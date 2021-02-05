Сейчас пользоваться "евробляхой" стало опасно. В Харьковской области полицейские уже оштрафовали более 400 водителей, ездивших на нерастаможенных авто. Такая "охота" вскоре может расшириться на всю Украину.

Истории с "евробляхами" уже семь лет – массово автомобили с иностранной регистрацией начали завозить в 2014 году. Первая волна легализации пришлась на 2019 год – большая часть автомобилей тогда получила украинские номера. Но значительная часть "евроблях" до сих пор не растаможены.

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Все дело в формуле растаможки она относительно выгодна для более новых автомобилей с небольшим объемом двигателя. А вот за легализацию старых автомобилей, особенно с большим мотором, государство жаждет получить значительно больше средств, чем эти машины стоят. Даже в период льготной растаможки за легализацию приходилось платить 250-650% от таможенной стоимости.

Для легализации тех "євроблях", которые еще остались, власть может принять отдельный закон, но шансов на это немного. Дело в том, что поступления от растаможки авто – первая и самая большая статья доходов таможни. За 2020 год от растаможки автомобилей государство получило 13,4 млрд грн. Это 12% от всех таможенных доходов. Поэтому не стоит надеяться на то, что государственники позволят уменьшить такую "сладкую" статью доходов.

В подтверждение этого действует и МВД. В Харьковской области уже начались "облавы" на "євробляхаров". Около 400 водителей уже получили штрафы по 8500 грн за управление нерастаможенным автомобилем. Эти штрафы вполне законны, но стоит отметить, что такие действия полиции нарушают так называемый "меморандум" украденный между руководством МВД и сообществом владельцев нерастаможенных авто.

Точно определить, какое будущее ожидает "євробляхи" и их владельцев очень не просто. Многое будет зависеть от их активности. Как показывает опыт последних лет, акции протеста могут привести к какому-нибудь результату, но он не всегда выгоден самим протестующим. Сейчас, когда количество владельцев нерастаможенных авто уже не такое значительное, требовать нужных решений протестами гораздо сложнее.

Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится несколько законопроектов, о доступной растаможке. Конечно существует вероятность, что какой-то из них депутаты все-таки примут, но учитывая последние события – реальных шансов на улучшение условий растаможки очень немного.

Один из законопроектов (который имеет больше шансов на принятие) предусматривает обязательную оплату штрафа 8500 грн. Даже если авто не растамаживается, а просто вывозится с территории Украины. В целом растаможка среднестатистической "евробляхи" по ним составит около тысячи евро.

Так что владельцам нерастаможенных автомобилей сейчас, до принятия новых правил, лучше не ездить по дорогам. В Харьковской области так точно. Возможно, уже пришло время избавиться от нерастаможенного авто (если нет планов его легализовать). Это можно сделать, например, сдав его на разборку, или продав. В таком случае все равно придется заплатить штраф 8500 грн если авто ввезено на вас.