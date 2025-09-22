Военные заказали электромотоциклы без седла: для чего они нужны

Запросы в Украине на такой вид транспорта вырос “с начальных 300 скутеров, заказанных подразделениями пограничного контроля, до примерно 1 000 единиц после того, как заинтересованность проявили спецназовцы”. Вот такую статистику со ссылкой на гендиректора латвийской компании Global Wolf Motors Клавса Ашманиса привел специализированный ресурс Militarnyi.

Производитель поставил украинской армии электрические самокаты серии Mosphera, успешно эксплуатирующиеся на фронте. По своей конструкции такое транспортное средство больше похоже на электрический самокат, чем на скутер. Но при этом оно имеет характеристики полноценного мотоцикла.

"Сначала мы разрабатывали электроскутер для пограничного контроля и мобильности на военных базах. Впрочем, украинские солдаты быстро адаптировали скутеры для боевого применения, в частности для разведывательных операций в глубине оккупированной Россией территории", – рассказал в интервью изданию NextGenDefense Клавс Ашманис.

Проектирование и разработка Mosphera велись в сотрудничестве с Федерацией промышленности безопасности и обороны. Сначала разработана и создана для эффективной мобильности в военных, спецподразделениях, патрулях и пограничном контроле. Заинтересовались этим транспортом и гражданские.

Об украинских военных нечего и говорить, поскольку электросамокат такого исполнения имеет характеристики мотоцикла, но лучше адаптирован к боевым задачам: соскочить с него стоящий на платформе водитель может в два-три раза быстрее того, кто сидит на классическом мотоцикле.

Габаритные размеры тяжелого электросамоката Mosphera. Инфографика: Global Wolf Motors, украинская версия – Авто24

При этом Mosphera не уступает в проходимости и маневрировании классическим эндуро с их высокими внедорожными характеристиками. Латвийский аккумуляторный скутер ведет себя прекрасно как на дороге, так и вне ее.

Система дорожной подвески создана для минимизации влияния ухабов, кочек, поворотов и сил ускорения/замедления. В то же время эта подвеска создана для бездорожья, чтобы справляться с корнями, камнями, трамплинами, выступами и тому подобное.

Здесь следует заметить, что Mosphera не альтернатива кроссоверам и не конкурент, поскольку у таких транспортных средств своя специфика эксплуатации. Где-то лучше эндуро, а где-то он уступает мотоциклу без сидений, потому что там в выигрыше стоячая платформа для байкера.

Однако у Mosphera электрический мотор, а не ДВС. Поэтому, где-то в рейде, разведке или даже в патрулировании вдоль пограничной полосы его не слышно. Разве что легкий шорох песка или травы под широкопрофильными колесами.

Вместо сиденья здесь довольно просторная платформа для стоячего байкера. Инфографика: Global Wolf Motors, украинская версия – Авто24

Этот мощный электроскутер довольно быстрый, может держать по тропе 100 км/ч и не устанет даже под горку. Главное, обладать навыками хорошего управления и чувствовать машину. При этом запас хода не хуже мотоцикла – 300 километров на одном заряде батареи.

Mosphera весит всего 74 килограмма и при этом конструкция позволяет легким движением сложить его в компактную форму, что по размерам поместится в багажник легковушки или на заднем сиденье хэтчбека.

Подаренные Украине электроскутеры Mosphera. Фото: Ināra Mūrniece через X

По словам Клавса Ашмана, это не продукт для массового рынка, но для тех задач, которые он может выполнять, нет ничего подобного. Конструкция рамы скутера запатентована, хотя патенты могут иметь незначительный сдерживающий эффект в некоторых странах.

Нынешняя производственная мощность составляет около 1000 единиц в год, но может быть увеличена до 10 000, если, конечно, возрастет спрос.