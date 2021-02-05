Зараз користуватись "євробляхою" стало небезпечно. У Харківській області поліцейські вже оштрафували більше 400 водіїв, що їздили на нерозмитнених авто. Таке "полювання" незабаром може розширитись на всю Україну.

Історії з "євробляхами" вже сім років – масово автомобілі з іноземною реєстрацією почали завозити в 2014 році. Перша хвиля легалізації припала на 2019 рік – більша частина автомобілів тоді отримала українські номери. Але значна частина "євроблях" досі не розмитнені.

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Вся справа у формулі розмитнення – вона відносно вигідна для більш нових автомобілів з невеликим об’ємом двигуна. А ось за легалізацію старих автомобілів, особливо з великим мотором, держава жадає отримати значно більше коштів, ніж ці машини коштують. Навіть у період пільгового розмитнення за легалізацію доводилось платити 250-650% від митної вартості.

Для легалізації тих "євроблях", які ще залишились, влада може прийняти окремий закон, але шансів на це небагато. Справа у тому, що надходження від розмитнення авто – перша і найбільша стаття доходів митниці. За 2020 рік від розмитнення автомобілів держава отримала 13,4 млрд грн. Це 12% від усіх митних доходів. Тож не варто сподіватись на те, що державники дозволять зменшити таку "солодку" статтю доходів.

На підтвердження цього діє і МВС. У Харківській області вже почались "облави" на "євробляхарів". Близько 400 водіїв вже отримали штрафи по 8500 грн за керування нерозмитненим автомобілем. Ці штрафи цілком законні, але варто зазначити, що такі дії поліції порушують так званий "меморандум", украдений між керівництвом МВС та спільнотою власників нерозмитнених авто.

Точно визначити, яке майбутнє очікує на "євробляхи" та їхніх власників дуже не просто. Багато буде залежати від їхньої активності. Як показує досвід останніх років, акції протесту можуть призвести до якось результату, але він не завжди вигідний самим протестувальникам. Зараз, коли кількість власників нерозмитнених авто вже не така значна, вимагати потрібних рішень протестами набагато складніше.

Зараз у Верховній Раді на розгляді перебуває декілька законопроектів, про доступне розмитнення. Звісно, існує вірогідність, що якийсь з них депутати все-таки приймуть, але з огляду на останні події – реальних шансів на покращення умов розмитнення дуже небагато.

Один з законопроектів (який має найбільше шансів на прийняття) передбачає обов’язкову оплату штрафу 8500 грн. Навіть якщо авто не розмитнюється, а просто вивозиться з території України. Загалом розмитнення середньостатистичної “євробляхи” за ним складе близько тисячі євро.

Отже, власникам нерозмитнених автомобілів зараз, до прийняття нових правил, краще не їздити українськими дорогами. У Харківській області так точно. Можливо, вже настав час позбутись нерозмитненого авто (якщо немає планів його легалізувати). Це можна зробити, наприклад, здавши його на розбирання, або продавши. В такому випадку все одно доведеться заплатити штраф 8500 грн, якщо авто ввезено на вас.