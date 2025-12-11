Другий номерний знак на причепі стане обов'язковим

Ця вимога випливає з Імплементаційного регламенту (ЄС) 2024/883 щодо реєстрації транспортного засобу. Про це в деталях йдеться у роз'ясненні tralert.com.

Завдяки цьому рішенню транспортні засоби стане легше ідентифікувати, навіть за поганих погодних умов або забруднених номерних знаків.

Ефективність та безпека понад усе

Системи ANPR працюють ефективніше, а контроль за дотриманням правил стає простішим, наприклад, під час прикордонного контролю та порушень правил дорожнього руху. Крім того, єдине правило зменшує відмінності в тлумаченні між країнами ЄС.

Відтак через відсутність другого місця розташування номерного маркування причіпного (несамохідного) транспортного засобу вагової групи понад 3 500 кг може обернутися відмовою у схваленні типу – отже, неможливості експлуатації на дорогах ЄС.

До липня уже близько

З 7 липня 2026 року всі нові причепи та напівпричепи повною масою понад 3,5 т (категорії O3 та O4) повинні мати два повноцінні місця під номерний знак, обидва з підсвічуванням. В Регламенті уточнено, що такі місця мають бути вбудовані конструктивно та постійними.

Обов'язкова необов'язковість

Попри вимогу європейських правил щодо обладнання причепів категорій O3 та O4 двома місцями для заднього реєстраційного знака, це не означає, що два номери фактично доведеться мати в усіх країнах. Використання різниться між державами-членами: деякі країни, такі як Італія та Іспанія, вимагають другого реєстраційного знаку в певних ситуаціях, а інші – ні.

Однак виробники повинні забезпечити технічну підготовку причепа до обох позицій, включаючи можливість освітлення, щоб реєстрація, експорт або використання в країнах з додатковими вимогами могли відбуватися безперешкодно.

Британці "поза грою", але тільки на своїй території

Регламент (ЄС) 2024/883 не застосовується автоматично у Сполученому Королівстві після Brexit. Наразі у законодавстві Великої Британії немає офіційної вимоги щодо того, щоб причепи категорій O3 та O4 мали подвійні номерні знаки ззаду.

Таким чином у Великій Британії при реєстрації причепів після 7 липня 2026 року зобов'язання дотримуватися вимог ЄС щодо подвійних номерних знаків не діятимуть. Однак є один нюанс, що британських причіпних транспортних систем.

Для причепів, призначених для експорту до держав-членів ЄС, повне дотримання Регламенту (ЄС) 2024/883 є обов'язковим з 7 липня 2026 року. Це включає встановлення двох спеціально відведених місць для номерних знаків ззаду.

На цій підставі британським виробникам та кузовобудівникам, які постачають свою продукцію на європейський ринок, рекомендується узгодити свої конструкції з новими стандартами ЄС, щоб забезпечити безперешкодну реєстрацію та транскордонне визнання.

Яких причепів це стосується

Під нову нормативну базу підпадають транспортні засоби категорії O3 (3500-10 000 кг) та O4 (>10 000 кг).

А ось 12-вольтні причепи категорій O1 та O2 (включаючи максимальне навантаження легше 3500 кг) з цієї вимоги виключені.

Якщо причіпний транспортний засіб офіційно зареєстровано до 7 липня 2026 року, то він може експлуатуватися з одним номером.

Коли ж транспортний засіб імпортовано та перереєстровано, скажімо, в Нідерландах після цієї дати, то він повинен відповідати новій вимозі.

Винятки є і вони суттєві

Усі транспортні засоби категорії O2 (750-3500 кг) та спеціально схвалені транспортні засоби, такі як сільськогосподарські причепи або транспортні засоби зі спеціальними винятками, виключені з вимоги.

Транспортні засоби категорії O3 або O4 з різними розмірами не звільняються автоматично.