ВСУ получат отечественный серийный багги

Багги VOLS находится на финальном этапе подготовки к массовому изготовлению, но уже сделан намек на стоимость – она не должна превышать 20 тысяч долларов. Правда, это приблизительный ценник, поскольку багги еще нужно кодифицировать. Об этом говорится на ФБ-странице производителя.

"Наша задача, чтобы багги был дешевле пикапа. Он должен быть быстрым и надежным. Такие машины созданы для выполнения боевых задач, для транспортировки раненых, доставки боеприпасов. Можно применить для быстрого рейда в тыл. Понятно, что пикап вы не возьмете и не поедете громить тылы. А на багги, вцепив пулемет 12,7 мм, можно поехать и погонять немного врага", – рассказывает гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

На предсерийной версии стоит 1,9-литровый турбодизель мощностью 115 лошадиных сил (Volkswagen Golf), но в серию пойдет Renault К9К. Он имеет объем 1,5 л, но выдает такую же мощность.

Фото: Алексей Климов

При этом указывается расход потребления топлива – в пределах 6 литров на 100 километров пробега по твердой дороге, но в тяжелых условиях (сезонная грязь по грунтовке или полю, снег, пашня) это может быть несколько больше. Кстати, здесь не полный привод и благодаря этому удалось выиграть в грузоподъемности.

В любом случае для армейской машины грузоподъемностью 500 кг упомянутого силового потенциала достаточно. В этом уверен разработчик Владимир Садик (см. видео внизу).

До перехода на работу в "Украинскую бронетехнику" изготовил для боевых подразделений более 192 багги. Такую статистику, в частности, отмечает разработчик в видеосюжете Сергея Волощенко (см. видео внизу). Сейчас под патронатом Владимира Садика на предприятии готовятся к массовому выпуску армейского баги VOLS.

Фото: Алексей Климов

Машина переднего края получила классическую двухместную схему 1+1, но здесь есть одна особенность. Кроме двух кресел, грузовой платформы за спиной водителя и его напарника, автомобиль имеет оригинальные откидные платформы с носилками для раненых. Они здесь как слева, так и справа по борту.

Для транспортировки раненых они за секунду откидываются. Чем удобно, то это низеньким размещением. Если учесть, что здесь клиренс 38 см, то это и вправду надежно, особенно от поражений стрелковым оружием – в складках местности такая машина малозаметна, не говоря уже о низком размещении раненых на носилках. Да и грузить на такую высоту удобнее. Главное, хорошо зафиксировать лежачих ремнями.

Фото: Алексей Климов

Водителю стоит лишь учесть измененную габаритную ширину багги с разложенными с обеих сторон носилками, поскольку вероятность нарваться где-то на гранитный или окаменевший песчаный валун, высокий пенек или торчащую корягу возрастает.

Позитив еще и в том, что водитель может ехать с таким грузом быстрее – продольные носилки меньше трясет и практически не раскачивает, чем это происходит в их поперечном размещении.

Фото: Алексей Климов

По словам Владислава Бельбаса, "Украинская бронетехника" уже готовит документацию и компонентную базу для серийного производства этих багги. Производственные мощности компании позволят изготавливать несколько сотен очень нужных фронту машин в месяц при условии наличия государственного заказа.