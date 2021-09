Стартап Eli Electric Vehicles анонсував свій електрокар у 2018 році, а щойно повідомив про початок виробництва. Субкомпактний двомісний електромобіль класифікується як транспорт для локальних поїздок – Neighborhood Electric Vehicle.

Neighbourhood Electric Vehicles (NEV) – це клас транспортного засобу у США, який має максимальну швидкість 40 км/год і допущений до пересування громадськими дорогами з максимальною дозволеною швидкістю руху 55 км/год або нижче. Іншими словами, це низькошвидкісний автомобіль.

Eli Zero розроблений відповідно до федеральних законів для NEV і оснащений автомобільним захисним склом, триточковими ременями безпеки, покажчиками повороту, фарами та стоп-сигналами, клаксоном, дзеркалами, склоочисниками, камерою заднього виду та дорожніми шинами.

Багато разів різні виробники та імпортери пробували продавати у США субкомпактні автомобілі, та про успіх можна говорити хіба що у випадку першого покоління Volkswagen Beetle. Двометровий Eli Zero чудово почувався б у Європі чи в Китаї, де подібний транспорт користується популярністю, але американський стартап зібрав гроші на виробництво через краудфандінг, отримавши багато мікроінвестицій від американців, що свідчить про зацікавленість покупців і в США.

Фото: Eli Zero / New Atlas

Габарити: 2250 x 1380 x 1588 мм

Колісна база: 1600 мм

Колія: 1160 мм

Класифікація: Light Quad - L6e

Місткість: 2

Багажник: 160 л

Передбачено три версії моделі: Zero, Zero Lite та Zero Plus. Перші дві мають акумулятор на 5,8 кВт-год, а старша версія оснащена блоком на 8 кВт-год. У першому випадку зарядити від побутової розетки батарею можна за 2,5 години, а у другому – за 3,5. Потужність електромотору в усіх комплектаціях становить 4 кВт – 5,4 к.с.

Базова версія Eli Zero коштує 11 999 доларів (10 260 євро) і компанії Eli Electric Vehicles вдалось знайти дистриб’юторів у 10 європейських країнах, де електрокару доведеться змагатись з такими суперниками, як Citroen Ami, Renault Twizy, Microlino, City Transformer та іншими.