Стартап Eli Electric Vehicles анонсировал свой электрокар в 2018 году, а сейчас сообщил о начале производства. Субкомпактный двухместный электромобиль классифицируется как транспорт для локальных поездок – Neighborhood Electric Vehicle.

Neighbourhood Electric Vehicles (NEV) – это класс транспортного средства в США, который имеет максимальную скорость 40 км/ч и допущен к передвижению по общественным дорогам с максимальной разрешенной скоростью движения 55 км/ч или ниже. Другими словами, это низкоскоростной автомобиль.

Eli Zero разработан в соответствии с федеральными законами для NEV и оснащен автомобильным защитным стеклом, трехточечными ремнями безопасности, указателями поворота, фарами и стоп-сигналами, клаксоном, зеркалами, стеклоочистителями, камерой заднего вида и дорожными шинами.

Много раз различные производители и импортеры пытались продавать в США субкомпактные автомобили, но об успехе можно говорить разве что в случае первого поколения Volkswagen Beetle. Двухметровый Eli Zero прекрасно чувствовал бы себя в Европе или в Китае, где подобный транспорт пользуется популярностью, но американский стартап собрал деньги на производство через краудфандинг, получив много микроинвестиций от американцев, что свидетельствует о заинтересованности покупателей и в США.

Фото: Eli Zero / New Atlas

Габариты: 2250 x 1380 x 1588 мм

Колесная база: 1600 мм

Колея: 1160 мм

Классификация: Light Quad – L6e

Вместимость: 2

Багажник: 160 л

Предусмотрены три версии модели: Zero, Zero Lite и Zero Plus. Первые две имеют аккумулятор на 5,8 кВт-ч, а старшая версия оснащена блоком на 8 кВт-час. В первом случае зарядить от бытовой розетки батарею можно за 2,5 часа, а во втором – за 3,5. Мощность электромотора во всех комплектациях составляет 4 кВт – 5,4 л.с.

Базовая версия Eli Zero стоит 11 999 долларов (10 260 евро) и компании Eli Electric Vehicles удалось найти дистрибьюторов в 10 европейских странах, где электрокару придется соревноваться с такими соперниками, как Citroen Ami, Renault Twizy, Microlino, City Transformer и другими.