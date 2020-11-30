Слідом за США Старий світ позбудеться седанів Passat. Залишиться лише універсал у звичайній та позашляховій формі. А седан нового покоління замінять електромобілем аналогічної форми.

Разом зі славнозвісним “Пассатом” з виробництва буде знято обидві версії моделі Arteon – ліфтбек та універсал. Вільні потужності Volkswagen використає для будівництва електромобілів усіх розмірів і форм.

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Кілька днів тому стало відомо з офіційних джерел, що Volkswagen більше не продаватиме Passat у США. Модель знімається з конвеєра у 2023 році, в кінці життєвого циклу нинішнього покоління. Passat замінять електричним аналогом.Схожий сценарій чекає і на домашній європейський ринок, повідомляє Automotive News з посиланням на інсайдерів. За данними видання, виробництво універсалів Passat перенесуть у Братиславу, об’єднавши на конвеєрі у чеському місті Квасини з Skoda Superb.

Крім седана Passat, Volkswagen відмовиться ще від однієї моделі – Arteon. Цей автомобіль випускають у кузовах ліфтбек та універсал Arteon Shooting Brake, виробництво ведеться у Емдені. Нещодавно ця модель оновилась, але наступного покоління в неї не буде. Завод у Емдені переведуть на виробництво електромобілів. Зокрема, там будуть випускати великі седан і універсал Aero, котрі стануть батарейними аналогами Arteon.

Фото: Volkswagen Aero / Volkswagen