліка також регулює циліндри, контролює рух козлових платформ і підтримує стабільність під час монтажу.

Міст Astra гарантує, що під час капітального ремонту автомагістралі не потрібно більше скорочувати кількість смуги руху чи перенаправляти транспортні засоби на зустрічну смугу. Це також дозволяє будувати вдень, не заважаючи на висхідний літній трафік.

Фото: Федеральне дорожнє управління FEDRO, Швейцарія