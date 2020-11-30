Вслед за США, Старый мир избавится от седанов Passat, останется только универсал в обычной и внедорожной форме. А седан нового поколения заменят электромобилем аналогичной формы.

Вместе со знаменитым "Пассатом" с производства будут сняты обе версии модели Arteon – седан и универсал. Свободные мощности Volkswagen использует для строительства электрокаров всех размеров и форм.

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Несколько дней назад стало известно из официальных источников, что Volkswagen больше не будет продавать Passat в США. Модель снимается с конвейера в 2023 году, в конце жизненного цикла нынешнего поколения. Passat заменят электрическим аналогом. Похожий сценарий ожидает и домашний европейский рынок, как сообщает Automotive News со ссылкой на инсайдеров. По данным издания, производство универсалов Passat перенесут в Братиславу, объединив на конвейере в чешском городе Квасини с Skoda Superb.

Кроме седана Passat, Volkswagen откажется еще от одной модели – Arteon. Этот автомобиль выпускается в кузовах седан и универсал Arteon Shooting Brake, производство ведется в Эмдене. Недавно эта модель обновилась, но следующего поколения у нее не будет. Завод в Эмдене переведут на производство электрокаров. В частности, там будут выпускать большие седан и универсал Aero, которые станут батарейными аналогами Arteon.

Фото: Volkswagen Aero / Volkswagen