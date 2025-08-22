ЗСУ отримають вітчизняний серійний багі

Багі VOLS перебуває на фінальному етапі підготовки до масового виготовлення, але вже зроблено натяк на вартість – вона не повинна перевищувати 20 тисяч доларів. Щоправда, це приблизний цінник, оскільки багі ще варто кодифікувати. Про це йдеться на ФБ-сторінці виробника.

"Наша задача, щоб багі був дешевший за пікап. Він має бути швидким та надійним. Такі машини створені для виконання бойових задач, для транспортування поранених, доставки боєприпасів. Можна застосувати для швидкого рейду в тил. Зрозуміло, що пікап ви не візьмете і не поїдете громити тили. А на багі, вчепивши кулемет 12,7 мм, можна поїхати й поганяти трохи ворога", – розповідає гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Читайте також Продається багі: кулемет та кріплення під ПТРК у комплекті

На передсерійній версії стоїть 1,9-літровий турбодизель потужністю 115 кінських сил (Volkswagen Golf), але в серію піде Renault К9К. Він має об'єм 1,5 л, але видає таку ж потужність.

Фото: Олексій Климов

При цьому вказується витрата споживання пального – в межах 6 літрів на 100 кілометрів пробігу по твердій дорозі, але у важких умовах (сезонна багнюка по ґрунтівці чи полю, сніг, рілля) це може бути дещо більше. До речі, тут не повний привід і завдяки цьому вдалося виграти у вантажності.

Читайте також Вінницькі багі вивезли з-під вогню на фронті вже понад 700 поранених захисників

У будь-якому разі для армійської машини вантажністю 500 кг згаданого силового потенціалу достатньо. В цьому впевнений розробник Володимир Садик (див. відео нижче).

До переходу на роботу в "Українську бронетехніку" виготовив для бойових підрозділів понад 192 багі. На такій статистиці, зокрема, наголошує розробник у відеосюжеті Сергія Волощенка (див. відео внизу). Нині під патронатом Володимира Садика на підприємстві готуються до масового випуску армійського багі VOLS.

Фото: Олексій Климов

Машина переднього краю має класичну двомісну схему 1+1, але тут є одна особливість. Окрім двох крісел, вантажної платформи за спиною водія та його напарника, автомобіль має оригінальні відкидні платформи з ношами для поранених. Вони тут як зліва, так і праворуч по борту.

Читайте також Прикордонники отримали рідкісні "пустельні" багі, мотоцикли і позашляховик

Для транспортування поранених вони за секунду відкидаються. Чим зручно, то це низеньким розміщенням. Якщо врахувати, що тут кліренс 38 см, то це й справді надійно, особливо від уражень стрілецькою зброєю – у складках місцевості така машина малопомітна, не кажучи вже про низьке розміщення поранених на ношах. Та й вантажити на таку висоту зручніше. Головне, добре зафіксувати лежачих ременями.

Фото: Олексій Климов

Водієві варто лише врахувати змінену габаритну ширину багі з розкладеними з обох боків ношами, оскільки ймовірність нарватися десь на гранітний чи закаменілий піщаний валун або високий пеньок зростає.

Читайте також Восьмикласник на зароблені гроші купив авто для ЗСУ

Позитив ще й втому, що водій може їхати з таким вантажем швидше – поздовжні ноші менше трясе й практично не розгойдує, ніж це відбувається у їх поперечному розміщенні.

Фото: Олексій Климов

За словами Владислава Бельбаса, "Українська бронетехніка" вже готує документацію та компонентну базу для серійного виробництва цих багі. Виробничі потужності компанії дозволять виготовляти кілька сотень дуже потрібних фронту машин на місяць за умови наявності державного замовлення.