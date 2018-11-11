09:00, сьогодні

Новий Citroen C4 Cactus – вже не кросовер, однак і у звичайні хетчбеки записувати його не варто, бо у спадок йому дістався комфорт автомобілів класу SUV. Ми перевірили.

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Автомобілі Сіtroen майже завжди вирізнялись сміливим дизайном. Попередник нинішнього C4 Cactus започаткував новий тренд у дизайні французької марки і тепер значна частина моделей Сіtroen мають схожі обриси. Новий С4 перейшов з розряду компактних кросоверів у хетчбеки, адже у виробника тепер є C3 Aircross та C5 Aircross. Можливо, саме тому C4 Cactus став стриманішим, але зберіг характерні риси Cactus. І тепер вже він виділяється своєю зовнішністю не серед кросоверів, а з-поміж хетчбеків.

2. Імідж

Яскравий “хіпстер” знає, як привернути увагу. І зовні, і всередині він екстраординарний. Дизайнери зробили хетчбек стриманішим, ніж був попередник та при цьому використали чимало модних сьогодні рішень: “плавник” задньої стійки, розділений по лінії вікон кузов, “триповерхова” будова оптики спереду. А от фірмові пластикові захисні елементи кузова airbump стали значно меншими та “переїхали” з середини дверей донизу.

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3. Індивідуалізація

Якщо ж майбутньому власнику буде замало незвичайної зовнішності машини, Citroen може запропонувати 4 пакети кольорового стайлінгу (Glossy Black, Silver Chrome, Anodised White та Anodised Deep Red) на додачу до 9 основних кольорів кузова. Суть цих колір-пакетів полягає у оздобленні дрібних елементів кузову у відповідний колір.



Наразі українські дилери пропонують С4 Cactus у двох фіксованих виконаннях: Feel та Shine, котрі зовні майже не відрізняються, за винятком колісних дисків. У будь-якому дизайні вони будуть 16-дюймовими. 17-дюймові доступні лише як опція.

Салон

4. Ергономіка

Мені пощастило бути знайомим з попереднім поколінням С4 Cactus. Опинившись у салоні нового хетчбека, я немов грав у “знайди 10 відмінностей”.

Насправді вони тут є, їх чимало, та якщо останні чотири роки ви не сиділи у салоні С4 Cactus щодня – навряд чи зможете відрізнити один від одного. Найбільша зміна у салоні нової машини – відсутність “дивану”. Якщо раніше між передніми сидіннями була м’яка вставка, котра сполучала їх між собою, перетворюючи на суцільний “диван”, то тепер між кріслами звичний простір, як і в будь-якого іншого хетчбека. А замість Т-подібного важіля стояночного гальма у новому С4 звичне руків’я.



Перше, що впадає в око у кабіні С4 – блок управління коробкою передач. Це три кнопки, розміщені знизу торпедо. Здавалось би, вони звільняють місце на центральному тунелі, допомагаючи зробити салон більш просторим та зручнішим. І це так. Однак є нюанс: прямо під цим блоком управління розміщені підстаканники.

Якщо вам до смаку “еспресо” у крихітних філіжанках – жодних проблем. Та якщо раптом ви вирішили узяти собі “американо”, “капучіно”, чи інший напій у стаканчику (склянці, термосі, кухлі) нормального розміру – доведеться шукати інше місце для його розташування, оскільки така тара не тільки перекриває доступ до клавіш, а ще може спричинити випадкове натискання непотрібного режиму руху.

Ще одна цікава особливість всередині С4 – відсутність дефлектора кліматичної системи справа від переднього пасажира. Його не було раніше, немає й зараз.

5. Оглядовість

З того часу, як системи моніторингу сліпих зон з’явились на серійних автомобілях, життя автомобілістів трохи спростилось. На додачу до сенсорів у С4 Cactus є паркувальні датчики та камера заднього виду. З цим арсеналом водій французького хетчбека може почуватись спокійніше і на дорозі, і на стоянці.



В цілому ж оглядовість у хетчбека досить добра; дзеркала розміщені не у віконному трикутнику, а нижче, тож вони не перекривають огляд спереду/збоку.

До речі, система очищення скла “Magic Wash” забезпечує майже ідеальну роботу “двірників” завдяки тому, що омиваюча рідина подається безпосередньо до форсунок на склоочищувачах.

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6. Інтер’єр



Салон С4 позбавили усього “зайвого”, при цьому зберігши образ “вінтажної валізки”. Лаконічний, але не “спартанський”, він не намагається здаватись дорожчим, ніж є і загалом справляє приємне враження. Ультрам’які крісла, обшиті тканиною, викликають асоціації з затишним бабусиним кріслом, у якому можна сидіти годинами і слухати, як барабанить дощ за вікном.

Доповнюють образ стильної валізки дверні ручки та оздоблення скриньки для рукавичок. А м’яка підсвітка салону додає настрою.

Не обійшлось і без “креатіф техноложі” (як вимовляють французи Creative Technologie) – сучасної філософії бренду, що стала його девізом. Прилади – цифрові, на торпедо сенсорний екран мультимедійної системи, що може комунікувати з електронікою на Android та iOS, а також USB-порти для підключення пристроїв у салоні.

Позаду у С4 зможуть розміститись троє пасажирів, однак людині, що сидітиме посередині, довгу поїздку витримати буде важко. Якщо ж у дорогу рушають четверо, їм буде дуже зручно, оскільки і передні, і задні сидіння хетчбека виробник називає не інакше, як кріслами підвищеного комфорту. Вони і справді м’які та зручні. Розкриємо секрет – під обивкою зі спеціальної стійкої до зносу та забруднень тканиною знаходиться прошарок піни “з пам’яттю”, аналог memory foam.



Ще одна фірмова “фішка” С4, що дісталась йому у спадок від першого “Кактуса” – скло задніх дверцят, що не опускається вниз, як зазвичай, а лише прочиняється набік вузенькою шпаринкою – завдяки цьому собівартість та вага машини знижується.

7. Багажник



Багажник у хетчбека не надто великий: у звичайному положенні спинок задніх крісел він вміщує 348 літрів поклажі, а за потреби збільшується складанням задніх сидінь. Зате вантажний відсік має правильну прямокутну форму і вміщує повноцінне запасне колесо.

Електрика

8. Системи комфорту

Майже усі системи, що роблять співіснування з С4 комфортним і зручним, поставляються вже у базовому виконанні моделі. Система Stop&Start, клімат-контроль, обігрів передніх сидінь, електрорегулювання та автоматичне складання зовнішніх дзеркал, автоматичне освітлення, світлодіодні протитуманні вогні, система автоматичного включення склоочищувачів і фар доступні для покупців базової версії Feel.

Ті, хто замовить хетчбек у виконанні Shine, отримають на додачу пакет City Camera Plus, котрий включає задній та передній датчики паркування і камеру заднього виду. Регулювання крісел у будь-якому разі буде механічним. Панорамний дах, система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access та навігація доступні в якості опцій навіть для автомобілів у комплектації Shine.

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9. Мультимедіа

За мультимедійні функції у С4 відповідає система з сенсорним 7-дюймовим екраном, котра поєднує функції радіоприймача, програвача та борткомп’ютера, підтримує комунікацію через Bluetooth, USB-роз'єм або Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link). Клавіші управління функціями мультмедійної системи дублюються на кермі.

“Спілкування” з мультимедійною системою інтуїтивно зрозуміле. Меню не перевантажене великою кількістю іконок, пункти меню логічно згруповані, а перехід з однієї гілки у іншу потребує усього пари натискань. Працює система досить швидко.

10. Акустика

Автовиробник під час презентації нового С4 Cactus наголошував, що його звукоізоляція була покращена, порівняно з попередником. І хоча хетчбек має, фактично, ту ж мультимедійну систему з 6 динаміками, що й раніше (програмне забезпечення оновлено), звучить вона й справді на порядок краще.

11. Рівень автономності

Cіtroen С4 Cactus має найнеобхідніші системи допомоги водієві. Серед них вже давно обов’язкові: антиблокувальна система гальм (ABS), електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBFD), антибуксувальна система (ASR), електронна система стабілізації (ESP), а також нові: система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA) та система допомоги при рушанні на підйомі (Hill Start Assist).

Також спрощують життя керманича система контролю тиску у шинах, автоматичне блокування дверей під час руху і датчик світла з автоматичним ввімкненням та вимиканням.

Механіка

12. Мотор

Вітчизняні дилери французької марки пропонують новий Cіtroen С4 Cactus виключно з дизельними двигунами найновішого покоління BlueHDi. Мотори 1.5 (120 к.с.) та 1.6 (100 к.с.) відповідають останнім екологічним нормам Євросоюзу і споживають небагато пального.

У нашому випадку, автомобіль з 1,6-літровим двигуном показав середню витрату менше 6 л/100 км. Після тривалої поїздки трасою вдалось досягти показника у 5,1 л/100 км. Заявлені виробником (і дуже жадані) 3,9 літрів на 100 кілометрів видаються цілком досяжними, але я не раз грішив швидким прискоренням з місця, тож отримав такі цифри. Аби “вийти з 5 літрів” доведеться їхати, як на останній краплі солярки. Можна спробувати попрацювати “пелюстками” перемикання швидкостей для досягнення кращого результату, або цілковито покластись на коробку передач.

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13. Коробка передач

А трансмісія нашому С4 дісталась від старого “Кактуса” – роботизована коробка передач ETG6. Разом з нею хетчбеку дістались помітні “зависання” трансмісії при перемиканні передач. Вона немов імітує роботу паузи, що виникають при перемиканні передач на механіці. Але при цьому водієві не треба нічого натискати та перемикати. Та й коштує така машина рівно стільки ж, скільки й версія з механікою. Принаймні у Франції та країнах, де доступна версія з бензиновим двигуном 1.2 PureTech 110 6MT. На жаль, нам такої альтернативи не запропонували.

Натомість є трохи дорожча версія С4 з автоматичною коробкою передач і потужнішим двигуном.

14. Прохідність

Cactus ніколи не зазіхав на славу джипа, це міський житель, що не боїться бруду. Остаточно відійшовши від сегменту SUV, новий Citroen С4 втратив пару сантиметрів у кліренсі, однак завдяки пласкому дну машина має менше шансів зачепитись об перепону чи “сісти на мілину” на грунтовій дорозі.

А короткі звіси спереду і ззаду, плюс відсутність “хвостика” вихлопної труби під задним бампером, дозволяють вільніше почуватись на хвилястій дорозі чи біля бордюру.

15. Підвіска

Підвіска у будь-якої комплектації С4 – ультракомфортна. Принципово це покращена “МакФерсон” спереду та напівзалежна П-подібна балка кручення ззаду. Французькі інженери вдосконалили її за допомогою прогресивної гідравлічної системи поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions. Вона фільтрує і поглинає великі і малі дорожні нерівності, забезпечуючи пасажирам “відчуття польоту над дорогою”.



У новій підвісці від Citroën, додано два гідравлічних упори, один з яких працює на стискання, другий – на відбій. Завдяки цьому сила удару гаситься і на кузові поштовх майже не відчувається.

За відчуттями це й справді одна з найкомфортніших та найм’якіших підвісок серед нинішніх хетчбеків. Наприклад, проїзд “лежачих поліцейських” у нормальному швидкісному режимі майже не відчувається.

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Водіння

16. Керованість

Хоча підвіска хетчбека м’яка та комфортна, керованість С4 досить вдало відрегульована. Легке кермо з електропідсилювачем вкупі з “диванним” комфортом та м’якою підвіскою перетворюють буття у С4 на безтурботне і невимушене.

17. Динаміка

Citroen С4 дуже не любить різких стартів з місця. Розбудити дещо вайлуватий хетч можна, хіба що, добрим копняком у вигляді кік-дауну. Та й тоді доведеться якусь мить зачекати, аби двигун почав гарчати, а автомобіль – прискорюватись. Не надто швидко, та все ж краще, ніж зазвичай, коли тиснеш педаль газу у півсили. Максимум, на що може розраховувати водій С4 з 1,6-літровим двигуном – прискорення до сотні за 11,5 секунди. Півторалітрова версія має помітно кращу динаміку – 8,7 секунди.

На трасі для обгону стають у нагоді пелюстки перемикання передач під кермом. Крейсерська швидкість хетчбека – 100 км/год. А взагалі швидкість, здається, не його фішка.

18. Гальма

Оскільки шаленою максимальною швидкістю чи вражаючою потужністю С4 не відрізняється, спереду наша версія хетчбека обладана дисковими гальмами, а ззаду – барабанними. Їх цілком достатньо, для прогнозованої зупинки автомобіля у повсякденній експлуатації. Гальма хетчбека добре відрегульовані і зупиняють машину чітко і м’яко. 120-сильна версія С4 оснащується дисковими гальмами і на задній осі.

19. Безпека

Перший Cactus отримав у краш-тестах EuroNCAP рейтинг 4 зірки, набравши 82% за захист водія та дорослого пасажира, 79% за захист пасажира-дитини, 80% за безпеку пішоходів та 56% за пристрої та електроніку. Тести другого покоління поки не проводились, тож авансом запишемо йому чотири зірки за 8 подушок безпеки, систему моніторингу тиску в шинах, автоматичне блокування дверей під час руху та кріплення дитячих автокрісел ISOFIX.

Опційно можна розширити цей список за допомогою системи моніторингу сліпих зон та пакета “Безпека”, котрий включає Active Safety Brake, систему попередження про вихід зі смуги руху, систему розпізнавання дорожніх знаків, швидкості, систему розпізнавання втоми водія та адаптивне дальнє світло.

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Експлуатація

20. Технічні особливості

Хетчбеки Citroen C4 заслужили собі добру славу і згадка про них не викликає у сервісменів негативних емоцій. Це вже добре, адже про французькі автомобілі зазвичай кажуть, що вони конструктивно вони складніші за німецькі чи японські машини і лагодити їх – суцільна морока. Citroen C4, тим не менш, завжди був конструктивно досить простим автомобілем і полагодити його і досі можна на будь-якій СТО. Сподіватимемось, життя у статусі “Кактус” не вплинуло на ремонтопридатність С4. Та хай там як, Citroen дає 2-річну гарантію на свої машини, без обмеження пробігу, тож у разі чого – їхнім майстрам і лагодити.

21. Вартість

Мінімальна вартість Citroen C4 Cactus в Україні – 544 тисячі гривень. З усіма опціями топова версія хетчбека обійдеться не дорожче 700 тисяч. Найближчим за габаритами, характеристиками та форм-фактором до нашого француза є… Kia Rio x-Line (від 445 500 грн), хоча він і відноситься до нижчого класу “В”, тоді як Citroen – “C-клас”. Корейська машина у топовому виконанні обійдеться у 535 тисяч, опції округлять ціну до 600. У той же час, прямий конкурент С4 від Kia – це Ceed (433-592 тисячі грн без опцій). Однак він, як і більшість “канонічних” однокласників, за габаритами виявився більшим за С4. Тому Hyundai i30, хетчбек Мazda3, Skoda Speceback та Toyota Auris у цей список не потрапили. Чи не єдиний хетч “С-класу”, котрий на рівних може бути конкурентом Citroen C4 Cactus – його співвітчизник Peugeot 308 (від 554 700 грн).

22. Здешевлення

Citroen C4 ніколи не був дорогою машиною і на вторинному ринку його вартість падає на одному рівні з однокласниками. Вживаний хетчбек С4 2013 року випуску з середнім пробігом оцінюється приблизно у 280 тисяч гривень ($10 тис). Подібний рівень втрати вартості спостерігається і в однокласників.

23. Поточні витрати

Нехай заявленої виробником витрати у 4,0 літри на сотню під час тесту досягти не вдалось, показані борткомп'ютером 5,9 л – теж дуже непоганий результат. За приблизним підрахунком при такій витраті через 100 тисяч кілометрів пробігу С4 витратить близько $7800 (при вартості пального $1,2 за літр).

24. Вартість володіння

Вартість базової моделі Citroen C4 Cactus становить близько 19,5 тисяч доларів – 544 000 грн. Втрата вартості за 5 років (при пробігу близько 100 тис км) – приблизно 50%, тобто через означений період часу машина коштуватиме на вторинному ринку близько 272 тисяч гривень. Додамо до цієї суми 28000 гривень за КАСКО (стаж 10+), 33000 – за ТО та 218 тисяч, витрачені протягом 5 років на пальне. Фінальна цифра володіння французьким хетчбеком виявляється навіть вищою, за його вартість сьогодні – 551 000 грн, або 9183 грн ($328) на місяць.

Citroen C4 Cactus МОТОР Дизельний 4-циліндровий, турбо, робочий об'єм 1560 см3, потужність 100 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 254 Нм при 1750 об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1. ТРАНСМІСІЯ Передній привід, 6-швидкісна роботизована коробка передач КУЗОВ Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, споряджена маса 1155 кг, корисне навантаження 535 кг, об’єм багажника 348/358 л, об’єм бака 45 л ПІДВІСКА Незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/50R 17 ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 184 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 4,5/3,5/3,9 л/100 км ЦІНА Від 544 тис. грн.

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