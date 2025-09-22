Військові замовили електромотоцикли без сідла: для чого вони потрібні

Запити в Україні на такий вид транспорту зріс "із початкових 300 скутерів, замовлених підрозділами прикордонного контролю, до приблизно 1 000 одиниць після того, як зацікавленість виявили спецпризначенці". Ось таку статистику з посиланням на гендиректора латвійської компанії Global Wolf Motors Клавса Ашманіса навів спеціалізований ресурс Militarnyi.

Виробник поставив українській армії електричні самокати серії Mosphera, що успішно експлуатуються на фронті. За своєю конструкцією такий транспортний засіб більше схожий на електричний самокат, ніж на скутер. Але при цьому він має характеристики повноцінного мотоцикла.

"Спочатку ми розробляли електроскутер для прикордонного контролю та мобільності на військових базах. Утім, українські солдати швидко адаптували скутери для бойового застосування, зокрема для розвідувальних операцій у глибині окупованої Росією території", – розповів в інтерв'ю виданню NextGenDefense Клавс Ашманіс.

Проєктування та розробка Mosphera велися у співпраці з Федерацією промисловості безпеки та оборони. Спочатку розроблена та створена для ефективної мобільності у військових, спецпідрозділах, патрулях та прикордонному контролі. Зацікавилися цим транспортом й цивільні.

Про українських військових годі й говорити, оскільки електросамокат такого виконання має характеристики мотоцикла, але краще адаптований до бойових завдань: зіскочити з нього стоячий на платформі водій може у двічі-тричі швидше за того, хто сидить на класичному мотоциклі.

Габаритні розміри важкого електросамоката Mosphera. Інфографіка: Global Wolf Motors, українська версія – Авто24

При цьому Mosphera не поступається в прохідності та маневруванні класичним ендуро з їх високими позашляховими характеристиками. Латвійський акумуляторний скутер поводитися чудово як на дорозі, так і поза нею.

Система дорожньої підвіски створена для мінімізації впливу вибоїн, купин, поворотів та сил прискорення/уповільнення. Водночас ця підвіска створена для бездоріжжя, щоб справлятися з корінням, камінням, трамплінами, виступами тощо.

Тут слід зауважити, що Mosphera не альтернатива кросоверам і не конкурент, оскільки у таких транспортних засобів своя специфіка експлуатації. Десь кращий ендуро, а десь він поступається мотоциклу без сидінь, бо там у виграші стояча платформа для байкера.

Однак у Mosphera електричний мотор, а не ДВЗ. Отож, десь у рейді, розвідці чи навіть в патрулювання вдовж прикордонної смуги його не чути. Хіба що легкий шурхіт піску чи трави під широкопрофільними колесами.

Замість сидіння тут доволі простора платформа для стоячого байкера. Інфографіка: Global Wolf Motors, українська версія – Авто24

Цей потужний електроскутер доволі прудкий, може тримати по стежці 100 км/год і не втомиться навіть під гірку. Головне, володіти навичками гарного управління й відчувати машину. При цьому запас ходу не гірше мотоцикла – 300 кілометрів на одному заряді батареї.

Mosphera важить всього 74 кілограми й при цьому конструкція дозволяє легким порухом скласти його в компактну форму, що за розмірами поміститься в багажник легковика чи задньому сидінні хетчбека.

Подаровані Україні електроскутери Mosphera. Фото: Ināra Mūrniece через X

За словами Клавса Ашмана, це не продукт для масового ринку, але для тих завдань, які він може виконувати, немає нічого подібного. Конструкція рами скутера запатентована, хоча патенти можуть мати незначний стримувальний ефект у деяких країнах.

Нинішня виробнича потужність становить близько 1000 одиниць на рік, але може бути збільшена до 10 000, якщо, звісно, зросте попит.