Второй номерной знак на прицепе станет обязательным

Это требование следует из Имплементационного регламента (ЕС) 2024/883 о регистрации транспортного средства. Об этом в деталях говорится в разъяснении tralert.com.

Благодаря этому решению транспортные средства станет легче идентифицировать, даже при плохих погодных условиях или загрязненных номерных знаках.

Эффективность и безопасность превыше всего

Системы ANPR работают эффективнее, а контроль за соблюдением правил становится проще, например, во время пограничного контроля и нарушений правил дорожного движения. Кроме того, единое правило уменьшает различия в толковании между странами ЕС.

Поэтому из-за отсутствия второго места расположения номерной маркировки прицепного (несамоходного) транспортного средства весовой группы более 3 500 кг может обернуться отказом в одобрении типа – следовательно, невозможности эксплуатации на дорогах ЕС.

До июля уже близко

С 7 июля 2026 года все новые прицепы и полуприцепы полной массой более 3,5 т (категории O3 и O4) должны иметь два полноценных места под номерной знак, оба с подсветкой. В Регламенте уточнено, что такие места должны быть встроены конструктивно и постоянными.

Обязательная необязательность

Несмотря на требование европейских правил по оборудованию прицепов категорий O3 и O4 двумя местами для заднего регистрационного знака, это не означает, что два номера фактически придется иметь во всех странах. Использование различается между государствами-членами: некоторые страны, такие как Италия и Испания, требуют второго регистрационного знака в определенных ситуациях, а другие – нет.

Однако производители должны обеспечить техническую подготовку прицепа к обеим позициям, включая возможность освещения, чтобы регистрация, экспорт или использование в странах с дополнительными требованиями могли происходить беспрепятственно.

Британцы "вне игры", но только на своей территории

Регламент (ЕС) 2024/883 не применяется автоматически в Соединенном Королевстве после Brexit. Сейчас в законодательстве Великобритании нет официального требования о том, чтобы прицепы категорий O3 и O4 имели двойные номерные знаки сзади.

Таким образом в Великобритании при регистрации прицепов после 7 июля 2026 года обязательства соблюдать требования ЕС по двойным номерным знакам не будут действовать. Однако есть один нюанс, что касается британских прицепных транспортных систем.

Для прицепов, предназначенных для экспорта в государства-члены ЕС, полное соблюдение Регламента (ЕС) 2024/883 является обязательным с 7 июля 2026 года. Это включает установку двух специально отведенных мест для номерных знаков сзади.

На этом основании британским производителям и кузовостроителям, которые поставляют свою продукцию на европейский рынок, рекомендуется согласовать свои конструкции с новыми стандартами ЕС, чтобы обеспечить беспрепятственную регистрацию и трансграничное признание.

Каких прицепов это касается

Под новую нормативную базу подпадают транспортные средства категории O3 (3500-10 000 кг) и O4 (>10 000 кг).

А вот 12-вольтные прицепы категорий O1 и O2 (включая максимальную нагрузку легче 3500 кг) из этого требования исключены.

Если прицепное транспортное средство официально зарегистрировано до 7 июля 2026 года, то оно может эксплуатироваться с одним номером.

Когда же транспортное средство импортировано и перерегистрируется, скажем, в Нидерландах после этой даты, то оно должно соответствовать новому требованию.

Исключения есть и они существенные

Все транспортные средства категории O2 (750-3500 кг) и специально одобренные транспортные средства, такие как сельскохозяйственные прицепы или транспортные средства со специальными исключениями, исключены из требования.

Транспортные средства категории O3 или O4 с различными размерами не освобождаются автоматически.